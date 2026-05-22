Cijene rastu u oba bh. entiteta: Inflacija dosegnula 6,8 posto u RS i 6,6 posto u FBiH

Inflacija u Bosnia and Herzegovina nastavila je ubrzavati tokom aprila, pri čemu su oba entiteta zabilježila snažan rast potrošačkih cijena, dodatno povećavajući pritisak na domaćinstva i potrošnju.

Prema podacima statističkih institucija, godišnja inflacija u Republici Srpskoj dostigla je 6,8 posto u aprilu, nakon 4,9 posto u martu, dok je u Federacija Bosne i Hercegovine godišnji rast cijena iznosio 6,6 posto.

Podaci pokazuju da je rast cijena postao široko rasprostranjen kroz gotovo sve ključne sektore ekonomije, od hrane i energenata do transporta i stanovanja.

RS bilježi najjače ubrzanje inflacije ove godine

Na mjesečnom nivou, cijene u Republici Srpskoj porasle su 2,1 posto u aprilu, nakon rasta od 1,4 posto u martu.

Hrana i bezalkoholna pića, koji imaju najveći udio u potrošačkoj korpi, bili su skuplji dva posto na godišnjem nivou, dok su u odnosu na prethodni mjesec porasli 0,6 posto.

Ukupna inflacija u Republici Srpskoj tokom 2025. ubrzala je na 4,1 posto, u poređenju sa 1,8 posto godinu ranije, što ukazuje na nastavak snažnog inflatornog pritiska u ekonomiji entiteta.

Transport i stanovanje među glavnim pokretačima rasta cijena u FBiH

U Federaciji BiH cijene su u aprilu porasle prosječno 1,6 posto u odnosu na mart, pri čemu je najveći skok zabilježen u sektoru transporta, gdje su cijene porasle čak 9,2 posto.

Rast je zabilježen i u sektorima odjeće i obuće, kao i stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata, gdje su cijene povećane po 1,2 posto.

Hrana i bezalkoholna pića, alkohol i duhan, kao i zdravstvene usluge poskupjeli su po 0,3 posto, dok su restorani i hoteli zabilježili rast od 0,2 posto.

Jedini pad cijena registrovan je u sektoru namještaja i održavanja domaćinstva, gdje su cijene niže 0,1 posto.

Najnoviji podaci dolaze u trenutku kada evropske ekonomije također bilježe rast inflacije usljed viših cijena energije i nestabilnosti na globalnim tržištima, što dodatno komplikuje ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini.