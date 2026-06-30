EU od 1. jula uvodi oštra ograničenja na uvoz čelika i mijenja globalne kvote

Evropska unija je prepolovila količinu bescarinskog čelika koji prihvata iz inostranstva, smanjivši ukupni bescarinski uvoz iz zemalja izvan bloka za 47% u odnosu na nivoe iz 2024. godine, počevši od 1. jula 2026. Međutim, Brisel je odobrio više nivoe uvoza za 13 trgovinskih partnera sa kojima ima sporazum o slobodnoj trgovini (FTA), uključujući i Veliku Britaniju. Za ove privilegovane zemlje kvote su smanjene za samo trećinu.

Mjere su prvobitno najavljene kako bi se usporio priliv jeftinih kineskih proizvoda u evropsku industriju. Ovaj korak je postao neophodan nakon što je trgovina preusmjerena iz SAD-a kao rezultat tarifa Donalda Trumpa uvedenih u aprilu 2025. godine.

“Komisija uvodi praktične aranžmane potrebne kako bi se osiguralo da mjera EU za čelik efikasno funkcioniše od prvog dana”, izjavio je evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič.

Geopolitičko prestrojavanje i zaštita domaće proizvodnje

Axel Eggert, generalni direktor evropskog udruženja proizvođača čelika Eurofer, opisao je nova ograničenja kao historijsku prekretnicu koja utire put za obnavljanje do 15 miliona tona izgubljene evropske proizvodnje.

Izbor zemalja sa boljim uslovima uključuje Veliku Britaniju, Tursku, Indiju, Južnu Koreju, Indoneziju, Egipat, Brazil, Švicarsku, Sjevernu Makedoniju, Južnu Afriku, Argentinu, Ukrajinu i Singapur. Britanska industrija je osigurala bescarinsku kvotu od 2,14 miliona tona unutar ukupnog limita od 9,15 miliona tona postavljenog novim EU sistemom, koji pokriva 28 kategorija proizvoda, navodi Guardian.

Iako su britanski proizvođači ranije upozoravali na katastrofalne posljedice, dogovor je pozdravljen, a Gareth Stace iz udruženja UK Steel podsjeća da 70% britanskog čelika završava u EU bloku. Ipak, nova pravila gase nade u hitno stvaranje strateškog “kluba za čelik” između EU i UK, dok se nastavak pregovora odlaže za jesen nakon ostavke Keira Starmera.