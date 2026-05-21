Novi milijarder David Beckham za Forbes govori o porodici, timu i nasljeđu: Uvijek savršen

Britanska fudbalska ikona David Beckham danas je mnogo više od bivšeg sportiste. Nakon što je završio profesionalnu karijeru, Beckham je izgradio poslovno carstvo vrijedno milijardu dolara i postao jedan od rijetkih sportista na svijetu koji su uspjeli pretvoriti sportsku slavu u globalni biznis.

Kako piše Forbes, Beckham je prošle godine zaradio oko 100 miliona dolara zahvaljujući saradnjama sa svjetskim brendovima, ulaganjima, produkcijskim projektima i vlasništvu u fudbalskom klubu Inter Miami CF iz Miamija.

Danas je njegovo ime povezano sa kompanijama poput Adidas iz Herzogenauracha, Nespresso iz Lausanne, Netflix iz Los Gatosa i brojnim drugim luksuznim i lifestyle brendovima.

“Rano sam shvatio da, kada sarađujete sa pravim brendovima i dijelite iste vrijednosti, možete graditi odnose koji traju desetljećima”, rekao je Beckham za Forbes.

Tokom fotografisanja za Forbes u Chiswicku, predgrađu Londona, gdje je njegova produkcijska kuća Studio 99 organizovala snimanje reklamnih kampanja, detalji su pokazali koliko se pažnje posvećuje njegovom imidžu. Čak je i njegova dugogodišnja kreativna direktorica usred snimanja reagovala zbog načina na koji mu stoji džemper.

“Uvijek pružimo više nego što se očekuje”, kaže Beckham.

Nakon povlačenja iz fudbala 2013. godine, bivša zvijezda Manchester United F.C. iz Manchestera, Real Madrid CF iz Madrida i LA Galaxy iz Los Angelesa nastavio je graditi poslovni imperij kroz medije, nekretnine, modne kampanje i investicije.

Jedan od njegovih najvećih poslovnih poteza bio je ulazak u MLS ligu i osnivanje kluba Inter Miami CF. Beckham je još 2007. godine šokirao fudbalski svijet kada je iz madridskog Reala prešao u američki MLS, tada daleko manje popularnu ligu.

Međutim, upravo tada osigurao je ključnu klauzulu koja mu je omogućila da nakon igračke karijere kupi MLS franšizu za 25 miliona dolara.

Danas Forbes procjenjuje vrijednost Inter Miamija na oko 1,4 milijarde dolara, a Beckhamov udio vrijedi više od 300 miliona.

Klub je dodatno eksplodirao dolaskom Lionel Messi iz Rosarija, koji je 2023. godine potpisao za Inter Miami nakon višegodišnjih pregovora. Dolazak argentinske superzvijezde donio je ogroman rast prihoda kroz prodaju ulaznica, sponzore i globalnu popularnost kluba.

Beckham danas ne ulaže samo u sport. Pokrenuo je i brend dodataka prehrani IM8, kao i Beeup, liniju zdravih voćnih grickalica za djecu.

Njegov poslovni brend dodatno je ojačan saradnjom sa kompanijom Authentic Brands Group iz New Yorka, kojoj je prodao većinski udio svog ličnog brenda, ali je zadržao kreativnu kontrolu i značajan dio vlasništva.

“David veoma pazi na svoj brend. Ne želi greške. Uvijek je besprijekorno sređen”, rekao je izvršni direktor kompanije Jamie Salter.

Veliku pažnju privukao je i Netflixov dokumentarac “Beckham”, koji je pogledalo više od 30 miliona ljudi širom svijeta i koji je osvojio Emmy nagradu.

Iako danas vodi milijarderski biznis, Beckham često govori kako je radnu etiku naučio od roditelja u istočnom Londonu, gdje je odrastao u skromnoj porodici.

“Mama je radila do kasno u noć, otac je imao duge smjene. To je najveći dar koji su mi mogli dati, radna etika”, prisjetio se.

Posebno mjesto u njegovom životu i dalje ima porodica. Sa suprugom Victoria Beckham ima četvero djece, a pitanje nasljeđa danas mu je, kako kaže, važnije nego ikad.

“Kada sam tražio opciju da kupim klub, nije se radilo samo o poslu. Radilo se o nasljeđu, o tome da ostavim nešto iza sebe kada mene više ne bude”, poručio je Beckham.

Autor Maneet Ahuja, Forbes

New Billionaire David Beckham On His Family, Team And Legacy

