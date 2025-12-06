Volkswagen planira ogromna ulaganja do 2030. kako bi ojačao tržište
Uprkos krizama na ključnim tržištima u Kini i SAD-u, izvršni direktor Volkswagena Oliver Blume najavljuje masivno ulaganje od 160 milijardi eura do 2030. godine, pokazujući odlučnost grupe da zadrži lidersku poziciju u automobilskoj industriji dok istovremeno prilagođava strategiju štednji i tehnološkoj transformaciji, javlja Reuters.
Ukupna ulaganja, koja se ažuriraju svake godine kao dio petogodišnjeg investicionog plana Volkswagena, uspoređuju se sa 165 milijardi eura za period 2025–2029. i 180 milijardi za period 2024–2028., pri čemu je 2024. godina bila označena kao vrhunac ulaganja.
Od tada je Volkswagen, koji uključuje brendove Porsche i Audi, pod pritiskom zbog carina na uvoz u SAD i žestoke konkurencije u Kini, što posebno negativno utječe na profit Porsche brenda, koji prodaje oko polovinu svojih automobila upravo na ova dva tržišta.
Blume je za nedjeljno izdanje Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung rekao da je fokus u najnovijem planu ulaganja „na Njemačkoj i Evropi“, uključujući proizvode, tehnologiju i infrastrukturu.
Prema Reutersu, Blume je dodao da odluka o potencijalnoj američkoj tvornici za Audi zavisi od mogućnosti značajne finansijske podrške od strane Washingtona.
Iako se ne očekuje rast Porsche brenda u Kini, rekao je da je moguće lokalizovati proizvodnju unutar šire grupe Volkswagen, te da bi Porsche model posebno napravljen za kinesko tržište mogao jednog dana imati smisla.