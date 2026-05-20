Evropske aviokompanije upozoravaju EU: Ratovi, birokratija i rast troškova ugrožavaju konkurentnost

Prema pisanju Reutersa, vodeće evropske aviokompanije upozoravaju da ratovi, prekomjerna regulativa i sve veći operativni troškovi ozbiljno slabe konkurentnost evropskih prevoznika u odnosu na globalne rivale.

U dokumentu upućenom Evropskoj uniji, organizacija Airlines for Europe, koja predstavlja velike aviokompanije poput Ryanair, Air France-KLM i Lufthansa, navodi da se sektor suočava sa sve većim pritiscima zbog geopolitičke nestabilnosti, zatvorenog zračnog prostora, obaveza vezanih za održivost i administrativnih opterećenja.

Organizacija ističe da su posljedice pandemije COVID 19, zatvaranje ruskog zračnog prostora, kriza na Bliskom istoku i rast globalnog protekcionizma dodatno pogoršali položaj evropskih aviokompanija na međunarodnom tržištu.

Aviokompanije pozivaju Evropsku uniju da uvede snažnije mehanizme podrške i efikasniji okvir za upravljanje krizama, koji bi omogućio privremeno prilagođavanje ili suspendovanje određenih regulatornih obaveza u vanrednim okolnostima, kada njihovo provođenje postane nepraktično ili ekonomski štetno.

Sektor također traži hitne reforme evropske kontrole zračnog saobraćaja kako bi se smanjila kašnjenja i operativni poremećaji koji aviokompanijama i putnicima svake godine donose ogromne finansijske gubitke.

Još jedan veliki problem koji se navodi u dokumentu jeste visoka cijena i ograničena dostupnost održivog avionskog goriva, poznatog kao SAF. Aviokompanije tvrde da je trenutno tržište neodrživo i da evropski prevoznici snose znatno veće troškove od konkurenata izvan Evropske unije.

Kako prenosi Reuters, evropske aviokompanije sve više gube tržišni udio u korist prijevoznika iz Kine i zemalja Bliskog istoka, koji često posluju u fleksibilnijim regulatornim okvirima i sa nižim operativnim troškovima.

Predstavnici industrije upozoravaju da bi Evropa, bez konkretnih poteza iz Brisela, mogla ozbiljno oslabiti jedan od svojih najvažnijih transportnih sektora u trenutku rastuće globalne nestabilnosti.

