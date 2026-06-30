Nvidia širi tim za orbitalni AI: Svemirski data centri postaju stvarnost

Tehnološki gigant Nvidia ove godine službeno seli svoje ambicije u svemir. Kompanija ubrzano širi inženjerski tim koji stoji iza projekta Space-1, njihovog prvog računarskog sistema dizajniranog isključivo za rad u svemiru. Posljednjih sedmica otvoren je već drugi konkurs za posao direktno povezan s razvojem orbitalnih data centara.

Nova pozicija glavnog arhitekte sistemskog softvera (System Software Principal Architect) ima zadatak da razvije softversku infrastrukturu za Space-1, sistem koji je Nvidia javno predstavila na svojoj GTC konferenciji u martu.

Svemirski data centri postaju potencijalno rješenje za sve izraženija ograničenja na Zemlji, gdje ponestaje adekvatnog zemljišta, električne energije i resursa za hlađenje masivnih računarskih postrojenja. Dok se kompanije poput SpaceX-a utrkuju da ovu ideju pretvore u stvarnost, skeptici i dalje tvrde da su troškovi lansiranja i održavanja znatno veći od stvarnih prednosti.

Tokom nedavnog razgovora s investitorima o finansijskim rezultatima, izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang, priznao je da je ekonomska isplativost svemirskog računarstva trenutno slaba, ali je naglasio da će se situacija s vremenom popraviti.

Ovaj konkurs dolazi nakon što je ranije ove godine objavljena potraga za arhitektom orbitalnih data centara. Dok je ta prva pozicija fokusirana na cjelokupni dizajn sistema, od računarskog hardvera i satelita do komunikacionih veza, nova pozicija stavlja fokus na praktično funkcionisanje softvera unutar Space-1 sistema. Izabrani stručnjak će dizajnirati softver sposoban da izdrži ekstremne temperaturne oscilacije i svemirsko zračenje, uz omogućavanje potpunog upravljanja na daljinu, navodi Business Insider.

Space-1 koristi najnoviju platformu AI čipova Vera Rubin i namijenjen je misijama u niskoj Zemljinoj orbiti. Pozicija softverskog arhitekte zahtijeva prethodno iskustvo u izgradnji AI infrastrukture i svemirskih sistema. Nvidia za ovaj posao nudi osnovnu godišnju platu u rasponu od 272.000 dolara do 431.250 dolara, što ne uključuje njihove visoko cijenjene dioničke pakete.

Iako je ova tehnologija još uvijek u ranoj fazi razvoja, novi oglasi za posao jasno pokazuju da Nvidia prelazi s konceptualnog planiranja na direktnu izgradnju sistema potrebnih za realizaciju orbitalnog računarstva.