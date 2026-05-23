Kako zaštititi posao od umjetne inteligencije

Meta, Nike, Intuit, UPS. Gotovo svakog dana neka velika kompanija objavi nova otpuštanja zaposlenih, a sve češće kao razlog navodi umjetnu inteligenciju. Prema nedavnom izvještaju Goldman Sachsa, umjetna inteligencija već sada smanjuje mjesečni rast zaposlenosti u SAD-u za oko 16.000 radnih mjesta.

Najvećem riziku izloženi su kancelarijski i intelektualni radnici, jer upravo njihove zadatke umjetna inteligencija najlakše replicira, i to nadljudskom brzinom, bez pauze i 24 sata dnevno.

„Najvrijedniji poslovi, oni za koje ljudima govorimo da idu na fakultet, softverski inženjeri, finansijski stručnjaci, računovođe, advokati, mnoge kognitivne profesije, upravo su najranjivije kada je riječ o automatizaciji putem umjetne inteligencije“, izjavio je za CNN David Shrier, profesor umjetne inteligencije i inovacija na Imperial College London.

Ipak, stručnjaci smatraju da će ljudi uvijek biti potrebni u određenoj mjeri, a postoje i konkretni koraci kojima možete povećati šanse da sačuvate vlastiti posao.

Analizirajte vlastiti posao

Prije nego što pokušate zaštititi svoju karijeru od budućih promjena, morate realno sagledati šta zapravo radite na svom poslu. Profesor tehnološkog menadžmenta na Univerzitetu New York, Oded Nov, objašnjava da se svaki posao sastoji od niza zadataka između kojih zaposleni prelaze više puta dnevno.

Potrebno je prepoznati koji su zadaci repetitivni, zasnovani na pravilima i lako ih je pretvoriti u kompjuterske procese, poput obrade troškova ili administrativnih izvještaja. Što je posao predvidljiviji, to je podložniji automatizaciji.

Direktor kompanije Cloudflare nedavno je u autorskom tekstu za Wall Street Journal otkrio da je otpustio 20 posto radne snage, fokusirajući se prvenstveno na srednji menadžment, reviziju, operacije i usklađenost poslovanja.

„Umjetna inteligencija ne dolazi po graditelje i prodavače, već po one koji mjere“, napisao je. „Sistemi umjetne inteligencije sada mogu analizirati organizaciju sa nivoom preciznosti i objektivnosti koji ranije nije bio moguć čak ni za najbolje zaposlene.“

S druge strane, neka zanimanja i dalje zahtijevaju fizičko prisustvo čovjeka, poput poslova u ugostiteljstvu, zdravstvu ili zanatskim djelatnostima. Robotika je još najmanje deset godina udaljena od potpune zamjene takvih profesija.

Razvijajte vještine koje je teško automatizovati

Nakon analize vlastitog posla, fokus treba prebaciti na vještine koje nisu ponavljajuće, predvidljive i strogo zasnovane na pravilima.

Osim fizičkih poslova, umjetna inteligencija još uvijek nije dovoljno uspješna u zadacima koji zahtijevaju emocionalnu inteligenciju i društvenu svijest, poput razumijevanja organizacione kulture ili grupne dinamike.

Stručnjaci ističu da je umjetna inteligencija uglavnom dobra u ponavljanju i obradi postojećih ideja, ali ne i u stvarnoj kreativnosti.

„Umjetna inteligencija je loša u kreativnosti, ali je iznenađujuće dobra u razradi kreativnih ideja“, kaže Shrier. „I dalje je potreban čovjek koji će osmisliti ideju i usmjeriti umjetnu inteligenciju da napravi nešto zanimljivo.“

Zbog toga je važno ulagati upravo u te ljudske sposobnosti. Ako vaš posao uključuje prodaju ili uvjeravanje klijenata da potpišu ugovor, fokusirajte se na interpersonalne vještine i izgradnju povjerenja. Ljudi možda koriste umjetnu inteligenciju za istraživanje proizvoda i usluga, ali kod velikih odluka i dalje žele razgovarati sa stvarnom osobom.

Prihvatite umjetnu inteligenciju i naučite kako da je koristite

Umjetna inteligencija uskoro će postati sastavni dio svakodnevnog života, slično kao internet.

Stručnjaci savjetuju da se upoznate sa glavnim alatima umjetne inteligencije i chatbotovima. Pitajte ih kako mogu unaprijediti vaš posao i povećati produktivnost, a zatim testirajte njihove prijedloge u praksi. Isprobajte nove alate za programiranje koji omogućavaju izradu aplikacija i web stranica bez klasičnog kodiranja.

Međutim, najveći potencijal umjetne inteligencije na radnom mjestu ne leži u chatbotovima, već u AI agentima, programima koji mogu samostalno donositi odluke i izvršavati zadatke.

Možete naučiti kako napraviti vlastitog AI agenta, a čak vam i chatbot može pomoći u tome. Dovoljno je da unesete upit poput: „Želim naučiti kako napraviti AI agenta. Objasni mi korak po korak kako kreirati agenta koji može obavljati određeni zadatak.“

„Na neki način nikada nije bilo bolje vrijeme za preduzetnike, jer ako nešto možete zamisliti, danas to možete i napraviti“, smatra Shrier. „Ljudi već razvijaju ozbiljan poslovni softver koristeći samo tekstualne instrukcije napisane običnim engleskim jezikom.“

Ljudi ipak neće potpuno nestati iz poslovnog svijeta

Čak i poslovi koji uključuju mnogo zadataka koje umjetna inteligencija može obavljati i dalje će zahtijevati ljudsku kontrolu i nadzor.

Industrija programiranja već sada osjeća snažan uticaj umjetne inteligencije. Ipak, direktor kompanije Anthropic Dario Amodei izjavio je na Svjetskom ekonomskom forumu da zaposleni i dalje pregledaju i uređuju kod, čak i kada ga ne pišu sami.

„U najboljem scenariju, dosadni i rutinski dijelovi posla bit će prepušteni umjetnoj inteligenciji, dok će zanimljivije i kreativnije zadatke obavljati ljudi uz pomoć tehnologije“, kaže Oded Nov. „Ako nas historija nečemu uči, onda je to da će nastati i potpuno nova zanimanja, sastavljena od novih vrsta zadataka.“

