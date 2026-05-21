Ženska Mentorska Mreža nastavlja tradiciju osnaživanja žena, zvanično počela šesta sezona mentorskog programa

Više od 300 mladih poslovnih žena kroz šest sezona jača svoje kompetencije, razvija karijere i gradi mrežu podrške kroz program ženskog mentorstva. Šesta sezona Ženske Mentorske Mreže zvanično je otvorena!

Novo izdanje Ženske Mentorske Mreže, jedne od najprepoznatljivijih inicijativa za osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini, zvanično je otvoreno 19. maja 2026. godine u Sarajevu, u organizaciji Addiko Bank d.d. Sarajevo i Deloitte BiH. Partner projekta od samog osnivanja je UNDP, a podršku realizaciji nove sezone pružit će i: European Fund for Southeast Europe (EFSE), UN Women, UNFPA – United Nations Population Fund, te Sarajevo School of Science and Technology (SSST).

Tokom prethodnih godina, ovaj program postao je važno mjesto susreta za razmjenu znanja, iskustava i međusobnu podršku žena različitih generacija i profesionalnih puteva. I ovogodišnje izdanje okupit će inspirativnu zajednicu mentorica i mladih poslovnih žena iz cijele Bosne i Hercegovine, s ciljem jačanja ženskog liderstva i aktivnog doprinosa razvoju poslovnog okruženja.

Povezivanje mentorica i mladih poslovnih žena

„Ženska Mentorska Mreža“ je prostor u kojem žene jačaju svoje samopouzdanje, razmjenjuju znanja i grade trajne, vrijedne odnose. Svako novo izdanje dodatno potvrđuje koliko je važno imati okruženje u kojem žene uče jedna od druge, ali i oblikuju svoj glas u poslovnom svijetu. U vremenu brzih promjena, istinsko liderstvo podrazumijeva spoj znanja, iskustva i podrške zajednice. Upravo kroz povezivanje mentorica i mladih poslovnih žena stvaramo čvrste temelje za generacije žena koje će aktivno, odgovorno i samouvjereno oblikovati poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini. Posebnu zahvalnost dugujemo našim partnerima koji prepoznaju i podržavaju značaj ovakvih inicijativa”, istakla je Sanela Pašić, članica Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo.

Tokom pažljivo osmišljenih trening programa, učesnice će imati priliku učestvovati u inspirativnim panelima, predavanjima i networking sesijama, gdje će se otvoriti teme ključne za profesionalni razvoj, od liderstva i donošenja odluka, do ličnog brendinga, komunikacijskih vještina i prilagođavanja savremenim poslovnim izazovima.

Organizatori ističu da Ženska Mentorska Mreža iz godine u godinu raste, prateći potrebe tržišta i žena koje žele aktivno oblikovati svoju karijeru:

Sabina Softić, odgovorna partnerica i direktorica Deloitte BiH ističe: „Ženska Mentorska Mreža nije samo još jedan program, to je inicijativa u koju iskreno vjerujemo i koju iz godine u godinu gradimo zajedno sa partnerima. Kroz prethodne cikluse okupili smo mentorice iz različitih industrija, žene koje su prošle kroz iste dileme sa kojima se danas suočavaju mlađe kolegice. Upravo taj prenos iskustva, onog koje se ne uči na fakultetu i ne piše u priručnicima, ono kako se donose teške odluke i kako se opstaje u prostorima u kojima žene još uvijek nisu većina, čini ovaj program posebnim. Vjerujemo da kada ulažemo u žene, ulažemo i u kvalitetnije poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini, i drago nam je što tu viziju dijelimo sa Addiko Bankom, UNDP-om i ostalim partnerima.”

Rezidentni predstavnik UNDP-a, Renaud Meyer, istakao je da održivo i transformativno liderstvo ne nastaje slučajno, već kroz generacijsku razmjenu znanja i iskustava, uključujući i kroz zajedničke programe poput Akceleratora rodne ravnopravnosti, koji zajednički provode UNDP, UN Women, UNFPA i UNICEF, uz velikodušnu finansijsku podršku Danske, Evropske unije i Švedske.

„Transformativno liderstvo se gradi kroz generacijsku razmjenu znanja, iskustava i perspektiva, uz solidarnost koja omogućava ženama da uče jedna od druge kroz strukturirano učenje i zajednički rast. Istovremeno, društvo i ekonomija moraju biti spremni da taj ljudski kapital na adekvatan način prepoznaju, valorizuju i uključe“, poručio je Meyer.

Snažno liderstvo

Program i ove godine naglašava važnost umrežavanja, mentorstva i međusobne podrške kao ključnih faktora za profesionalni i lični razvoj žena. Kroz direktnu razmjenu iskustava između uspješnih liderki i mladih talenata, Ženska Mentorska Mreža nastavlja graditi most između potencijala i prilika.

Addiko Bank d.d. Sarajevo jedan je od inicijatora programa, a predsjednik Uprave Addiko Bank d.d. Sarajevo, Jasmin Spahić prilikom svečanog otvaranja istakao je:

„Raduje me vidjeti kako je Ženska Mentorska Mreža, vizija koju su moje kolegice, osnivačice ovog programa, pokrenule i gradile tokom godina izrasla u snažnu i prepoznatu inicijativu koja povezuje i osnažuje žene širom Bosne i Hercegovine. Impresivno je da je kroz program do sada prošlo više od 300 žena, što jasno govori o njegovoj vrijednosti i utjecaju.

U Addiko banci vjerujemo da snažno liderstvo ne čine samo znanje i iskustvo, već i snaga međusobnog povezivanja. Upravo kroz mentorstvo i razmjenu znanja želimo dati konkretan doprinos razvoju poslovnog okruženja i stvaranju novih prilika za buduće generacije žena.

Ženska Mentorska Mreža ostaje snažan pokretač pozitivnih promjena, doprinoseći razvoju inkluzivnijeg i ravnopravnijeg poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini.