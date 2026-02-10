Musk upozorava na kolaps: Bez vještačke inteligencije i robota Amerika će sigurno bankrotirati

Direktor Tesle Elon Musk uputio je dramatično upozorenje na eksploziju američkog javnog duga, poručivši da će finansijski slom Sjedinjenih Američkih Država biti neizbježan ako vještačka inteligencija (AI) i robotika ne transformiraju ekonomiju i ne ublaže teret zaduženosti, prenosi Forbes.

U opširnom intervjuu s podcasterom Dwarkeshom Patelom, u kojem je učestvovao i suosnivač kompanije Stripe John Collison, Muska su pitali zašto je zagovarao agresivne rezove državne potrošnje dok je vodio Odjel za efikasnost vlade (DOGE), ako već vjeruje da će tehnologija snažno potaknuti rast BDP-a i olakšati otplatu duga.

Kamate na dug veće od vojnog budžeta

Musk je odgovorio da ga prvenstveno brinu rasipanje i prevare, iako su brojni izvještaji pokazali da su među masovnim rezovima zaposlenih bili i ključni ljudi koje je vlada kasnije morala ponovo zaposliti.

“Bez vještačke inteligencije i robotike, mi smo zapravo potpuno gotovi, jer se javni dug gomila nevjerovatnom brzinom”, dodao je Musk.

Istakao je šokantan podatak da samo kamate na američki dug, koji iznosi 38,5 biliona dolara, dostižu oko bilion dolara godišnje. Time troškovi kamata već premašuju kompletan budžet američke vojske, ali i izdvajanja za socijalne programe poput Medicarea.

Ipak, američki predsjednik Donald Trump obećao je povećati godišnju odbrambenu potrošnju na 1,5 biliona dolara, zbog čega bi vojni budžet ponovo mogao premašiti iznos kamata, barem privremeno.

“1.000 posto ćemo bankrotirati”

Osvrćući se na svoj rad u DOGE-u, Musk je rekao da je želio usporiti neodrživu fiskalnu putanju SAD-a i “kupiti vrijeme” dok tehnologija ne preuzme stvar.

“To je jedino što može riješiti problem javnog duga. Mi ćemo 1.000 posto bankrotirati kao država i propasti kao zemlja bez vještačke inteligencije i robota”, predvidio je Musk. “Ništa drugo neće riješiti taj problem. Samo nam treba dovoljno vremena da izgradimo AI i robote kako ne bismo bankrotirali prije toga.”

Krajem novembra Musk je iznio slične tvrdnje u podcastu Nikhila Kamatha, rekavši da je primjena vještačke inteligencije i robotike “u vrlo velikim razmjerima” jedino rješenje za američku dužničku krizu.

Međutim, upozorio je da bi nagli rast proizvodnje robe i usluga, potaknut tim tehnologijama, vjerovatno doveo do snažne deflacije. “Jednostavno nećete moći povećavati novčanu masu jednako brzo kao što raste količina proizvedene robe i usluga”, dodao je.

Upozorenja stručnjaka

Iako Sjedinjene Američke Države imaju prednost jer dolar služi kao svjetska rezervna valuta, što omogućava jeftinije zaduživanje, rizici su stvarni. Odbor za odgovorni savezni budžet (CRFB) upozorio je prošlog mjeseca da se SAD nalazi na putanji koja bi mogla izazvati čak šest različitih vrsta fiskalnih kriza.

Iako je nemoguće predvidjeti tačan trenutak sloma, “neki oblik krize gotovo je neizbježan” ako se smjer fiskalne politike ne promijeni, zaključuju stručnjaci.

