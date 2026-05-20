Izlazak UAE ne znači kraj OPEC-a

Da li izlazak Ujedinjenih Arapskih Emirata iz OPEC-a signalizira veliku promjenu u toj organizaciji i njenom uticaju na naftna tržišta? Mnogi smatraju da bi mogao – bilo tako što će i druge države odlučiti da napuste organizaciju, bilo tako što će, kao odgovor na taj potez, izbiti cjenovni rat. Oba scenarija mogla bi značiti slabljenje uticaja grupe ili čak njen raspad.

Naravno, glasine o gašenju OPEC-a uveliko su pretjerane, kako je jednom rekao Mark Twain. Organizacija je neaktivna ili nebitna tokom dužih perioda kada je tržište uravnoteženo ili, rjeđe, kada grupa nema slobodnih kapaciteta da poveća proizvodnju. Kao ljudi na dijeti koji su uspješni kada u kući nema sladoleda, članice ne krše kvote kada nemaju dodatne raspoložive kapacitete.

A kada cijena kolabira, kao 1986, 1998, 2014. i 2020. godine, neki su smatrali da je grupa propala, kao mnoge prije nje. Ipak, svaki put se, poput feniksa, podigla i ponovo uspostavila cijenu približnu željenom nivou, iako često nižu od one prije kolapsa.

Očigledno, raniji izlasci iz grupe, poput Indonezije ili Ekvadora, nijesu izazvali zabrinutost; prva je postala neto uvoznik, dok druga nikada nije bila veliki izvoznik. Druge zemlje, naročito Irak krajem osamdesetih, Venecuela devedesetih i ponovo Irak danas, kršile su kvote, ali nijesu govorile o napuštanju organizacije: ako zadruga ne tjera članove da plaćaju članarinu, nema podsticaja da se iz nje izađe.

Slučaj UAE je, međutim, nešto drugačiji. Riječ je o velikom proizvođaču i izvozniku nafte, sa predratnom proizvodnjom od 3,5 miliona barela dnevno i kapacitetom od 4,3 miliona barela dnevno, čime po veličini najmanje dvostruko nadmašuje članice van Zaliva. UAE takođe imaju sposobnost i namjeru da do 2027. povećaju kapacitet i proizvodnju za više od dodatnih milion barela dnevno, što je više nego što bi mogao da postigne bilo koji drugi proizvođač.

Takva količina nove ponude u jednoj godini imala bi značajan uticaj na tržište, ne računajući posljedice rata s Iranom. Prije rata se smatralo da je globalna proizvodnja za dva miliona barela dnevno ili više iznad potražnje, pri čemu je najveći dio viška apsorbovala Kina za svoje strateške rezerve ili se gomilao u plutajućim skladištima, jer su američke sankcije otežavale prodaju.

Kada se rat s Iranom završi, proizvodnja će se, pretpostavlja se, obnoviti u području Zaliva, iako poslije nekoliko mjeseci, i malo je razloga da se vjeruje da će biti niža od predratnog nivoa. S obzirom na trenutnu ekonomsku neizvjesnost, to znači da će tržište ponovo ući u višak ponude. Ako sankcije Iranu budu ukinute, višak će biti dodatno povećan. Dodatnih 1 do 1,5 miliona barela dnevno iz UAE, uz moguće ekonomsko slabljenje ili pad potražnje, značili bi osjetan višak. Ako sankcije Iranu budu ukinute, količina nafte zarobljena u plutajućim skladištima neće rasti kao prošle godine.

U najmanju ruku, čini se vjerovatnim da će najkasnije do kraja naredne godine svjetsko tržište biti u ozbiljnom višku, a cijene pod pritiskom. U tom trenutku preostale članice OPEC-a moraće ili ponovo da smanje kvote ili da dozvole pad cijena. S obzirom na političke tenzije između Saudijske Arabije i Emirata, malo je vjerovatno da bi Saudijci jednostrano smanjili proizvodnju kako bi podržali cijenu, kao što su ponekad radili u prošlosti.

Najvjerovatniji scenario bio bi snažan pad cijena i pritisak na Emirate da smanje proizvodnju, moguće na nivo viši od predratnog, ali znatno ispod pet miliona barela dnevno, što su najavljivali kao cilj. Doduše, UAE imaju ogromne finansijske rezerve i mogli bi preživjeti dugotrajan pad cijena nafte; njihova sposobnost da se odupru političkom pritisku svih susjeda mogla bi biti problematičnija.

Ali ekonomija bi mogla biti ubjedljiviji argument da se ili ponovo pridruže OPEC-u ili da barem postanu de facto članica OPEC+, prihvatajući novu kvotu, čak i neformalno. Snaga OPEC-a dolazi iz njegove sposobnosti da članicama obezbijedi više cijene nafte, čak i ako to ponekad zahtijeva smanjenje proizvodnje. U proteklih nekoliko decenija rijetko se dešavalo da kvote zahtijevaju smanjenje proizvodnje veće od deset posto, što je u slučajevima kolapsa cijena, poput 1998, donosilo rast cijena od 50 posto i više. To je uvjerljiva logika uspjeha organizacije i vjerovatno će važiti i ako izbije novi cjenovni rat.

Kako se rat s Iranom bude završavao, a globalna ekonomija oporavljala, predratna cijena od 65 do 70 dolara po barelu mogla bi se pokazati neodrživom, naročito ako UAE, Irak i Venecuela budu povećavali proizvodnju. Međutim, to neće biti jasno dok se globalne zalihe ne obnove i situacija s potražnjom ne razjasni. Prije toga, status UAE i njihova spremnost da ignorišu pritisak da obuzdaju proizvodnju mogli bi dovesti do oštrih oscilacija cijena.

Michael Lynch, saradnik Forbesa

U.A.E.’s Exit Does Not Mean The End Of OPEC

