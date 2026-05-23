Deset najplaćenijih sportista svijeta u 2026. godini

Sa historijskim prihodom, 41-godišnji Cristiano Ronaldo predvodi grupu sportskih superzvijezda koje su zajedno zaradile čak 1,4 milijarde dolara u posljednjih 12 mjeseci.

Prošlo je deset godina otkako je Cristiano Ronaldo prvi put zauzeo vrh Forbesove liste najplaćenijih sportista svijeta, decenija tokom koje je portugalska fudbalska zvijezda igrala za Real Madrid, Juventus, Manchester United i na kraju saudijski Al Nassr. Ipak, nakon svih tih transfera i uspjeha, 41-godišnji Ronaldo ponovo se nalazi tamo gdje je i počeo, na samom vrhu sportskog svijeta kada je riječ o zaradi.

Četvrtu godinu zaredom, ukupno šesti put u karijeri, Ronaldo predvodi listu sa procijenjenih 300 miliona dolara zarade prije poreza i provizija menadžera. Od toga je oko 235 miliona dolara došlo od ugovora sa Al Nassrom, dok je dodatnih 65 miliona zaradio kroz sponzorstva, nastupe, licence, suvenire i druge poslovne projekte.

Napadaču koji se približava nevjerovatnoj brojci od 1.000 golova u karijeri veliki rezultati nisu ništa novo. Ronaldo se sada izjednačio sa Michaelom Jordanom po broju prvih mjesta na Forbesovoj listi, njih šest, dok je ispred njih samo Tiger Woods sa 11 vodećih pozicija.

Sam Navarro-Imagn Images/Reuters

Njegov ovogodišnji prihod od 300 miliona dolara historijski je rezultat, jer se izjednačio sa zaradom boksera Floyda Mayweathera Jr. iz 2015. godine, najvećom koju je Forbes zabilježio otkako objavljuje ovu listu od 1990. godine.

U odnosu na 2025. godinu, kada je postavio rekord za fudbalere, Ronaldo je povećao zaradu za dodatnih 25 miliona dolara. Ove godine pridružila su mu se još dvojica sportista koji su oborili rekorde u svojim sportovima. Vozač Ferrarija Lewis Hamilton zaradio je procijenjenih 100 miliona dolara, što je više od njegovog prethodnog Formula 1 rekorda iz 2021. godine, dok je bejzbol zvijezda Shohei Ohtani inkasirao 127,6 miliona dolara.

Među sportistima sa rekordnim zaradama nalaze se i svjetski poznata imena poput boksera Canela Álvareza sa 170 miliona dolara, Lionela Messija sa 140 miliona i LeBrona Jamesa sa 137,8 miliona dolara.

Deset najplaćenijih sportista svijeta ukupno je zaradilo 1,4 milijarde dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na 2016. godinu, kada je Ronaldo prvi put bio broj jedan sa tadašnjih 88 miliona dolara. Treću godinu zaredom svaki sportista među prvih deset zaradio je najmanje 100 miliona dolara.

Ukupno su sportisti sa liste ostvarili 902 miliona dolara direktno od sporta, kroz plate, bonuse i nagrade, dok su dodatnih 513 miliona dolara inkasirali od sponzora i poslovnih ulaganja.

Najveću vanterensku zaradu ostvario je Shohei Ohtani sa čak 125 miliona dolara od sponzorstava i partnerstava. Sarađuje sa brojnim globalnim i japanskim brendovima, među kojima su Fanatics, Hugo Boss, New Balance, FamilyMart, Ito En i Seiko.

Zanimljivo je da je prosječna starost deset najplaćenijih sportista ove godine 37 godina, što je najviši prosjek koji je Forbes ikada zabilježio. Ronaldo, LeBron James i Lewis Hamilton imaju po 41 godinu, dok su među mlađima samo Shohei Ohtani i golfer Jon Rahm, obojica sa 31 godinom.

Posebnu pažnju i dalje privlači ogroman novac iz Saudijske Arabije. Ronaldova zarada od dolaska u saudijsku ligu više se nego utrostručila, dok i Karim Benzema prima devetocifrenu platu. Bokser Canelo Álvarez također ima unosan ugovor sa saudijskim organizatorima borbi, vrijedan čak do 400 miliona dolara.

Iako je Saudijski fond za javna ulaganja najavio smanjenje finansiranja LIV Golfa nakon ove sezone, stručnjaci smatraju da će novac sa Bliskog istoka i dalje igrati veliku ulogu u svjetskom sportu.

Deset najplaćenijih sportista svijeta u 2026. godini

Cristiano Ronaldo, 300 miliona dolara Canelo Álvarez, 170 miliona dolara Lionel Messi, 140 miliona dolara LeBron James, 137,8 miliona dolara Shohei Ohtani, 127,6 miliona dolara Stephen Curry, 124,7 miliona dolara Jon Rahm, 107 miliona dolara Karim Benzema, 104 miliona dolara Kevin Durant, 103,8 miliona dolara Lewis Hamilton, 100 miliona dolara

Brett Knight, Forbes

The World’s 10 Highest-Paid Athletes 2026

Please enable JavaScript

