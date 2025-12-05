“BOKA DS” iz Bužima: Pogon koji zapošljava 63 žene i pokreće lokalnu ekonomiju

U vrijeme kada se industrijski sektor širom BiH suočava s padom proizvodnje i odlaskom radne snage, Bužim se izdvaja kao rijedak primjer lokalnog rasta. Proizvodni pogon “BOKA DS”, dio italijanske kompanije “KAAMA S.R.L. Imola”, razvija se u snažan industrijski centar koji ne samo da širi kapacitete, već zapošljava gotovo isključivo žene, njih 63 od ukupno 64 radnika, javlja FENA.

U jednom od novijih ciklusa zapošljavanja angažirane su još 23 žene, što ovaj pogon potvrđuje kao važnu tačku osnaživanja žena u lokalnoj zajednici. U protekloj godini, kompanija je ostvarila ukupan prihod od 1.310.239 KM., a bavi se proizvodnjom tekstilnih proizvoda.

Otvaranje “BOKA DS-a” bilo je posebno važno nakon gašenja proizvodnog pogona “Prevent” u Bužimu, kada je bez posla ostalo više od 70 radnika, mahom žena. Većina njih ponovno je dobila priliku raditi u struci, jer su vlasnici “BOKA DS-a” potpisali desetogodišnji ugovor o zakupu dijela prostora nekadašnjeg pogona “Buteks”, u vlasništvu firme “Kov Grad d.o.o.”. Time je osiguran stabilan prostor i dugoročni plan širenja proizvodnje.

Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona, Samra Mehić, više puta je istakla da je “BOKA DS” primjer uspješnog korištenja poticajnih sredstava i dokaz da podrška kantona ima opipljiv učinak.

“BOKA DS je dokaz da se uz rad, posvećenost i podršku institucija mogu postići izuzetni rezultati. Posebno nas raduje činjenica da su žene nosioci proizvodnje i razvoja u ovoj firmi” kazala je Mehić.

Prema zvaničnoj web stranici Ministarstva privrede USK, partnerstvo je započelo još 12. oktobra 2023., kada je u Ministarstvu održan prvi sastanak sa tada potencijalnim investitorima. Tom prilikom, investitori su upoznati s vrstama podrške koje su mogli očekivati od Ministarstva privrede i Službe za zapošljavanje USK-a. Nakon uspješnih razgovora, ubrzo je uslijedila i registracija firme, a zatim i konkretna pomoć institucija u pokretanju proizvodnje.

Predsjednica Privredne komore USK, Sanela Sabljaković, naglasila je da uspjeh ove firme potvrđuje važnost otvorene komunikacije između institucija i privrednika te odgovornog korištenja poticajnih sredstava. U ime menadžmenta, zahvalnost za podršku izrazio je i Marco Negri, koji je naglasio da razvoj BOKA DS-a ne bi bio moguć bez partnerskog odnosa s kantonalnim institucijama, javlja FENA.

Primjer kompanije BOKA DS-a danas se sve češće navodi kao dobar pokazatelj kako strateška podrška vlasti i ozbiljan pristup poduzetnika mogu rezultirati novim radnim mjestima i dugoročno stabilnim okruženjem za investicije u Unsko-sanskom kantonu.

Amela Hasanbašić