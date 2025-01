Podrška koja mijenja karijere: Iskustva mentorica i mentorina iz Ženske Mentorske Mreže

Naučiti kako se suočiti s izazovom od onih koji su u istoj ili sličnoj situaciji bili prije vas, znači steći dragocijena iskustva i smjernice koje mogu olakšati put u karijeri. Prije pet godina Ženska Mentorska Mreža u BiH nastala je upravo s ciljem da poveže iskusne menadžerice s mladim ženama koje žele izgraditi uspješnu karijeru, pružajući im priliku da kroz stručno vođeno mentorstvo steknu nova znanja, razviju liderske vještine i ojačaju svoju poziciju na tržištu rada.

Među onima koji su svoje znanje i dugogodišnje profesionalno iskustvo u prethodnom ciklusu Ženske Mentorske Mreže (ŽMM) nesebično podijelili sa drugima je Emira Duratbegović, potpredsjednica za ljudske resurse u bosanskohercegovačkoj kompaniji AS Holding.

Povezivanje teorije i stvarnih izazova

„Žene treba da podržavaju jedna drugu kako bi gradile zdravije, uspješnije radne zajednice“, kaže na početku razgovora objašnjavajući motive zbog kojih se kao mentorica uključila u projekat Ženska Mentorska Mreža.

Ova iskusna stručnjakinja na polju ljudskih resursa, kao i marketinga, također i mentorica, predavačica i panelistkinja na regionalnim konferencijama, ali i članica uprave Udruženja za upravljanje ljudskim resursima BiH, imala je tokom sesija kaže, potpuno personaliziran pristup mentorini Emini Ćatović.

“Prvi korak je bio razumjeti njene ciljeve, ambicije i izazove s kojima se susreće u karijeri HR specijaliste. Od početka smo postavile jasan okvir rada i identifikovale konkretne zadatke i teme na kojima ćemo raditi. Kroz naše sesije, dijelila sam funkcionalna znanja i iskustva iz sličnih procesa, omogućujući joj da poveže teorijska znanja sa stvarnim izazovima u praksi“, kaže Emira i dodaje:

Žene treba da podržavaju jedna drugu kako bi gradile zdravije, uspješnije radne zajednice, Emira Duratbegović za Forbes BiH

„Ključna stvar bila je izgradnja povjerenja, jer kvalitetan mentorski odnos ima osnovu u iskrenosti i međusobnom poštovanju. Jedino tako, mentorina se osjeća slobodno da postavlja pitanja, dijeli svoje dileme i aktivno učestvuje u procesu. Radile smo na specifičnim HR zadacima, poput razvoja strategija za upravljanje talentima, planiranja organizacijskih promjena i unapređenja procesa selekcije, što je mentorini pružilo priliku za učenje iz konkretnih primjera. Također, nastojala sam prenijeti iskustva kroz primjere iz vlastite karijere, ali i diskusije o greškama koje sam napravila, kako bi mentorina iz toga izvukla pouku. Ohrabrivala sam je da prepozna vlastitu vrijednost, preuzme inicijativu i radi na razvoju kompetencija koje su ključne za njenu karijeru“, govori Emira dodajući kako joj je najvažnije bilo osigurati da mentorina shvati da je karijerni razvoj proces koji zahtijeva strpljenje, kontinuirano ulaganje u sebe i spremnost da se prihvate promjene. Na koncu, ovo je kaže, bio zajednički put na kojem je i ona sama kao mentorica imala priliku dobiti uvid u perspektive mlađih generacija, što je, napominje, neprocjenjivo.

„Vidjeti kako Emina s povjerenjem i sigurnošću predstavlja svoje prijedloge i implementira promjene u svojoj kompaniji bio je trenutak lične satisfakcije. Posebno me motivisalo to što je pokazivala otvorenost prema učenju i želju da razvija rješenja koja nisu samo praktična, već i inovativna, a što je na kraju zajednikog rada samo dodatno potvrdilo i učvrstilo njenu ekspertizu u HR-u“, kaže Duratbegović.

Mentorina Emina Ćatović i mentorica Emira Duratbegović, Foto: Faruk Zametica

Emina Ćatović se za program Ženske Mentorske Mreže prijavila kaže, ne samo zato što vjeruje u moć zajedništva i solidarnosti među ženama, već i stoga što je prepoznala priliku za stjecanje i dijeljenje znanja i iskustava sa mladim, ambicioznim ženama koje žele napraviti korak dalje u karijeri.

Ova diplomirana pravnica koja karijeru gradi u oblasti HR menadžmenta, a između ostalog i volontira na edukativnim projektima, pomažući mladima da izgrade svoje karijere i steknu sigurnost u poslovnom svijetu, kroz razgovore sa svojom mentoricom naučila je kako da jasnije postavlja ciljeve, prepozna bolje svoje snage i kvalitete, te razvije vještine koje su ključne za vođenje tima i donošenje strateških odluka.

“Najveći utisak na mene su ostavili trening dani, obzirom da su voditelji, predavači i učesnici bili različitih profesija i dijelili iskustva iz različitih poslovnih sfera, Emina Ćatović za Forbes BiH

“Ovaj proces mi je pomogao da izgradim veću sigurnost u sebe i da prepoznam poslovne prilike”, kaže Ćatović, ističući kako joj je način na koji njena mentorica balansira poslovne i privatne obaveze, istovremeno nalazeći vrijeme i za lični razvoj i učenje, bio inspirativan.

“Njena uloga u mom napretku bila je izuzetno velika”, kaže Emina i dodaje:

“Najveći utisak na mene su ostavili trening dani, obzirom da su voditelji, predavači i učesnici bili različitih profesija i dijelili iskustva iz različitih poslovnih sfera. Ti paneli su pružili priliku učesnicima da se upoznaju sa ljudima iz različitih oblasti, kao što su pravo, ekonomija, gluma, inženjering, medicina, hemija, lingvistika i brojnih drugih. Razmjena iskustava i različitih perspektiva tokom tih aktivnosti bila je izuzetno motvirajuća, jer je pokazala da je ključ uspjeha u zajedništvu, učenju i otvorenosti za nove izazove, te “bijegu iz komfor zone” što je češće moguće”, govori Emina.

Sanela Pašić, članica NO Addiko Bank Sarajevo i profesorica na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology i Sabina Softić, odgovorna partnerica i direktorica Deloitte ureda u Bosni i Hercegovini, prije pet godina pokrenule su projekat Ženska Mentorska Mreža, atmosfera sa jednog od treninga mentorica i mentorina, Foto: Lični arhiv

Ženska Mentorska Mreža zajednički je projekat Addiko Bank Sarajevo i Deloitte BH. Od samog početka prepoznata od UNDP-a i drugih međunarodnih organizacija, mreža nastoji postati ključna referentna tačka za politike osnaživanja žena u Bosni i Hercegovini.

Program okuplja 100 žena iz BiH

Program okuplja 100 žena iz cijele Bosne i Hercegovine, kroz koji 50 iskusnih menadžerica i 50 mladih žena iz poslovnog sektora žele unaprijediti svoju karijeru i steći dodatna menadžerska znanja i vještine. Tokom pet mjeseci mentorstva učesnice imaju priliku razmjenjivati znanja i iskustva i izgraditi temelje za svoj profesionalni razvoj. Program je osmišljen kao podrška visokoobrazovanim mladim ženama sa najmanje godinu radnog iskustva.

Mentorica Samira Nuhanović i mentorina Selma Ajnadžić, Foto: Faruk Zametica

Svoja poslovna znanja kroz program Ženske Mentorske Mreže podijelila je i Samira Nuhanović, operativna direktorica venture studija Nucleus Nordic-a, fokusiranog na izgradnju start-up kompanija, sa gotovo dvadeset godina radnog iskustva u sektorima koji uključuju izgradnju i menadžment poslovnih inkubatora, te operativne i strateške funkcije u domaćim i međunarodnim timovima.

“Postoje razne faze životnog i profesionalnog postojanja; faza kada uglavnom uzimate iz okoline i faza kada je jako važno da dajete. Na početku karijere ste obično u poziciji kada više uzimate i upijate nego što vraćate. U nekim zrelijim godinama, posebno je iskustvo i vraćati nazad. Za mene je to prirodan ciklus zdravog odnosa između pojedinaca, ali i između pojedinca i zajednice. Nije nužno vezan za biološke godine koliko za kvalitet iskustva koji stane u godine. Jako mi je bilo važno, ako je već neko pokrenuo sistem međusobne podrške i pozvao me da učestvujem, da onda unutar tog sistema ponudim dio svog iskustva. Ovakvi projekti su jedan zdrav način ulaganja u društveni kapital izvan okvira radnih mjesta, opisa poslova ili nekih korporativnih struktura. Ovo je čista organska zajednica nastala iz potrebe da se posije sjeme nekih budućih jakih, samosvjesnih i fokusiranih poslovnih žena. Lijepo je biti voda u tom procesu i podržavati rast onoga što je posađeno kroz ideju dvije žene (Sabina Softić i Sanela Pašić, op.a) koje su sve ovo i pokrenule”, kaže Nuhanović.

Kao mentorici vrlo joj je bilo važno upoznati mentorinu Selmu Ajnadžić, razumjeti strahove sa kojima se suočava, ambicije, ciljeve, objektivne prepreke na putu ka ostvarenju tih ciljeva.

“S obzirom da Selma radi u jednoj IT kompaniji, bila sam jako pozitivno iznenađena širinom njenih interesa i profesionalnih aspiracija koje izlaze daleko izvan okvira trenutnog sektora zaposlenja. Posebno mi je inspirativno vidjeti mlade ljude koji, kada razmišljaju o pokretanju neke poslovne ideje, također, u važan plan stavljaju cjelokupni društveni utjecaj koji će ta ideja imati. Taj fokus mi je prilično indikativan o kakvoj se osobi radi. Ono što ja znam, posebno kada su novi biznisi u pitanju, je to da, ideje dođu i prođu, ali je često osnovni faktor uspjeha osoba sama”, kaže Nuhanović i dodaje kako je u svojoj mentorini prepoznala balans koji kreira ne samo finansijski uspješne biznise, nego i dobre biznise.

Ovakvi projekti su jedan zdrav način ulaganja u društveni kapital izvan okvira radnih mjesta, opisa poslova ili nekih korporativnih struktura, Samira Nuhanović za Forbes BiH

Selma je imala jasnu viziju svog budućeg poslovnog projekta, i upravo zbog toga su, kako kaže, svi njihovi susreti bili posvećeni isključivo razradi njene ideje.

“Bilo mi je jako važno da je podržim u procesu testiranja ideje koju je imala, da razumije u šta se potencijalno upušta i da bude svjesna količine obaveza koju pokretanje dodatne djelatnosti zahtjeva”, kaže Nuhanović i dodaje kako je snaga programa ŽMM u cijelom sistemu podrške kroz edukacije.

Selma Ajnadžić, Samira Nuhanović, Emira Duratbegović i Emina Ćatović, Foto: Faruk Zametica

Snažna individua može mnogo, ali snažan sistem može više

“U poslovnom svijetu i kontekstu, vrlo smo skloni da se takmičimo jedni protiv drugih. I to vas može dovesti do jedne tačke napredovanja, sigurno. Nekima je čak to motivacija da rastu. Ali, mnogo više se postiže kooperacijom; momenat kada shvatite da niko nije prijetnja drugome nego smo zajedno dijelom nečega što je veće od svakoga od nas pojedinačno. Poseban je trenutak kada znate da ne morate sve same. “Nisam sama” & “Ne moram sama”, za mene su to posebno jaki aspekti osnaživanja. Snažna individua može mnogo, ali snažan sistem može još više”, ističe Nuhanović.

Podrška zajednice koja dijeli iskustva bila je ključni razlog prijave u program mentorine Selme Ajnadžić, danas uposlene kao Office Manager u IT kompaniji.

Shvatila sam da liderstvo ne proizlazi samo iz pozicije već i iz spremnosti na kontinuirani rast i razmjenu iskustava, Selma Ajnadžić za Forbes BiH

Posjeduje znanje iz modnog dizajna, ima diplomu novinarstva i odnosa s javnošću na Fakultetu političkih nauka Sarajevo, kao i iskustvo rada u prodaji i marketingu u hotelijerstvu.

“Program mi je pokazao koliko je važno stalno učiti i dijeliti znanje s drugima. Posebno mi je značilo to što sam dobila jasne smjernice za unapređenje liderskih vještina kroz svakodnevne situacije. Shvatila sam da liderstvo ne proizlazi samo iz pozicije već i iz spremnosti na kontinuirani rast i razmjenu iskustava. Program mi je naglasio važnost zajedničkog razvoja”, kaže Selma dodajući kako je kroz ŽMM stekla bolje vještine balansiranja između poslovnih i privatnih obaveza, ali i povećala svoje samopouzdanje.

Ono što čini Žensku Mentorsku Mrežu posebnom, slažu se naše sagovornice, jeste njen holistički pristup: spajanje edukacije, mentorskog rada, umrežavanja i podrške uspješnih žena iz različitih industrija, dok program nije samo usmjeren na profesionalni razvoj, već i na lično osnaživanje, što je, kako kažu, rijetkost u sličnim inicijativama. Dolazi direktno iz iskustava i potreba domaće poslovne zajednice, što mu otvara prostor da bude platforma stvarnih promjena u biznis okruženju.