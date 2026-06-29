Austrija nagovara EU da pruži utočište američkoj AI kompaniji

Austrija je predložila da Evropska unija razmotri mogućnost pružanja utočišta kompaniji Anthropic unutar granica svog bloka, s ciljem da se suprotstavi naporima Sjedinjenih Američkih Država koje strancima onemogućavaju korištenje najnaprednijih modela ove AI kompanije.

U pismu upućenom komesarki EU za tehnologiju Henni Virkkunen, koje je objavila austrijska vlada, državni sekretar Austrije za digitalizaciju Alexander Proell istakao je da je od ključne važnosti da Evropa ne bude odsječena od velikih inovacija.

“Istražimo zajedno strateško uspostavljanje i učešće Anthropica unutar Evropske unije. Uz pravnu sigurnost, pristup tržištu, kapital i skup vrijednosti koje odgovaraju ovoj kompaniji”, naveo je Proell u pismu.

On nije precizirao na koji način bi se ovaj korak mogao izvesti i priznao je da će postojati skepticizam u pogledu ostvarivosti ovog plana.

“Pravo pitanje nije da li je to lako”, napisao je Proell. “Pitanje je da li smo mi Evropljani spremni da budemo arhitekte vlastite tehnološke budućnosti ili želimo ostati puki administratori odluka koje se donose na drugim mjestima.”

Ova inicijativa dolazi u trenutku kada Evropa preduzima korake ka uspostavljanju veće digitalne suverenosti. Ranije ovog mjeseca, Evropska komisija je predložila zakone s ciljem jačanja domaće industrije oblaka (cloud), umjetne inteligencije i poluvodiča kako bi se smanjila ovisnost od američkih tehnoloških giganata, prkoseći tako kritikama vlade SAD-a upućenim na račun mjera koje blok provodi protiv njene industrije, navodi Reuters.