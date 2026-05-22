Propalo spajanje kozmetičkih giganata vrijedno 40 milijardi dolara

Iako se mjesecima nagađalo kako će se dva kozmetička diva, američki Estée Lauder Companies i španski Puig, spojiti i stvoriti kompaniju vrijednu oko 40 milijardi dolara (što bi bio najjači poslovni subjekt u ovom sektoru na svijetu), to se ipak neće desiti. Kompanije su saopćile da su prekinule razgovore o spajanju.

U saopćenjima su obje naglasile kako cijene razgovore koje su vodili, ali da dalje nastavljaju samostalno razvijati svoje poslovanje.

„Danas ponovo potvrđujemo naše povjerenje u moć naših nevjerovatnih brendova, talentovanih timova i snagu kao samostalne kompanije“, kazao je Stéphane de La Faverie, glavni izvršni direktor Estée Laudera, dok je José Manuel Albesa, glavni izvršni direktor kompanije Puig, poručio kako ova odluka ne mijenja njihov strateški plan, te da će nastaviti primjenjivati ​​vrlo selektivan i na vrijednost usmjeren pristup spajanjima i akvizicijama kako bio dodatno upotpunili svoj portfolio.

Duga porodična historija kompanija

Obje kompanije su porodične i imaju dugu historiju; Estée lauder je osnovala kompaniju 1946. godine zajedno sa svojim suprugom, Josephom Lauderom. Imali su u početku samo četiri proizvoda, s kojima su do kupaca dolazili tako što su ih prezentirali potencijalnim korisnicima, koji su čekali svoje tretmane u salonima.

Legenda kaže, da prije nego što je Estée Lauder uspjela da dobije svoj prvi veliki ugovor sa robnom kućom, njujorškom Saks Fifth Avenue, koja je naručila proizvode u vrijednosti oko 10.000 današnjih dolara, jedna robna kuća nije vjerovala u potencijal njenih proizvoda, izrevoltirana Estée, razbila je navodno bočicu svog parfema od pod. Miris koji se širio prodajnim prostorom, privukao je kupce koji su željeli znati o kojem mirisu je riječ. Narudžba je na kraju morala biti napravljena. Danas je Estée Lauder Companies (ELC) globalni lider u prestižnoj industriji ljepote. Proizvodi, plasira i prodaje visokokvalitetne proizvode za njegu kože, šminku, parfeme i proizvode za njegu kose. Sa više od 20 brendova u svom portfoliju, posluju na tržištu 150 zemalja. U prošloj godini, ostvarena neto prodaja kompanije iznosila je 14,32 milijarde dolara. Estée Lauder posjeduje i brendove: Clinique, Bobbi Brown i Tom Ford Beauty.

Globalnim igračem u industriji vrhunske ljepote smatra se i kompanija Puig, koju je 1914. godine u Barceloni osnovao Antonio Puig Castelló. Portfolio kompanije obuhvata mirise, modu, šminku i njegu kože.

Davne 1922. godine, Puig je lansirao ruž za usne Milady, prvi ruž za usne proizveden u Španiji, 1940. godine lansiran je i njihov prepoznatljivi Agua Lavanda PUIG miris, a pet godina kasnije (1946. godine) kompanija je izgradila svoju prvu fabriku i sjedište u Barceloni. Dvije godine kasnije lansira i parfem l'Air du Temps od Nine Ricci, što je njihov trajni uspjeh. Kompaniju stabilnom čine tri generacije porodice Puig, ima svoje kancelarije i podružnice u SAD-u, UK, Panami, Rusiji, Brazilu, Parizu, Argentini, Belgiji, Bliskom istoku, kao i fabriku parfema u Francuskoj.

Godine 1987., Puig preuzima cijelo poslovanje Paco Rabannea, uključujući modu i modne dodatke, 1995.godine, akvizira modnu diviziju Carolina Herrera New York, a tri godine kasnije, uslijedila je njihova akvizicija parfemskog i modnog biznisa Nina Ricci, zatim i Myrurgije, španske kompanije za proizvodnju parfema, vlasnika brendova kao što su Adolfo Dominguez, Agatha Ruiz de la Prada i Mango. 2008. godine, Puig prepoznaje poslovni potencijal te ulazi u zajedničko ulaganje sa Shakirom za lansiranje parfema.

Neto dobit

Prije pet godina Puig stiče većinski udio u francuskoj modnoj kući Jean Paul Gaultier, dok je sa Christianom Louboutinom sklopio dugoročni licencni ugovor pod brendom Christian Louboutin kako bi unaprijedili posao s ljepotom. Puig investira i u modnu kuću Dries Van Noten kao većinski dioničar, a također ostvaruje i većinski udio u Charlotte Tilbury, kultnom britanskom brendu luksuzne šminke i njege kože. Osim što ima tri brenda u top 10 globalnih parfemskih brendova: Rabanne, Carolina Herrera i Jean Paul Gaultier, većinski je vlasnik i u brendu Byredo kao i Dr. Barbara Sturm.

Kompanija je prije dvije godine izašla na berzu, a fiskalnu 2025., je završila sa rastom prihoda od 7,8% na uporedivoj osnovi, čime je dostigla 5,04 milijarde eura neto prihoda. Profitabilnost je, navodi se u finansijskom izvještaju kompanije, također poboljšana, uz rast prilagođene EBITDA marže na 20,7%, što je iznad očekivanja kompanije.

Neto dobit je iznosila oko 587 miliona eura. Nivo zaduženosti ostao je nizak, sa omjerom neto duga i EBITDA od 0,7x (za 1 euro zarade imaju samo 0,7 eura duga).

Kada je o funkcioniranju kompanija riječ, porodica Lauder posjeduje 38% dionica, ali zbog dvostruke strukture glasanja (dual-class shares), gdje neke dionice vrijede više kada je o glasanju riječ, indirektno ili direktno ima više od 80% glasačke moći. Kada je o španskoj firmi riječ, većinu glasačkih prava i dalje kontrolira porodica Puig.

I upravo je nemogućnost dogovora o tome koja porodica bi trebala imati glavnu riječ u rukovođenju novom kompanijom, prema izvještajia medija, bila jedan od najvećih razloga koji su doveli do toga da poslovno spajanje propadne. Sporna je, navode mediji, bila ravnoteža moći i raspodjela mjesta u upravnom odboru.

Tržište je na vijest o spajanju, a kasnije i prekid pregovora reagovalo drugačije u odnosu na kompanije. Dionice Puiga pale su za 15%, za isti iznos za koliko su ranije porasle kada je objavljeno da se razmatra spajanje s američkom kompanijom. S druge strane, vijest da su pregovori prekinuti, dovela je do rasta dionica Estée Lauder za 11,5% u postmarket trgovanju.