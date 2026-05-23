Indija treći put povećala cijene goriva zbog rata na Bliskom istoku

Indijske državne kompanije za distribuciju goriva treći put ovog mjeseca povećale su cijene benzina i dizela, dok pokušavaju nadoknaditi gubitke izazvane rastom cijena sirove nafte usljed rata sa Iranom.

Prema informacijama trgovaca, cijena benzina u New Delhiju porasla je za 0,87 rupija i sada iznosi 99,51 rupiju po litru, dok je cijena dizela povećana za 0,91 rupiju na 92,49 rupija po litru.

Indija, koja je treći najveći uvoznik i potrošač nafte na svijetu, bila je među posljednjim velikim ekonomijama koje su povećale maloprodajne cijene goriva nakon što je rat između SAD-a, Izraela i Irana izazvao globalni skok cijena energenata.

Ukupno gledano, gorivo je tokom tri posljednja poskupljenja skuplje za oko pet rupija po litru. Prvo povećanje cijena objavljeno 15. maja bilo je prvo poskupljenje goriva u Indiji nakon četiri godine.

Kompanije povećavaju cijene postepeno, slično kao u aprilu 2022. godine, kada su maloprodajne cijene goriva rasle nakon izbora u nekoliko važnih saveznih država, uključujući Uttar Pradesh na sjeveru zemlje.

Opozicione stranke optužile su vladu premijera Narendra Modi da je odgodila poskupljenja kako bi pridobila birače tokom nedavnih regionalnih izbora.

Ipak, izvori iz rafinerija upozoravaju da će biti potrebna dodatna povećanja cijena kako bi se pokrili postojeći gubici.

Predsjednik kompanije Bharat Petroleum Corporation Ltd izjavio je ranije ove sedmice da kompanija i dalje bilježi gubitke od 25 do 30 rupija po litru dizela, te između 10 i 14 rupija po litru benzina, uprkos dosadašnjim poskupljenjima.

Indijsko Ministarstvo nafte saopštilo je da vlada trenutno ne planira pružiti finansijsku pomoć rafinerijama.

Kompanije Indian Oil Corporation Ltd, Bharat Petroleum Corporation Ltd i Hindustan Petroleum Corp Ltd zajedno kontrolišu više od 90 posto mreže od oko 103.000 benzinskih stanica širom zemlje i uglavnom usklađeno određuju cijene goriva.

