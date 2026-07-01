Ukrajina traži 6,6 milijardi eura od EU za naoružanje zbog “ključnog momenta” na bojnom polju

Ukrajina je pozvala države članice Evropske unije da 6,6 milijardi eura dostupnih kroz Evropski mirovni fond (EPF) usmjere na vojnu pomoć Kijevu, uz obrazloženje da se na bojnom polju stvorio period od šest do devet mjeseci u kojem bi dodatna podrška mogla imati presudan vojni učinak.

U pismu evropskim partnerima, u koje je Reuters imao uvid, ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov naveo je da ukupne odbrambene potrebe zemlje ove godine iznose oko 136 milijardi eura. Ukrajinski budžet pokriva približno 53 milijarde eura tog iznosa, dok ostatak zavisi od međunarodne podrške.

Kijevu i dalje nedostaju milijarde za odbranu

Prema Fedorovu, Ukrajina bi tokom ove godine trebala dobiti oko 28,3 milijarde eura za potrebe odbrane iz paketa zajmova Evropske unije vrijednog 90 milijardi eura. Međutim, čak i uz ta sredstva i vlastito finansiranje, značajan dio odbrambenih potreba ostaje nepokriven.

U pismu od 26. juna ministar ističe da bi sredstva iz Evropskog mirovnog fonda mogla predstavljati “jedan od najznačajnijih evropskih doprinosa ukrajinskim odbrambenim naporima ove godine”, ali samo ukoliko budu usmjerena tamo gdje mogu ostvariti “najveći i najneposredniji vojni učinak”.

Kijev traži dodatna sredstva od saveznika

Ukrajinski zahtjev dolazi u trenutku kada je tempo ruskog napredovanja usporen. Ukrajinske snage posljednjih mjeseci izvele su uspješne protivnapade na pojedinim dijelovima fronta, dok su napadi srednjeg i dugog dometa na rusku teritoriju korišteni za ometanje logističkih lanaca Moskve i smanjenje prihoda od izvoza nafte.

Fedorov je na konferenciji za medije održanoj 17. juna izjavio da od Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, poznate i kao Ramstein grupa, traži dodatnih 20 milijardi dolara vojne pomoći. Taj zahtjev dolazi uz već ranije obećanih 40 milijardi dolara pomoći koje je osigurala alijansa od 50 država koje pružaju vojnu podršku Ukrajini, navodi Reuters.