Jeste li provjerili dokumentaciju za povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine – bez ovog papira nema isplate

Zakon o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine koji je u BiH usvojen u aprilu prošle godine, ali se praktično ne primjenjuje jer Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIOBiH) još uvijek nije usvojio Pravilnik kojim se preciziraju uslovi i način povrata sredstava, pokazao je svu kompliciranost domaće birokratije. Zakon je usvojen u aprilu prošle godine, s ciljem da građanima koji prvi put ulaze u investiciju rješavanja stambenog pitanja, olakša finansijski teret sve skupljih nekretnina u BiH.

Usaglašeni pravilnik predviđa da pravo na povrat PDV-a imaju svi građani koji su svoju prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine. Ono što se sada zvanično zna je da je Upravni odbor UIO BiH usvojio nacrt pravilnika još u septembru 2025. godine, nakon čega je dokument upućen u javne konsultacije, tokom kojih je 112 učesnika dostavilo 39 komentara i 123 prijedloga izmjena.

Jaavne konsultacije

“Sve je to sumirano i ostavljen je prostor onima koji zakon trebaju da provode, a to je UIO. Oni treba da sagledaju na koji način bi se stvari mogle implementirati u praksi”, kazao je Srđan Amidžić, predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i ministar finansija i trezora BiH gostujući u programu RTRS-a dodajući da su u konsultacijama, uvažene sugestije građana u mjeri u kojoj je to moguće, ali i da dokument podrazumijeva i određena prilagođavanja, prije svega kada su u pitanju entitetski nivoi, naglašavajući kako je nužno da se institucije prilagođavaju građanima, a ne obrnuto.

Prema nacrtu i kasnijim pojašnjenjima UIO-a, osnovno pravo odnosi se na povrat PDV-a za 40 kvadratnih metara za kupca, uz dodatnih 15 kvadrata po članu domaćinstva koji također nema nekretninu. Maksimalni povrat ograničen je na približno 25.000 KM. Jedno od spornih pitanja odnosi se na dokazivanje da kupac nije bio vlasnik nekretnine u prethodnih sedam godina. Kako bi to i dokazali, kupci su u obavezi da pribave potvrde iz poreskih evidencija i zemljišnih registara. Da bi se Pravilnik jednako primjenjivao na području cijele BiH, neophodno je bilo u proteklom periodu, uskladiti neujednačene sisteme evidencije nekretnina u dva bh. entiteta.

Dok se, prema riječima Amidžića, u RS-u, provjera vlasništva vrši preko Poreske uprave i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, u FBiH zbog decentralizovanog sistema i postojanja više kantona, takvi podaci su u sudovima, dok Poreska nema ažurne podatke o broju nekretnina.

“Onda smo ušli u izavov kako to da objedinimo i napravimo Pravilnik koji će biti primjenljiv u RS i u FBiH”, kazao je on, prenosi N1.

Potrebna dokumentacija

Prema informacijama koje su iznosili zvaničnici i mediji, za podnošenje zahtjeva bit će potrebni:

rodni list,

vjenčani list,

uvjerenje o državljanstvu,

potvrda Poreske uprave da kupac nije prometovao nekretninama,

potvrda iz zemljišnih evidencija/RUGIP-a da nije bio vlasnik nekretnine,

dokaz investitora da je nekretnina u cijelosti isplaćena,

kućna lista,

dokaz o uknjižbi i upotrebnoj dozvoli objekta.

Upravo bi upotrebna dozvola mogla biti jedan od najvećih izazova za kupce, koji u novogradnji često čekaju završetak kompletne administrativne procedure za cijelu zgradu. Bez upotrebne dozvole nema uknjižbe, a bez uknjižbe nema ni zahtjeva za povrat PDV-a.