Nafta poskupljuje život: Evo kako da se zaštitite od sve veće ovisnosti o gorivu

Prema pisanju CNN, cijene goriva porasle su za više od 50 posto od početka rata u Iranu, a stručnjaci upozoravaju da se posljedice već osjećaju u svakodnevnom životu građana. Poskupljenja ne pogađaju samo vozače, već i cijene hrane, dostave, plastike i brojnih proizvoda koje svakodnevno koristimo.

Iako je gotovo nemoguće potpuno izbjeći utjecaj nafte na svakodnevni život, postoje načini da značajno smanjite troškove goriva i potrošnju energije.

Vozite sporije i pametnije

Jedan od najjednostavnijih načina za uštedu jeste sporija vožnja. Američko Ministarstvo energetike navodi da automobil pri brzini od 55 milja na sat troši i do 40 posto manje goriva nego pri brzini od 75 milja na sat.

Stručnjaci savjetuju i izbjegavanje naglog ubrzavanja i kočenja, jer agresivna vožnja dodatno povećava potrošnju goriva. Također, pravilno napumpane gume mogu smanjiti potrošnju do 3 posto, uz manje habanje vozila.

Manje vožnje, više planiranja

Planiranje obaveza i spajanje više kupovina ili odlazaka u jednu vožnju može značajno smanjiti sedmičnu potrošnju goriva.

Dijeljenje prijevoza, rad od kuće i korištenje javnog prijevoza također su među najboljim načinima za smanjenje troškova. Prema podacima američkog Census Bureaua, javni prijevoz koristi tek mali broj građana, iako može donijeti veliku finansijsku uštedu.

Upoređujte cijene goriva

Cijene goriva mogu se značajno razlikovati čak i između benzinskih pumpi udaljenih svega nekoliko kilometara. Stručnjaci preporučuju da vozači redovno provjeravaju gdje je gorivo najjeftinije, jer razlika po litru može biti veoma velika.

REUTERS/Jack Taylor

Štedljiviji automobili postaju sve traženiji

Sve više građana razmišlja o kupovini hibridnih i električnih vozila kako bi dugoročno smanjili troškove goriva.

Prema riječima stručnjaka iz Nacionalnog vijeća za zaštitu prirodnih resursa, interes za ekološki prihvatljivija vozila značajno raste. Hibridni automobili omogućavaju manju potrošnju goriva, dok električna vozila potpuno eliminišu potrebu za benzinskim pumpama.

Ipak, električni automobili i dalje imaju visoku cijenu, posebno nakon ukidanja poreskih olakšica u Sjedinjenim Američkim Državama. Prosječna cijena novog električnog vozila trenutno iznosi više od 56.000 dolara.

Stručnjaci poručuju da će građani koji pređu na štedljivija vozila dugoročno ostvariti značajne uštede, bez obzira na trenutna poskupljenja goriva.

Please enable JavaScript

