Iz pijeska niče carstvo vrijedno milijarde, tajni vodeni put otvara dva miliona radnih mjesta

Predsjednik Egipta Abdel Fattah El Sisi u nedjelju je otvorio veliki poljoprivredni projekat pod nazivom New Delta, čiji je cilj uzgoj pšenice na obnovljenom pustinjskom zemljištu i otvaranje više od dva miliona radnih mjesta.

Događaj je održan tokom žetve pšenice 2026. godine na novim obrađenim parcelama zapadno od delte Nila, a vlasti tvrde da je riječ o najvećem projektu obnove zemljišta u historiji zemlje. Projekat bi na kraju trebao obuhvatiti 2,2 miliona fedana, odnosno oko 9.000 kvadratnih kilometara.

Cilj projekta je povećati ukupnu obrađenu površinu za oko 15 posto, s fokusom na proizvodnju pšenice, kukuruza, povrća, ali i izvoznih kultura poput maslina i smokava, kako bi se smanjila ogromna zavisnost od uvoza hrane i ublažio pritisak na devizne rezerve.

Prema riječima predsjednika, ukupna ulaganja do sada iznose oko 800 milijardi egipatskih funti, odnosno približno 15,1 milijardu dolara. Novac je uložen u pripremu zemljišta, izgradnju silosa za žitarice, industrijskih zona i novih puteva koji povezuju obnovljenu pustinju s dolinom Nila i lukama.

Jedan od ključnih elemenata projekta jeste složeni sistem navodnjavanja pustinjskog tla koje se nalazi iznad većeg dijela odvodnog bazena delte. Ministar vodnih resursa Hany Sweilem objasnio je da se poljoprivredna drenažna voda iz zapadne delte prikuplja i šalje u postrojenje El Hammam na mediteranskoj obali, gdje se dnevno prečišćava do 7,5 miliona kubnih metara vode prije nego što se kroz kanal dug 170 kilometara i 13 pumpnih stanica transportuje prema području Dabaa.

Planiran je i drugi sistem s dodatnim pumpnim stanicama koji bi omogućio snabdijevanje kompletnog područja od 2,2 miliona fedana.

Cijeli sistem zahtijeva ogromne količine energije jer se voda iz niskih odvodnih kanala podiže prema višim pustinjskim platoima, što je tokom govora naglasio i sam predsjednik, pozivajući zvaničnike da građanima objasne stvarne troškove kako bi razumjeli razmjere projekta.

Vlasti predstavljaju New Delta kao strateški odgovor na prijetnje sigurnosti hrane koje su otkrile krize poput rata u Ukrajini i pandemije Covida, ali i kao rješenje za dugoročni rast stanovništva. Vlada vjeruje da velike mehanizovane farme mogu povećati prinose, izvoz i otvoriti nova radna mjesta u poljoprivredi, logistici i prehrambenoj industriji.

Projekt nadgleda državna institucija Future of Egypt Authority for Sustainable Development, kojom upravljaju vojni zvaničnici i koju vlast opisuje kao jednu od ključnih strateških poluga za provođenje predsjednikove vizije razvoja poljoprivrede.

U realizaciji učestvuju i Armed Forces Engineering Authority te National Service Projects Organization, posebno na izgradnji postrojenja El Hammam, energetskih mreža i puteva.

Ipak, organizacije za ljudska prava upozoravaju da ovakvi megaprojekti dodatno povećavaju ekonomsku kontrolu vojnih struktura, smanjuju transparentnost raspodjele zemljišta i troše ogromna javna sredstva u vrijeme kada se provode mjere štednje pod nadzorom MMF-a.

Ekološki stručnjaci također dovode u pitanje dugoročnu održivost sistema koji zavisi od energetski zahtjevnog pumpanja i prečišćene drenažne vode u zemlji koja se već suočava s ozbiljnim nestašicama vode. Upozoravaju na moguće iscrpljivanje podzemnih voda i visoke troškove održavanja sistema u budućnosti.

Iako detaljni budžeti projekta nisu javno objavljeni u državnim finansijskim dokumentima, predsjednik tvrdi da će New Delta dugoročno pretvoriti zemlju iz velikog uvoznika osnovnih namirnica u izvoznika visokovrijednih poljoprivrednih proizvoda, pri čemu bi poljoprivreda i prehrambena industrija postale ključni motor ekonomskog rasta i priliva stranih valuta.

