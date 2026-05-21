Najbolje zemlje u 2026. za život i putovanja: Evropa dominira

Ako tražite najbolje zemlje za život ili putovanja u 2026. godini, prema novom izvještaju U.S. News & World Report-a odgovor daleko prevazilazi prelijepe pejzaže i poznate znamenitosti.

Povodom desetog jubilarnog izdanja rang-liste „Najbolje zemlje“, U.S. News ocijenio je 100 država na osnovu širokog spektra faktora, uključujući upravljanje državom, zdravstveni sistem, infrastrukturu, javnu bezbjednost, mogućnosti za napredovanje i ekološku održivost – pružajući sveobuhvatan pregled zemalja koje napreduju u 2026.

„Dok se druge liste često fokusiraju na pojedinačne oblasti, mi posmatramo čitav ekosistem nacionalnog učinka. Od upravljanja i zdravstva do kulture i odnosa prema životnoj sredini“, rekao je u intervjuu izvršni urednik za rang-liste u U.S. Newsu Eric Litke.

Rangiranja sve više odražavaju ono što mnogi ljudi danas najviše cijene u modernom životu: stabilnost, bezbjednost, ekonomske prilike, kvalitetno zdravstvo i opšte blagostanje. Zaključci izvještaja poklapaju se sa širim globalnim trendovima uočenim i u drugim nedavnim istraživanjima, poput rang-lista najsrećnijih i najbezbjednijih zemalja svijeta.

„Tražili smo od stručnjaka da odrede težinu kategorija prema njihovom značaju za prosperitet zemlje, njeno funkcionisanje i dobrobit društva“, kaže Litke. „Upravljanje državom i ekonomski razvoj imali su ubjedljivo najveću težinu. To odražava konsenzus stručnjaka da je osnovna odgovornost vlade da obezbijedi institucionalnu i finansijsku stabilnost“.

Pored ukupne liste, U.S. News objavio je i niz rangiranja fokusiranih na stil života i putovanja, uključujući najbolje zemlje za kvalitet života, odgajanje djece, solo putovanja, ekoturizam i digitalne nomade.

„Ljepota naših rang-lista je u tome što čitaoci mogu da istražuju ono što im je lično važno“, kaže Litke. „Ako su vam važni bezbjednost, infrastruktura, zdravstvo ili kvalitet životne sredine, imamo posebne kategorije koje pokazuju gdje se svaka zemlja nalazi i zašto. Ili možete pogledati naše prilagođene liste najboljih zemalja za ekoturizam ili solo putovanja, koje kombinuju podatke iz više različitih kategorija“.

Najbolje zemlje svijeta za 2026.

Ove godine Švajcarska je ponovo zauzela prvo mjesto na ukupnoj listi. „Švajcarska je ove godine bila prva zahvaljujući nenadmašnoj ravnoteži“, kaže Litke.

Ključ njenog uspjeha je dosljedno snažan rezultat u više kategorija, uključujući upravljanje državom, ekonomski razvoj i mogućnosti za građane. Zemlja se nalazi među prve dvije u četiri od ukupno osam kategorija, uključujući prvo mjesto i za ekonomski razvoj i za upravljanje, dok ni u jednoj kategoriji nije pala ispod 19. mjesta.

„To je država koja funkcioniše jednako dobro koliko i izgleda“, kaže Litke. „Švajcarska kombinuje impresivno prirodno okruženje sa vodećom ekonomskom i političkom stabilnošću. Time pokazuje da je pažljivo riješila čitav niz elemenata važnih za nacionalno blagostanje“.

Jedan od najuočljivijih trendova u izvještaju jeste dominantna pozicija Evrope. Čak 18 od 25 najbolje rangiranih zemalja dolazi iz Evrope, dok su nordijske države posebno uspješne u kategorijama vezanim za upravljanje, zdravstvo, infrastrukturu i mogućnosti za građane.

Danska, koja je zauzela drugo mjesto ukupno, predvodi svijet po građanskom zdravlju. Takođe ostvaruje vrhunske rezultate u infrastrukturi i zdravstvu. Švedska, koja je treća, posebno se ističe u upravljanju, mogućnostima za građane i kvalitetu života. Prvih pet zaokružuju Njemačka i Nizozemska.

Rezultati sugerišu da zemlje koje najbolje funkcionišu u 2026. nijesu nužno najveće ili najbogatije. To su one koje najuspješnije usklađuju ekonomski prosperitet sa povjerenjem građana, bezbjednošću, zdravstvenom zaštitom i mogućnostima za napredovanje.

Kako su prošle Sjedinjene Američke Države?

Rangiranje pokazuje koliko je velikim svjetskim silama teško da usklade ekonomsku snagu sa pokazateljima kvaliteta života. SAD se nalaze na 18. mjestu ukupno, uprkos tome što su prve u kategoriji kulture i turizma i druge po ekonomskom razvoju.

„Sjedinjene Države su savršen primjer kompromisa koje naši podaci otkrivaju u nacionalnom upravljanju“, kaže Litke. „Zemlja ima izuzetne prednosti koje odražavaju njen kulturni uticaj i ekonomsku moć. Međutim, te prednosti umanjuju slabiji rezultati u oblastima kao što su zdravstvo, infrastruktura i građansko zdravlje“.

Amerika je zauzela 33. mjesto u zdravstvu, 39. u infrastrukturi i 41. u građanskom zdravlju. Ti rezultati su značajno oborili njen ukupni plasman.

Ipak, lista potvrđuje trajni globalni uticaj SAD-a. Pored prvog mjesta u kulturi i turizmu, Amerika ostvaruje veoma dobre rezultate u preduzetništvu, inovacijama i visokom obrazovanju. Time potvrđuje trajnu ekonomsku i kulturnu moć zemlje uprkos rastućim unutrašnjim izazovima.

Šta rang-lista otkriva o svijetu

Jedan od glavnih zaključaka izvještaja jeste da se nacionalni uspjeh sve više svodi na kompromise. Malo zemalja briljira u svim kategorijama, a lista pokazuje kako države često žrtvuju jedan prioritet zarad drugog.

„Iznenađenja nijesu bila vezana toliko za pojedinačne zemlje koliko za kompromise koji se vide na nivou država“, kaže Litke.

Na primjer, neke od najjačih svjetskih ekonomija imaju ozbiljne probleme sa životnom sredinom. Singapur zauzima prvo mjesto u svijetu po infrastrukturi, ali tek 96. po prirodnom okruženju, dok su Sjedinjene Države druge po ekonomskom razvoju, ali tek 72. po kvalitetu prirodnog okruženja.

Izvještaj takođe ukazuje na ono što Litke naziva „paradoksom bezbjednosti i slobode“. Oman je, na primjer, drugi u svijetu po javnoj bezbjednosti, ali 99. po ljudskim pravima i slobodama.

„Vidjeli smo jasan paradoks između bezbjednosti i slobode. Zemlje sa vrhunskim rezultatima u javnoj bezbjednosti često imaju slabije ocjene kada je riječ o ličnim slobodama“, kaže Litke. „Slično tome, ekonomski giganti često imaju problema sa uticajem na životnu sredinu. Ove rang-liste otkrivaju teške odluke koje lideri moraju da donose“.

Top 25 država u 2026

1. Švajcarska

2. Danska

3. Švedska

4. Njemačka

5. Nizozemska

6. Norveška

7. Velika Britanija

8. Finska

9. Luksemburg

10. Austrija

11. Belgija

12. Francuska

13. Irska

14. Australija

15. Island

16. Singapur

17. Japan

18. SAD

19. Kanada

20. Južna Koreja

21. Novi Zeland

22. Češka

23. Španija

24. Italija

25. Slovenija

