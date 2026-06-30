Rat za dizajn lopte: Može li njemački dizajner osporiti Adidasov monopol nad svjetskim prvenstvom

Adidas je proveo više od tri godine razvijajući i usavršavajući fudbalsku loptu Trionda, koja se koristi na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Nakon opsežnih testiranja u različitim klimatskim uslovima i na brojnim stadionima, ova šarena lopta konačno je dočekala svojih pet minuta slave. Međutim, dok je u centru pažnje globalne javnosti, jedan njemački dizajner pokušava sudskim putem lišiti Adidas prava na njen dizajn.

Marius Dittmar tvrdi da Trionda nije trebala dobiti pravnu zaštitu jer je fundamentalno slična njegovom dizajnu lopte od samo četiri panela, što predstavlja radikalan zaokret u odnosu na tradicionalne lopte sa 32 panela. Preko svoje kompanije 142k, koja je ranije sarađivala sa sportskim brendovima kao što su Jako i Hummel, Dittmar je zvanično zatražio od Ureda Evropske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) da proglasi Adidasov registrovani dizajn nevažećim.

Geometrija panela kao ključni tržišni resurs

Adidas snabdijeva Svjetsko prvenstvo zvaničnim loptama još od 1970. godine, što kompaniji osigurava dominaciju na jednoj od najvrijednijih svjetskih marketinških platformi. Napredak u proizvodnoj tehnologiji omogućio je dizajnerima da smanje broj panela i promijene njihov oblik, što navodno poboljšava aerodinamiku i smanjuje otpad. Upravo zbog toga, geometrija same lopte predstavlja izuzetno vrijedno intelektualno vlasništvo.

“Oblik panela je ključni gradivni blok lopte”, izjavio je Dittmar, koji već duže vrijeme komercijalizuje svoje dizajne sa četiri panela.

Ishod ovog spora direktno će uticati na to koliko će Adidasovi konkurenti moći lako plasirati vizuelno slične fudbalske lopte na tržište. Trionda, koja posjeduje i ugrađeni senzor za slanje podataka sudijama u realnom vremenu, dio je šire Adidasove ofanzive na Svjetskom prvenstvu, gdje ovaj njemački gigant sponzoriše 14 reprezentacija, naspram 12 koliko ima rivalski Nike.

Pravna bitka pred evropskim regulatorima

Dittmar navodi da je kontaktirao Adidas još u martu 2025. godine kako bi ukazao na potencijalni konflikt. Ubrzo nakon toga, Adidas je objavio registraciju dizajna pri EU, koja je do tada bila povjerljiva prema pravilima koja dozvoljavaju da dizajn ostane tajan prije samog lansiranja proizvoda. Dittmar ističe da je prvobitno tražio sporazum o neizvršenju prava (non-assertion agreement) koji bi omogućio objema stranama prodaju dizajna, a na radikalniji korak se odlučio tek kada je Adidas to odbio.

U podnescima agenciji EUIPO, kompanija 142k tvrdi da Adidasovom dizajnu nedostaju novost i individualni karakter jer podsjeća na stariju loptu iz američke patentne prijave objavljene još 2008. godine. S druge strane, Adidas se brani tvrdnjom da zakrivljenost šavova, proporcije panela i usmjereni tok formiraju potpuno prepoznatljiv i drugačiji cjelokupni dizajn. Kompanija dodaje da se spor odnosi isključivo na oblik četiri panela, dok su šema boja i tekstura zaštićeni posebnim zakonima o žigovima.

Soccer Football – FIFA World Cup – Inter-Confederation Playoffs – Final – DR Congo v Jamaica – Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico – March 31, 2026 DR Congo's Axel Tuanzebe scores their first goal in extra-time REUTERS/Henry Romero

Zaštita intelektualnog vlasništva je kritična u ovoj industriji jer sprečava konkurente da kopiraju skupe tehnologije i plasiraju jeftinije proizvode. Ipak, stručnjaci vjeruju da Adidas neće pretrpjeti veliku štetu.

“Potrošači će i dalje znati koja je lopta originalni Adidasov proizvod”, ističe Ansgar Ohly, profesor prava intelektualnog vlasništva na Univerzitetu Ludwig Maximilian u Minhenu, naglašavajući da će kompanija profitirati od prepoznatljivosti brenda bez obzira na ishod, navodi Financial Times.

EUIPO je dao Adidasu rok do avgusta da odgovori na optužbe prije donošenja konačne odluke. Iz Adidasa poručuju da zadržavaju sva prava na prodaju lopte za Svjetsko prvenstvo i da ovaj proces neće imati “apsolutno nikakav komercijalni uticaj” na njihovo poslovanje.