Volkswagen planira ogromna ulaganja do 2030. kako bi ojačao tržište

Uprkos krizama na ključnim tržištima u Kini i SAD-u, izvršni direktor Volkswagena Oliver Blume najavljuje masivno ulaganje od 160 milijardi eura do 2030. godine, pokazujući odlučnost grupe da zadrži lidersku poziciju u automobilskoj industriji dok istovremeno prilagođava strategiju štednji i tehnološkoj transformaciji, javlja Reuters.

Ukupna ulaganja, koja se ažuriraju svake godine kao dio petogodišnjeg investicionog plana Volkswagena, uspoređuju se sa 165 milijardi eura za period 2025–2029. i 180 milijardi za period 2024–2028., pri čemu je 2024. godina bila označena kao vrhunac ulaganja.

Od tada je Volkswagen, koji uključuje brendove Porsche i Audi, pod pritiskom zbog carina na uvoz u SAD i žestoke konkurencije u Kini, što posebno negativno utječe na profit Porsche brenda, koji prodaje oko polovinu svojih automobila upravo na ova dva tržišta.

Foto/Shutterstock

Blume je za nedjeljno izdanje Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung rekao da je fokus u najnovijem planu ulaganja „na Njemačkoj i Evropi“, uključujući proizvode, tehnologiju i infrastrukturu.

Prema Reutersu, Blume je dodao da odluka o potencijalnoj američkoj tvornici za Audi zavisi od mogućnosti značajne finansijske podrške od strane Washingtona.

Iako se ne očekuje rast Porsche brenda u Kini, rekao je da je moguće lokalizovati proizvodnju unutar šire grupe Volkswagen, te da bi Porsche model posebno napravljen za kinesko tržište mogao jednog dana imati smisla.