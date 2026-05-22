Trump šalje dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku, raste konfuzija oko američkog vojnog prisustva u Evropi

Predsjednik Donald Trump izjavio je da će Amerika poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku, što predstavlja iznenadni zaokret nakon nedavnih poteza njegove administracije usmjerenih ka smanjenju broja američkih trupa u Evropi.

Objava dolazi samo sedmicu nakon što je američki ministar odbrane Pete Hegseth zaustavio planirano raspoređivanje borbenog tima koji je trebao biti rotiran kroz Poljsku. Ministarstvo odbrane tada je navelo da je odluka donesena zbog nezadovoljstva evropskim državama koje, kako tvrde, „nisu stale uz Ameriku kada je to bilo potrebno“.

Ova odluka uslijedila je i nakon Trumpove ranije najave da povlači 5.000 američkih vojnika iz Njemačke, nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz izjavio da su Sjedinjene Američke Države bile „ponižene“ tokom rata s Iranom, što je izazvalo Trumpovu ljutnju.

Za razliku od tog poteza, Trump je sada poručio da je novo raspoređivanje trupa u Poljsku rezultat njegovog dobrog odnosa s desničarskim populističkim predsjednikom Poljske Karol Nawrocki.

„Na osnovu uspješne pobjede sadašnjeg predsjednika Poljske Karola Nawrockog, kojeg sam s ponosom podržao, i našeg međusobnog odnosa, zadovoljstvo mi je objaviti da će Sjedinjene Američke Države poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku“, napisao je Trump na društvenim mrežama.

Za sada nije poznato odakle će biti prebačeni vojnici koje je Trump spomenuo niti kako će ovaj potez promijeniti ukupno američko vojno prisustvo u Evropi. Neočekivana objava dodatno je povećala neizvjesnost oko američke strategije prema Evropi, posebno nakon što je Trump zaoštrio odnose s NATO saveznicima koji su kritikovali rat s Iranom ili, prema njegovom mišljenju, nisu pružili dovoljnu podršku Sjedinjenim Državama.

NATO članica Poljska od početka ruske invazije na Ukraine 2022. godine predstavlja glavno čvorište za zapadnu vojnu pomoć Ukrajini.

Sjedinjene Američke Države su 2023. godine uspostavile bazu US Army Garrison Poland, čime je dodatno učvršćeno američko vojno prisustvo u toj zemlji. U Poljskoj se inače nalazi oko 10.000 američkih vojnika.

Pentagon je pitanja o novom raspoređivanju uputio Bijeloj kući, dok iz White House nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Predsjednik Nawrocki zahvalio je Trumpu putem društvene mreže X, poručivši da je savez između SAD i Poljske „ključni stub sigurnosti za svaki poljski dom i za cijelu Evropu“.

„Dobra savezništva zasnivaju se na saradnji, međusobnom poštovanju i zajedničkoj posvećenosti sigurnosti“, naveo je Nawrocki.

Nawrocki je izabran u junu 2025. godine, a u septembru iste godine posjetio je Ovalni ured gdje se sastao s Trumpom i zahvalio mu na podršci tokom izbora.

Otkazana vojna rotacija

Prošle sedmice Hegseth je iznenada otkazao dva planirana američka vojna raspoređivanja u Evropi i naredio povlačenje dodatnog osoblja s kontinenta, čime je broj američkih vojnika u Evropi smanjen za približno 5.000.

Memorandum koji je potpisao Hegseth zaustavio je planirano raspoređivanje 2. oklopnog borbenog tima 1. konjičke divizije, jedinice koja je trebala biti raspoređena u Poljskoj, baltičkim državama i Romania. Prema navodima američkih zvaničnika, dio osoblja već se nalazio u Evropi i sada će biti vraćen u SAD.

Također je otkazano buduće raspoređivanje bataljona specijalizovanog za raketne i projektilske sisteme dugog dometa u Njemačku, dok je komandni centar zadužen za nadzor tih kapaciteta dobio nalog za povlačenje iz Evrope, piše CNN.

Prema informacijama američkih zvaničnika, otkazano raspoređivanje odnosilo se na oko 4.700 vojnika iz borbenog tima i više od 500 pripadnika raketnog bataljona.

Odluka Pentagona da bez konsultacija s Kongresom otkaže planirane vojne misije izazvala je kritike čak i među republikanskim zastupnicima, koji tvrde da je Poljska bila „zatečena“ tim potezom.

Republikanski kongresmen Don Bacon izjavio je tokom saslušanja u Odboru za oružane snage Predstavničkog doma da je odluka ministra Hegsetha „sramotna“ i „velika blamaža za Sjedinjene Američke Države“.

