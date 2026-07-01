Svjetska banka ukida kreditiranje Kine do 2031. godine

Svjetska banka planira do 2031. godine u potpunosti okončati kreditiranje Kine nakon višegodišnjeg smanjenja obima zajmova, odražavajući transformaciju zemlje u drugu najveću svjetsku ekonomiju, potvrdila su tri izvora upoznata s planom.

Odbor Svjetske banke razmotrit će prijedlog tokom sedmice koja počinje 20. jula, iako formalno glasanje nije potrebno. Plan je usaglašen između Svjetske banke i Kine u okviru njihovog petogodišnjeg okvira partnerske saradnje.

Prema planu, o kojem je prvi izvijestio Financial Times, Svjetska banka će Kini do 2031. odobriti još najviše dvije milijarde dolara kredita, nakon čega će finansiranje biti u potpunosti obustavljeno.

Kreditiranje Kine već godinama opada. Godišnji iznos zajmova smanjen je s 2,4 milijarde dolara u 2017. na 750 miliona dolara u 2025. godini. Kina je još 2000. godine izgubila pravo na finansiranje iz Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA), fonda Svjetske banke namijenjenog najsiromašnijim državama. Od 2007. i sama doprinosi tom fondu, a danas je njegov peti najveći donator.

“Kina je tokom posljednjih nekoliko decenija ostvarila značajan razvojni napredak. Sada ulazimo u novu fazu naših odnosa koja odražava tu stvarnost”, izjavio je zvaničnik Svjetske banke upoznat s ovim pitanjem, prenosi Reuters.

Sjedinjene Države i druge zemlje godinama zagovaraju prekid kreditiranja Kine zbog njenog rastućeg ekonomskog uticaja. Nastavak kineskog zaduživanja kod Svjetske banke i drugih međunarodnih finansijskih institucija predstavljao je izvor nezadovoljstva administracije predsjednika Donalda Trumpa još od njegovog prvog mandata.

Svjetska banka je ovog mjeseca donijela sličnu odluku i za Poljsku, kojoj će razvojni krediti također biti ukinuti nakon 2031. godine.

Portparol američkog Ministarstva finansija ocijenio je ovaj potez kao “korak u pravom smjeru” i izrazio očekivanje da će i druge međunarodne finansijske institucije slijediti isti primjer.

“Kao druga najveća ekonomija svijeta, Kina ne bi trebala primati finansijsku pomoć od multilateralnih institucija”, poručio je portparol.

Visoki američki zvaničnik dodao je da Kina, s obzirom na veličinu svoje ekonomije, ne bi trebala imati pravo na razvojno finansiranje te pozvao da i druge institucije, uključujući Azijsku razvojnu banku, Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj i agencije Ujedinjenih nacija, obustave pružanje takve pomoći Kini.