Kako je umjetna inteligencija zauvijek promijenila internet

Postoji jednostavan razlog zbog kojeg Google uvodi velike promjene u svoju kultnu tražilicu staru više od deset godina, korisnici postavljaju sve složenije zahtjeve.

„Ljudi postavljaju mnogo duža i zahtjevnija pitanja na koja često ne postoji jasan odgovor nigdje na internetu“, rekao je Robby Stein, potpredsjednik proizvoda za Google Search.

Stein je za CNN govorio o novoj funkciji koja Googleu omogućava generisanje prilagođenih vizuala, interaktivne grafike, pa čak i mini aplikacija koje se pokreću direktno na stranici pretrage, kao odgovor na korisničke upite kombinovanjem izvora sa cijelog interneta. To je samo jedno od brojnih ažuriranja koje je tehnološki gigant predstavio na svojoj godišnjoj konferenciji ove sedmice.

Najvrjedniji prostor na internetu razvija se kako bi pratio nove načine na koje ljudi pronalaze informacije online, što je još jedan dokaz kako umjetna inteligencija mijenja internet, od pretrage i društvenih mreža, do online kupovine i drugih digitalnih usluga.

Prema Googleu, korisnici sve češće koriste duže i preciznije pojmove za pretragu umjesto kratkih i generičkih ključnih riječi, a mnogi svoja pretraživanja započinju u aplikacijama poput ChatGPT-a, tvrde stručnjaci. Lažni influenseri generisani umjetnom inteligencijom izazivaju sve više pažnje na društvenim mrežama, dok korisnici AI sve češće koriste za poređenje i kupovinu proizvoda.

Danas je gotovo nemoguće koristiti internet bez susreta s umjetnom inteligencijom, uprkos rastućoj zabrinutosti zbog njenog utjecaja na radna mjesta, sigurnost i okoliš.

„Nakon određenog vremena, to jednostavno postane dio svakodnevnog života“, rekao je Joseph Turow, profesor medija na Univerzitetu Pennsylvania, koji uskoro objavljuje knjigu o utjecaju umjetne inteligencije na internetsko oglašavanje.

ChatGPT je promijenio način na koji ljudi pretražuju internet

Google tvrdi da njegova platforma za pretragu prolazi kroz najveće promjene u posljednjih 25 godina. Novo polje za pretragu prošireno je kako bi omogućilo unos više teksta i lakše dodavanje drugih sadržaja u pretragu, poput fotografija, datoteka i kartica iz preglednika Chrome.

Cilj je smanjiti broj koraka koje korisnik mora napraviti kako bi završio pretragu, kaže Stein. To uključuje zadatke poput pretrage na osnovu fotografije ili postavljanja dodatnih pitanja bez potrebe za prebacivanjem u Googleov AI način rada.

Pretrage koje uključuju fotografisanje ili označavanje sadržaja na ekranu telefona porasle su za 60 posto u odnosu na prošlu godinu.

Pretrage u AI modu, odnosno Googleovoj verziji pretrage prilagođenoj razgovoru s korisnikom, više su nego udvostručene svakog kvartala otkako su pokrenute prije godinu dana. Upiti u AI modu u prosjeku su tri puta duži od klasičnih pretraga.

Podaci SEO i marketinške kompanije Semrush pokazuju da dio korisnika počinje koristiti Google na isti način kao ChatGPT. Pretrage koje sadrže 11 ili više riječi porasle su sa 3,27 na 5,37 posto, dok su konverzacijski upiti skočili sa 5 na 20 posto. Istovremeno, broj klasičnih pretraga baziranih na ključnim riječima opada. Ipak, prosječan upit i dalje sadrži samo tri riječi, što pokazuje da većina korisnika i dalje pretražuje na tradicionalan način.

REUTERS

Robert Langenback, predsjednik SEO agencije Eight Oh Two Marketing, rekao je da je primijetio kako korisnici sada češće unose između tri i deset riječi u pretragu, umjesto nekadašnje dvije ili tri. Taj trend počeo je još prije pojave ChatGPT-a krajem 2022. godine, ali je od tada značajno ubrzan.

„Umjetna inteligencija je praktično naučila ljude da drugačije pretražuju“, rekao je.

Ljudi uglavnom koriste kombinaciju AI aplikacija poput ChatGPT-a i Googlea. Više od 20 posto ChatGPT referral saobraćaja završava na Googleu, pokazala je analiza kompanije Semrush zasnovana na milijardama podataka o korisničkim klikovima u SAD-u. Google se najčešće koristi za direktna pitanja ili online transakcije, dok se ChatGPT koristi za sažimanje informacija, poređenja i kreiranje sadržaja.

„Veliki broj upita svodi se na to da korisnici žele nešto brzo pronaći i odmah doći do odgovora, upravo takvi upiti najčešće završavaju na Googleu“, rekla je Leigh McKenzie, direktorica organske vidljivosti u Semrushu.

Uspon influensera generisanih umjetnom inteligencijom

Utjecaj umjetne inteligencije daleko nadilazi internet pretragu. Primjer za to je Instagram profil Aitane Lopez.

Na prvi pogled djeluje kao i svaka druga influenserica, objavljuje fotografije sa glamuroznih događaja, iz teretane i dijeli savjete o ljepoti sa skoro 400.000 pratitelja.

Ali Aitana Lopez nije stvarna osoba. Ona je jedan od najpoznatijih AI likova koji su stekli internetsku popularnost, zajedno s Lil Miquelom, Lu do Magalu i Granny Spills.

Prema podacima marketinške agencije Billion Dollar Boy, gotovo 80 posto marketinških stručnjaka povećalo je ulaganja u sadržaj kreiran uz pomoć generativne umjetne inteligencije tokom posljednjih 12 mjeseci. Danas postoje čak i nagrade posvećene najboljim internetskim ličnostima generisanim umjetnom inteligencijom.

AI influenseri privlačni su brendovima jer su jeftiniji od poznatih ličnosti i mogu se lakše prilagoditi specifičnim marketinškim kampanjama, smatra Turow.

Tehnološke kompanije žele dodatno integrisati umjetnu inteligenciju u društvene mreže. Meta integriše svoj model Muse Spark u aplikacije poput WhatsAppa, Instagrama i Facebooka, te testira AI asistente u grupnim razgovorima. Google je ove sedmice predstavio Gemini Omni, novi AI model koji korisnicima omogućava kreiranje realističnih avatara.

Borba za dominaciju u online kupovini

Prema podacima kompanije Adobe, promet prema američkim maloprodajnim web stranicama koji dolazi putem AI servisa porastao je za 393 posto u prva tri mjeseca 2026. godine. Meta, Amazon, Google i OpenAI već su predstavili AI alate za online kupovinu.

Google je ove sedmice predstavio novu univerzalnu korpu za kupovinu koja korisnicima omogućava dodavanje proizvoda različitih trgovaca sa cijelog interneta. Amazon je svog asistenta Rufus integrisao u alat Alexa for Shopping, koji omogućava korisnicima da traže poređenja proizvoda, historiju cijena i druge informacije direktno unutar Amazonove pretrage.

Ipak, iako umjetna inteligencija sve češće direktno odgovara na pitanja korisnika na vrhu Google pretrage, Stein smatra da kvalitetne web stranice koje uređuju i održavaju ljudi i dalje imaju ključnu ulogu. Google tvrdi da svakodnevno šalje milijarde klikova prema web stranicama, iako je istraživanje Pew Researcha prošle godine pokazalo da korisnici rjeđe klikaju na linkove kada im se prikaže AI sažetak odgovora.

Langenback kaže da njegovi klijenti bilježe manji promet, ali kvalitetniji angažman korisnika, više kupovina, rezervacija i zahtjeva za ponudama.

„Morate biti spremni prilagoditi se, jer bi pretraga interneta za šest mjeseci ili godinu mogla izgledati potpuno drugačije“, zaključio je.

