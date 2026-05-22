Ova zemlja je prestigla Indoneziju i postala najveći kineski dobavljač uglja

Uvoz uglja iz Mongolije u Kinu porastao je za čak 61 posto tokom aprila, čime je Mongolija prvi put prestigla Indoneziju, najvećeg svjetskog izvoznika uglja i dugogodišnjeg glavnog kineskog dobavljača ovog energenta.

Prema podacima kineske Generalne uprave carina, Mongolija je tokom aprila isporučila 11,33 miliona metričkih tona uglja preko granice s Kinom, dok je Indonezija izvezla 11,12 miliona tona, što predstavlja pad od 22 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Ipak, u ukupnom zbiru za prva četiri mjeseca ove godine Indonezija je zadržala vodeću poziciju sa 61,43 miliona tona izvoza, dok je Mongolija isporučila 39,37 miliona tona, uz impresivan godišnji rast od 61 posto.

Analitička platforma za pomorski promet Signal Ocean navela je da su veća domaća proizvodnja uglja u Kini i niže lokalne cijene smanjile konkurentnost indonezijskog uglja niže kalorijske vrijednosti na kineskom obalnom tržištu, javlja Reuters.

Dodatna nestabilnost mogla bi pogoditi indonezijski izvoz nakon što je vlada ove zemlje predstavila plan centralizacije izvoza uglja i drugih ključnih sirovina, uključujući palmino ulje, pod kontrolom državne kompanije.

REUTERS/Ryan Woo

Predsjednik Prabowo Subianto izjavio je da je cilj ovog plana veća državna kontrola nad cijenama, ali je vijest izazvala zabrinutost među investitorima.

Istovremeno, kineski uvoz uglja iz Rusije i Australije, trećeg i četvrtog najvećeg dobavljača, pao je tokom aprila za 30 odnosno 39 posto.

Pad isporuka dolazi u trenutku kada Kina smanjuje ukupni uvoz uglja. Tokom aprila kineski uvoz pao je za 14 posto na godišnjem nivou i iznosio je 33,1 milion metričkih tona.

Ukupan kineski uvoz uglja od početka godine iznosio je 149,4 miliona tona, što je pad od 2,1 posto u odnosu na prošlu godinu.

