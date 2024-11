Zajednička vizija: Kako Sanela Pašić i Sabina Softić osnažuju mlade poslovne žene u BiH da izgrade uspješne karijere

Sanela Pašić, članica NO Addiko Bank Sarajevo i profesorica na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology i Sabina Softić, odgovorna partnerica i direktorica Deloitte ureda u Bosni i Hercegovini, prije četiri godine pokrenule su projekat Ženska Mentorska Mreža. Program okuplja 100 žena iz cijele Bosne i Hercegovine – 50 iskusnih menadžerica i 50 mladih žena iz poslovnog sektora koje žele unaprijediti svoju karijeru i steći dodatna menadžerska znanja i vještine. Tokom pet mjeseci, kroz stručno vođeno mentorstvo, učesnice imaju priliku razmjenjivati znanja i iskustva i izgraditi temelje za svoj profesionalni razvoj. Program je osmišljen kao podrška visokoobrazovanim mladim ženama sa najmanje godinu radnog iskustva.

U protekle četiri godine postignut je značajan uspjeh u osnaživanju žena i unapređenju njihovih karijera, kaže Sabina Softić za Forbes BiH, dodajući kako je program pokazao da pružanje podrške, resursa i jačanje vlastite mreže može imati dubok utjecaj na profesionalni razvoj.

“Uspjeh Ženske Mentorske Mreže ogleda se u konkretnim postignućima i napretku naših učesnica, kao i u pozitivnim promjenama koje smo uspjeli donijeti u profesionalnim životima žena. Veliki broj naših učesnica su uspješno pokrenule vlastite biznise, napredovale u karijeri i zauzele rukovodeće pozicije. Njihova postignuća uključuju vođenje važnih projekata, pokretanje novih inicijativa unutar svojih organizacija, kao i ostvarivanje značajnih profesionalnih kontakata koji su im pomogli u daljem razvoju”, govori Softić.

Proces selekcije mentorica i mentorina

Metod individualnog mentorstva pokazao se izuzetno djelotvornim u projektu. Zbog toga se, kaže za Forbes BiH Sanela Pašić ovaj pristup zadržao i ove godine.

“Vodimo računa o tome da svakoj polaznici damo odgovarajuću mentoricu, bilo po industrijskoj usklađenosti, bilo po nekoj drugoj specifičnosti na koju nam može ukazati njen psihološki profil. Mentorice sa polaznicama pokriju neke opće teme neophodne za napredovanje, ali ostatak rada se bazira na temama koje su individualno prilagođene konkretnim potrebama polaznica”, kaže Pašić te pojašnjava način na koji se biraju mentorice i učesnice programa.

“Proces selekcije mentorica i mentorina s posebnom pažnjom provodi Sektor upravljanja ljudskim resursima Addiko banke i Deloitte-a. U okviru ovoga procesa, vrši se temeljna analiza po različitim parametrima, kao što su obrazovanje, interesovanje i trenutno zaposlenje mladih žena koje se prijavljuju za program. Na osnovu prikupljenih informacija i izrade menadžerskog profila, povezujemo ih sa mentoricama koje posjeduju iskustvo i stručnost u relevantnim poslovnim oblastima.

Na ovaj način želimo osigurati da svaka mlada poslovna žena, na početku svoje karijere, za mentoricu dobije odgovarajuću podršku za svoj profesionalni razvoj. Što se tiče mentorica, radi se o ženama koje volonterski i nesebično dijele svoje znanje i iskustvo jer vjeruju u ovaj vid podrške mladim menadžericama. One sve imaju preko 15 godina menadžerskog iskustva i uspješne rezultate iza sebe, dolaze iz renomiranih korporacija, iz različitih industrija i dijelova Bosne i Hercegovine”, govori Pašić.

Uz formalne mentorske sesije, program uključuje i tradicionalno umrežavanje kroz susrete bivših i sadašnjih učesnica, što je prilika za dodatno proširenje profesionalnih kontakata.

Sa jednog od treninga učesnica Ženske Mentorske Mreže, Foto: ŽMM

Ključna poslovna znanja

Razvoj vještina poput liderstva, strateškog razmišljanja i poslovnog upravljanja, ključna su poslovna znanja koja se nastoje prenijeti kroz program, pojašnjavaju naše sagovornice, naglašavajući kako nastoje da polaznice usvoje one vještine neophodne za brže napredovanje, a koje nisu dovoljno razrađene u konvencionalnom fakultetskom obrazovanju.

Cilj nam je stvoriti generaciju žena liderica koje će samouvjereno preuzeti inicijativu i koje će pored ostvarenja svojih poslovnih ciljeva i ambicija, unaprijediti društvo u kojem živimo, Sabina Softić za Forbes BiH

“Poseban naglasak stavljamo na neophodne kompetencije; jačanje pregovaračkih vještina, donošenje odluka i rješavanje problema, također, fokusiramo se na unapređenje komunikacijskih vještina i emocionalne inteligencije, koje su izuzetno značajne za učinkovito vođenje timova i izgradnju poslovnih odnosa. Kroz mentorski program, svaka mentorica radi sa svojom mentorinom na izgradnji samopouzdanja, osnaživanju i jasnom definisanju profesionalnih ciljeva, a to ne uključuje samo pružanje savjeta i smjernica, već i pružanje praktične podrške i alata za prevladavanje izazova. Kroz ovu personalizovanu podršku, one zajedno rade na kreiranju konkretnih planova za karijerni razvoj. Cilj nam je stvoriti generaciju žena liderica koje će samouvjereno preuzeti inicijativu i koje će pored ostvarenja svojih poslovnih ciljeva i ambicija, unaprijediti društvo u kojem živimo”, pojašnjava Softić.

Ključno je da poslodavci naprave okruženje u kojem će žene imati jednake prilike i da izbor poslodavaca zavisi isključivo od kvaliteta osobe i njenog profesionalnog kapaciteta za neki posao, Sanela Pašić za Forbes BiH

Tokom dosadašnjih ciklusa, najčešće uočene slabe tačke budućih liderica nisu vezane za tehničko znanje, već za određene navike koje usporavaju njihov napredak.

“To su navike koje odražavaju nedostatak vjere u svoje sposobnosti, minimiziranje sebe u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, nedostatak hrabrosti da same traže promociju ili povećanje plate, prevelika emotivnost u poslu, zamke prefekcionizma i slične navike”, kaže Pašić te buduće liderice koje svoj profesionalizam žele izgraditi na zavidnom nivou savjetuje da drže fokus na interesima i očekivanjima svih ključnih aktera (stakeholdera), dok istovremeno grade vlastiti integritet.

“Biti autentične i ostati vjerne sebi; njihova jedinstvenost je istovremeno i snaga. Treba ulagati u obrazovanje kontinuirano i biti otvoren za nova iskustva i znanja”, ističe Pašić.

Motivi za pokretanje programa

Profesionalizam, dodaje Softić, podrazumijeva održavanje visokih standarda u svakom aspektu rada – od tačnosti i kvaliteta zadataka do odnosa i komunikacije s kolegama.

“Biti profesionalan znači biti pouzdan, preuzimati odgovornost za svoje postupke i aktivno tražiti povratne informacije kako biste kontinuirano napredovali. Profesionalizam se ne ogleda samo u ponašanju, već i u načinu na koji predstavljate sebe i svoje vrijednosti, ostavljajući snažan utisak i gradeći pozitivnu reputaciju u poslovnom svijetu.”

Sada kada vrate vrijeme unazad i sagledaju motive koji su ih vodili do pokretanja ovog programa koji za cilj ima osposobiti žene za napredovanje u karijeri i za kvalitetniji doprinos privatnom sektoru i ekonomiji zemlje, naše sagovornice kažu:

“Opšte je poznata činjenica, potvrđena i brojnim međunarodnim statistikama, da su žene svugdje u svijetu, pa i u Bosni i Hercegovini, manje zastupljene na pozicijama na kojima se donose sve značajne odluke za ekonomiju i društvo, a pri tom smo svjesni da donose brojne kvalitete u radu.

Ne zalažem se za situaciju u kojoj su žene više ili jednako zastupljene. Smatram da žena treba imati jednaku priliku za napredovanje, a šta će uraditi sa tom prilikom je njen izbor. Zbog toga smatram da je ključno da poslodavci naprave okruženje u kojem će žene imati jednake prilike i da izbor poslodavaca zavisi isključivo od kvaliteta osobe i njegovog profesionalnog kapaciteta za neki posao. Kada posmatram odnos prema poslovnim ženama u našoj zemlji kroz protekli period, vidim značajne promjene i smatram da već živimo u vremenu kada se ne smije reći da žena nije dobar izbor za neku menadžersku poziciju zato sto je žena, što se otvoreno govorilo prije više od deset godina, te da je veliki broj poslodavaca, muškaraca, koji istinski cijene i razumiju vještine koje ženski menadžeri donose u organizaciju u smislu njihove struktuiranosti, detaljnosti, orjentisanosti finansijskim rezultatima, usklađenosti očekivanja svih stakeholdera, većeg zadovoljstva u timovima i slično”, kaže Pašić.

Sabina Softić i Sanela Pašić, Foto: Lični arhiv

“Stakleni plafon” u poslovnom svijetu

Da bi se takozvani stakleni plafon koji još uvijek predstavlja izazov u savremenom poslovnom svijetu srušio, nužno je, nastavlja Pašić, da organizacije uspostave jasne politike koje promovišu jednakost i poštenje u svim procesima zapošljavanja i promovisanja.

“Trebamo osigurati da su svi kandidati ocjenjivani na osnovu svojih vještina i iskustava, a ne na osnovu pola. Važno je stvoriti kulturu koja slavi različitosti i omogućava ženama i drugim marginalizovanim grupama da se čuju i vide. Mentorstvo i umrežavanje igraju ključnu ulogu, jer pomažu mladim ženama da izgrade svoje vještine i steknu potrebne kontakte. Kroz zajednički angažman i posvećenost, možemo zajednički raditi na rušenju tog staklenog plafona i omogućiti svima jednake šanse za uspjeh. Ovo je kompleksan proces, ali počinje jednostavnim korakom – svako od nas može već sutra napraviti prvi korak tako što će nekoj ženi u okruženju dati priliku za napredovanje, za jednaku plaću, naučiti je nešto ili ohrabriti savjetom”, pojašnjava Pašić.

Od samog početka prepoznata od UNDP-a i drugih međunarodnih organizacija, Ženska Mentorska Mreža nastoji postati ključna referentna tačka za politike osnaživanja žena u Bosni i Hercegovini

Sve više žena, govori Softić, bilo da su poduzetnice ili zaposlenice u korporacijama, prepoznaje svoju vrijednost i samouvjereno pregovaraju o radnim uslovima, što vodi do napredovanja i boljih mogućnosti.

“Inicijative poput Ženske Mentorske Mreže igraju ključnu ulogu u transformaciji percepcije ženskog liderstva, omogućujući ženama da zauzmu zasluženo mjesto u poslovnom svijetu i aktivno oblikuju budućnost. Kroz ove promjene, žene ne samo da osvajaju nove pozicije već i redefinišu pravila igre, unoseći inovativnost i svježinu u sve sfere društva i biznisa”, kaže Softić i poručuje mladim poslovnim ženama da budu proaktivne, dijele svoje znanje, izgrađuju kontakte i okruže se ljudima koji ih inspirišu i podržavaju. “Vaš lični brend oblikuju vaši postignuti rezultati, ali i način na koji savladavate izazove, uspostavljate odnose i prilagođavate se promjenama. Njegujte profesionalan imidž, ali uvijek ostanite vjerne sebi. Također, ne bojte se istaknuti i pokazati svoje uspjehe, bilo kroz javne nastupe, pisanje ili društvene mreže. Lični brend se gradi postepeno, kroz posvećenost i konstantno ulaganje u sebe”, kaže Softić.

Trajne promjene u ekonomiji

Ženska Mentorska Mreža zajednički je projekat Addiko Bank Sarajevo i Deloitte BH i obje ove kompanije su, ističu sagovornice, postavile visoke standarde u poslovnoj zajednici kada je riječ o podršci ženama u njihovom profesionalnom razvoju i borbi protiv rodnih stereotipa. Od samog početka prepoznata od UNDP-a i drugih međunarodnih organizacija, mreža nastoji postati ključna referentna tačka za politike osnaživanja žena u Bosni i Hercegovini.

U planu im je, kažu, unaprijediti edukativne sadržaje, organizovati više radionica i događaja koji će pokrivati ključne teme koje su u današnjem vremenu od presudne važnosti.

“Želja nam je da Ženska Mentorska Mreža postane ključni faktor u razvoju ženskog liderstva i da naše članice budu prepoznate kao liderice promjena u svojim sredinama. Uvjerene smo da će ovi koraci dovesti do trajnih promjena u našoj ekonomiji i unaprijediti poziciju žena u Bosni i Hercegovini”, kažu Pašić i Softić.