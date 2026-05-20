Više od polovine porodica živi s kućnim ljubimcem, industrija poziva na smanjenje PDV-a na 10 posto

Kućni ljubimci postaju sve prisutniji u životima mnogih porodica, ali zauzimaju i sve važniji segment poslovnih planova kompanija koje se bave proizvodnjom hrane i njegom životinja. Jedna zemlja, Italija, naročito u fokus stavlja njihovu dobrobit, koja sada nastoji smanjiti pdv na hranu za kućne ljubimce sa 22 na 10 posto.

U Italiji 54,5% porodica posjeduje barem jednog kućnog ljubimca. Ovaj postotak raste na 66,7% među porodicama s djecom. Jezgro tržišta ostaje hrana za pse i mačke, vrijedna 4,2 milijarde eura i čini gotovo 80% cijelog sektora. I vrijednost prodaje (+2,7%) i obim rastu, dostižući preko 811.000 tona, piše La Republica.

Da tržište kućnih ljubimaca u Italiji prolazi kroz transformaciju vezano i za potrošnju ali i za mjesto koje ljubimci zauzimaju u porodicama, potvrđuje i podatak da je sektor između 2022. i 2025. godine rastao prosječnom godišnjom stopom od 6,9%, što je više od prosjeka industrije robe široke potrošnje.

Foto: REUTERS/Tingshu Wang

Najveći rast je zabiljen kod proizvoda za mačke, a pokazao je i da vlasnici više ne kupuju tek osnovne proizvode već sve više vlažnu hranu i grickalice, čime se dodatno povezuju sa svojim kućnim ljubimcima. Sve ovo dovodi do rasta sektora premium proizvoda kao i specijaliziranih radnji za kućne ljubimce.

Kako prenosi La Republica, njega kućnih ljubimaca prelazi milijardu eura. Higijenski i zdravstveni proizvodi posebno rastu, naročito u sektoru mačaka. Kutije za pijesak također pokazuju pozitivan trend, dok dodaci i dalje pronalaze prostor, posebno u specijaliziranim trgovinama i online.

Navodi se kako u posljednje vrijeme raste i društveni utjecaj kućnih ljubimaca, a procjena je da u Italiji trenutno ima 53,6 miliona kućnih ljubimaca, od čega su najbrojnije ribe, potom mačke i psi.