Kompanije u BiH među najvećim zagovornicima ukidanja trgovinskih barijera na Balkanu

Kompanije u Bosnia and Herzegovina nalaze se među najvećim zagovornicima uklanjanja trgovinskih prepreka na Zapadnom Balkanu, pokazuje najnoviji Barometar poslovnog okruženja koji je proveo Regional Cooperation Council.

Prema podacima istraživanja, čak 88 posto anketiranih firmi u Bosni i Hercegovini smatra da je ukidanje trgovinskih barijera sa zemljama regiona “vrlo važno” ili “važno” za njihovo poslovanje, što predstavlja jedan od najviših nivoa podrške regionalnoj ekonomskoj integraciji među šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Rezultati dolaze u trenutku kada kompanije širom regiona sve snažnije traže brže procedure na granicama, jednostavnije carinske procedure i manje administrativnih prepreka koje povećavaju troškove poslovanja.

Ukupno gledano, oko 70 posto kompanija u šest zemalja Zapadnog Balkana smatra uklanjanje trgovinskih prepreka prioritetom za dalji razvoj poslovanja i ekonomije.

Bosanske firme najviše oslonjene na regionalno tržište

Za razliku od pojedinih tržišta koja se više oslanjaju na Evropsku uniju, poslovna zajednica u BiH i dalje snažno zavisi od regionalne trgovine, posebno sa zemljama bivše Jugoslavije.

Istraživanje pokazuje da samo jedan posto kompanija u BiH smatra da ukidanje trgovinskih prepreka nije važno za njihovo poslovanje, što ukazuje na gotovo potpuni konsenzus među domaćim poduzetnicima.

Analitičari RCC-a navode da historijske trgovinske veze i geografska povezanost i dalje čine region ključnim tržištem za bosanskohercegovačke kompanije, uprkos političkim tenzijama i administrativnim komplikacijama koje godinama usporavaju protok robe.

Visok nivo podrške liberalizaciji trgovine zabilježen je i u Albania, gdje 75 posto kompanija smatra uklanjanje prepreka važnim za rast poslovanja, dok u Kosovo čak 60 posto firmi taj proces vidi kao “vrlo važan”.

Kompanije u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji također većinski podržavaju olakšavanje regionalne trgovine, uz 68 odnosno 67 posto pozitivnih odgovora.

Srbija pokazuje najveći skepticizam

Najslabija podrška regionalnoj trgovinskoj integraciji dolazi iz Srbije, gdje samo polovina anketiranih kompanija smatra uklanjanje prepreka važnim za poslovanje.

Istovremeno, čak 28 posto srbijanskih firmi navelo je da regionalne trgovinske olakšice nisu važne za njihove aktivnosti, dok je dodatnih 22 posto ostalo neutralno.

Takvi rezultati sugerišu da značajan dio srbijanske privrede veću pažnju posvećuje tržištu Evropske unije nego regionalnoj razmjeni unutar Zapadnog Balkana.

RCC-ovo istraživanje dolazi u trenutku kada regionalne vlade pokušavaju ubrzati implementaciju zajedničkog regionalnog tržišta i smanjiti višesatna čekanja kamiona na granicama, što prema procjenama poslovne zajednice godišnje generiše milionske gubitke za kompanije.

Za ekonomije poput Bosne i Hercegovine, koje su snažno povezane sa susjednim tržištima, svako dodatno usporavanje trgovine direktno utiče na konkurentnost izvoznika, cijene transporta i ukupni privredni rast, prenosi Revista Monitor.