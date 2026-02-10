Data centar će biti izgrađen za 144 dana, energetska mreža za 20 godina: Alarm za elektroprivredne kompanije širom svijeta

Energetski sektor se godinama kreće puževim korakom. Međutim, vještačka inteligencija dovodi u pitanje taj poslovni model i prisiljava industriju da prihvati novu realnost: da se vještačka inteligencija razvija mnogo brže od energetske infrastrukture. Nalazimo se na putu sudara: data centri mogu se izgraditi za 144 dana, dok projekti prijenosa električne energije traju 15 do 20 godina.

Osim toga, umjetna inteligencija uvodi nove rizike, uključujući operativne, kibernetičko-sigurnosne i upravljačke izazove koje komunalna preduzeća ne smiju pogrešno procijeniti.

Te teme bile su u fokusu godišnje konferencije DTECH 2026 u San Diegu, gdje je tokom panel diskusije vještačka inteligencija upoređena s vatrom u doba pećinskih ljudi. Rani ljudi su brzo shvatili da vatra može uništiti sklonište i održati život. Ali su se prilagodili i savladali vodeću “tehnologiju” svog vremena. Drugim riječima, vještačka inteligencija ima potencijal da transformiše društvo – nabolje ili nagore.

„Još uvijek možete zapaliti kuću uz pomoć vještačke inteligencije“, kaže Ben Gordon. On je viši potpredsjednik i glavni digitalni direktor u Sempri. „Ali ako odvojite vrijeme za obuku ljudi i razvijete zdravo poštovanje prema toj tehnologiji, mislim da ćemo je savladati. I to će svijet učiniti boljim mjestom.“

Rast potražnje za 47% do 2050. godine

Na primjer, dronovi pomažu ovoj kompaniji sa sjedištem u San Diegu da zaštiti svoju teritoriju od šumskih požara, prikupljajući 5,5 miliona slika. U početku su bili samo 40% tačni, ali nakon što su inženjeri obučili dronove i prikupili velike količine podataka, postali su znatno precizniji. “Ako tome pristupite pametno, odgovorno i bez da vas zavara neki ‘magični trik’, mislim da možete uspostaviti prave procese kako biste to držali pod kontrolom na pravi način”, dodaje Gordon.

Međutim, “Elvis je napustio zgradu.” To znači da je vještačka inteligencija sada dio glavne struje i čvrsto povezana s međunarodnom ekonomijom. Ključeve drže elektroenergetske kompanije.

U tom kontekstu, očekuje se da će globalna potražnja za energijom porasti za 47% do 2050. godine. A to će dodatno opteretiti infrastrukturu. Vještačka inteligencija će trošiti mnogo energije, ali će istovremeno skratiti vrijeme priključenja na mrežu i smanjiti troškove održavanja. To će poboljšati ukupnu efikasnost elektroenergetskog sistema. U prošlosti se jedna velika elektrana priključivala na mrežu svakih nekoliko godina. Danas stotine malih solarnih i vjetroelektrana žele se uključiti u rad svakog mjeseca, ali proces odobravanja ne može pratiti taj tempo. Lista čekanja za projekte koji žele biti priključeni gotovo je jednaka ukupnom kapacitetu svih elektrana koje trenutno rade.

Možemo li vjerovati vještačkoj inteligenciji?

Brzina i troškovi su nesumnjivo veliki problemi. Jim Robb, izvršni direktor Sjevernoameričke korporacije za pouzdanost elektroenergetskog sistema (NERC), nazvao je zaostatak u konekcijama “petostepenim alarmom” za pouzdanost mreže.

Međutim, upozorio je i na opasnost slijepog povjerenja u tehnologiju. Odlični AI modeli mogu dati uvjerljive rezultate čak i kada su pogrešni. To je poznato kao “halucinacije”. Za elektroenergetske kompanije to može značiti da su pogrešne pretpostavke ugrađene u alate za planiranje ili, računarskim rječnikom, u algoritme koji daju odgovore. Rob je uputio direktno upozorenje, pitajući publiku: Ako su AI sistemi toliko pametni, zašto ne mogu uočiti vlastite greške?

“To bi trebala biti standardna kontrola kvalitete, ali nije. Kako se nosimo s halucinacijama?”, pitao se naglas.

Halucinacije nisu uvijek očigledne. Kada se pojave u prognozama opterećenja, analizama povezanosti ili scenarijima vanrednih situacija, mogu se činiti autoritativnim – posebno za timove koji su već preopterećeni. Međutim, vještačka inteligencija nije krajnja prijetnja. Menadžment može potcijeniti ljudsku intervenciju ili obeshrabriti zaposlenike da postavljaju kritična pitanja.

Podjela posla između čovjeka i umjetne inteligencije

Zato je mantra Amazon Web Servicesa: “Ljudi vode.” Uostalom, elektroprivredne kompanije osiguravaju da svjetla ostanu upaljena i da ekonomija funkcionira. Te kompanije moraju imati uvid u sve, od neobrezanih grana koje prekidaju dalekovode do složenih inženjerskih shema koje preusmjeravaju elektrone tokom zagušenja mreže. Uvođenje vještačke inteligencije u te procese postavlja teška pitanja o tome gdje podaci idu, kako se koriste i ko ih u konačnici kontroliše.

„Jedna od stvari koje primjećujemo je da postoji ogromna količina podataka koju je ljudima teško u potpunosti obraditi“, rekao je Ben Wilson, direktor za energetske proizvode i rješenja u AWS-u, tokom okruglog stola. „Potrebna vam je pomoć vještačke inteligencije, ali vi, kao čovjek, morate biti taj koji će preuzeti vodeću ulogu u korištenju tih podataka na efikasan i siguran način. Očekujemo da ljudi u svijetu bogatom podacima sve drže u glavi, a to jednostavno nije realno.“

Zamolio je publiku da se prisjeti sedme knjige koju su pročitali prošle godine, njenih glavnih likova, tema i zaključaka. Na što je jedan učesnik panela odgovorio da se ne sjeća ni šta je večerao prethodne noći. To je razjasnilo poentu. Vještačka inteligencija obrađuje podatke, ali ljudi ih interpretiraju i donose konačne odluke. U stvari, sofisticirani alati analiziraju podatke mnogo efikasnije.

Obrada podataka

Elektroprivredna preduzeća suočavaju se s ogromnom količinom informacija – redovima priključenja, ograničenjima prijenosa, profilima proizvodnje i regulatornim zahtjevima. Nijedan tim za planiranje ne može ih realno obraditi bez pomoći. Vještačka inteligencija može agregirati te detalje, generirati scenarije i predložiti opcije koje ljudi zatim procjenjuju.

Ta tehnologija je sada potrebnija nego ikad, s obzirom na očekivani rast potražnje za električnom energijom i potrebu za proširenjem prenosne mreže – posebno kako se provodi dekarbonizacija i grade novi podatkovni centri. Zaključak panela bio je jasan: mreža se mora razvijati brzinom tehnologije koju pokreće. Ili će sama postati prepreka ljudskom napretku.

„AI je alat koji omogućava planerima da dobiju preporuke koje ranije nisu imali vremena da razviju“, rekao je Sasha Weintraub, izvršni potpredsjednik Duke Energyja. „Preporuka se i dalje mora odabrati, pregledati i procijeniti. Ono što je nekada trajalo sedmicama ili mjesecima sada se može uraditi za nekoliko dana ili sati. To je potpuno drugačiji način rada.“

Vještačka inteligencija će gotovo sigurno transformirati način na koji komunalna preduzeća planiraju, grade i upravljaju sistemima tokom sljedeće decenije. Zbog toga energetski sektor mora preći iz industrije koja je nekada bila oprezna prema tranzicijskim investicijama u onu koja se sada oslanja na takve strategije. Gotovo svi procesi u elektroenergetskoj industriji bili su dizajnirani za drugo vrijeme. Danas je vještačka inteligencija promijenila okolnosti. To su događaji koji će uticati ne samo na elektroenergetske kompanije, već i na globalne ekonomije.

Ken Silverstein, saradnik Forbesa

