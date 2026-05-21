Njemački automobilski gigant lansira BMW Alpinu, sve što treba znati o vozilu koje će konkurisati i Mercedes-Maybachu

Na događaju Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2026, u Italiji, predstavljen je konceptni “Vision BMW Alpina” automobil s moćnim V8 motorom. Automobil je najava za ono što kupci luksuznih automobila mogu očekivati u jesen naredne godine, kada će prvi proizvodni model BMW ALPINA, razvijen pod direktnim BMW-ovim vlasništvom, stići na tržište. Automobil neće biti kupe, što je slučaj sa predstavljenim koncemptnim vozilom, već limuzina Serije 7 sa četvero vrata.

Kada je riječ o budućim serijskim BMW Alpina modelima, iz BMW-a poručuju kako će prvi automobili nove generacije zadržati moćne V8 motore, dok bi u budućnosti Alpina mogla imati i svoju električnu i hibridnu verziju.

Maksimalna brzina automobila bit će do 300 km/h, i namijenjen je profilu vozača koji koji vole brzu vožnju, ali ne žele da pokažu da su kupili trkaći automobil.

Prateći trendove na tržištu, gdje broj bogatih raste u prosjeku 9 posto, BMW Grupa kroz svoju Alpina diviziju, ovim automobilom želi popuniti prostor iznad najskupljeg BMW-a serije 7 i ispod osnovnog Rolls-Roycea, te bi budući Alpina modeli mogli biti direktna konkurencija i Mercedes-Maybachu. Ono što se sada može pretpostaviti je da će BMW M ostati odjel BMW Grupe fokusiran kao i do sada na snažne performanse, a Alpina BMW-ov luksuzni podbrend s fokusom na udobnost, eleganciju i ekskluzivnost.

Početna prodajna cijena prema izvještajima medija, kretat će se od 200.000 dolara, dok bi se srednji do visoki cjenovni rang trebao kretati do 300.000 dolara.

Za sada nema najava da će njemački proizvođač automobila otvarati posebne prodavnice za prodaju BMW Alpina automobila. Većina prodaje BMW Alpine odvijat će se u namjenskim, odvojenim prostorima unutar BMW prodajnih mjesta.

Podsjećamo, BMW je 2022. godine zvanično preuzeo kompaniju Alpina, te najavio kako će u ovoj godini realizirati potpunu integraciju brenda u svoj portfolio.

Dugogodišnje partnerstvo

Porodica Bovensiepen, osnivači Alpine, prodala je prava na ime BMW-u u trenutku kada je industrija prolazila kroz tranziciju prema elektrifikaciji. Stroži propisi o emisijama i imperativi za softverskim rješenjima, bili su težak teret, naročito za poslovanje malih proizvođača luksuznih performansnih automobila.

Njemački proizvođač Alpina je godinama gradio blisko partnerstvo sa BMW, a među najpoznatijim modelima ovog brenda izdvojili su se BMW Alpina B7, BMW Alpina B5, BMW Alpina D3 i BMW Alpina XB7.

„Alpina je oduvijek predstavljala vrlo specifičnu ideju performansi i profinjenosti, gdje su brzina i udobnost komplementarne ambicije“, rekao je Adrian van Hooydonk, šef dizajna BMW grupe, u izjavi za medije.

“Naša uloga kao novih čuvara ovog brenda je da sačuvamo ovu prepoznatljivost i oblikujemo je za savremeni kontekst.”