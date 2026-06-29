Poljska kupuje tri podmornice od SAAB-a za 4,8 milijardi dolara

Švedski odbrambeni gigant Saab potpisao je ugovor s Poljskom vrijedan 47 milijardi švedskih kruna (oko 4,83 milijarde dolara) za isporuku tri podmornice klase A26, u okviru nastojanja Varšave da dodatno ojača svoje vojne kapacitete u Baltičkom moru.

Prema saopćenju kompanije Saab, ugovor uključuje i paket naoružanja, kao i programe obuke i podrške. Konačne isporuke planirane su do 2038. godine.

Poljska je prošle godine objavila da je izabrala Saab za dobavljača novih podmornica u višemilijarderskom poslu koji predstavlja jedan od ključnih elemenata šireg plana modernizacije poljske mornarice i jačanja odbrane u regiji Baltičkog mora.

Jačanje pomorskih kapaciteta Poljske

Švedska vlada saopćila je da su dvije zemlje uspješno završile pregovore o kupovini tri podmornice A26 od Saaba, ocijenivši sporazum važnim korakom u unapređenju poljskih pomorskih sposobnosti.

“Sporazum predstavlja značajan korak u jačanju pomorskih kapaciteta Poljske, a istovremeno doprinosi produbljivanju sigurnosne i industrijske saradnje između Švedske i Poljske”, navela je švedska vlada.

Ugovor dodatno učvršćuje odbrambenu saradnju dvije zemlje u trenutku kada države na području Baltičkog mora povećavaju ulaganja u vojnu infrastrukturu i pomorske sisteme zbog promijenjene sigurnosne situacije u Evropi, navodi Reuters.

Za Saab, proizvođača borbenih aviona, podmornica i naprednih odbrambenih sistema, posao s Poljskom predstavlja jedan od najvećih pomorskih ugovora u historiji kompanije i potvrdu rastuće potražnje za evropskom vojnom opremom.