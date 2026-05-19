SZO: Svijet nije spreman za novu pandemiju i „kreće se u pogrešnom pravcu“

Ulaganja u globalna zdravstvena istraživanja, prevenciju i pripravnost nijesu pratila sve veću učestalost i intenzitet epidemija zaraznih bolesti, pokazuje novi izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), dok stručnjaci upozoravaju da bi svijet za narednu pandemiju mogao biti manje spreman nego što je bio za COVID.

Globalni odbor za praćenje pripravnosti, koji su osnovale SZO i Svjetska banka, naveo je u danas objavljenom izvještaju da je „stvarni, neposredni rizik od nove pandemije“ to što bi ona „pogodila svijet koji je podijeljeniji, zaduženiji i manje sposoban da zaštiti svoje stanovnike nego prije deset godina“.

U izvještaju se upozorava da bi, ako bi nova pandemija izbila uskoro, zemlje širom svijeta bile izložene potencijalno većim zdravstvenim, društvenim i ekonomskim posljedicama nego u ranijim pandemijama, uprkos tome što zvaničnici danas raspolažu znatno većim znanjem, alatima i resursima.

Izvještaj pokazuje da izbijanja zaraznih bolesti postaju sve češća i smrtonosnija, da nanose veću štetu ekonomiji i da društva koja pogađaju ostavljaju „siromašnijim, nejednakijim i podjeljenijim“.

Rastući troškovi, pad javnog finansiranja, sve veća nejednakost i slabljenje povjerenja – između država i njihovih građana, kao i među samim državama – razlozi su zbog kojih odbor upozorava na opasnost, navodi se u izvještaju, uz ocjenu da je „duboka erozija povjerenja i jednakosti“ razlog za zabrinutost broj jedan.

Ključni citat

„Uprkos znatno većem znanju, alatima i resursima, putanja pandemijskog rizika kreće se u pogrešnom pravcu“, navodi se u izvještaju.

Širi kontekst

Globalni odbor za praćenje pripravnosti posebno ukazuje na pad finansiranja pripravnosti za pandemije, kao posljedicu slabljenja političke pažnje. U izvještaju se navodi da zemlje manje ulažu u globalno zdravlje i sistemsku otpornost, zbog čega je „potencijalni uticaj budućih epidemija znatno veći“.

Iako se predsjednik SAD Donald Trump ne pominje po imenu, njegova administracija je nedavno preusmjerila dvije milijarde dolara namijenjene globalnom zdravstvu za pokrivanje troškova gašenja USAID-a, agencije zadužene za vođenje američkih globalnih napora u borbi protiv zaraznih bolesti. Analiza Health Security Policy Academy procjenjuje da bi to smanjenje finansiranja moglo dovesti do oko 121.000 smrtnih slučajeva od tuberkuloze koji su se mogli spriječiti, kao i najmanje 47.600 smrtnih slučajeva od malarije koji su se mogli spriječiti.

Šta pratiti

Da li će lideri poslušati preporuke odbora. Izvještaj objavljen u ponedjeljak daje više preporuka o tome kako politički lideri i relevantni akteri mogu „promijeniti putanju globalne pripravnosti“, uključujući uspostavljanje nezavisnog praćenja pandemijskog rizika, sprovođenje politika koje bi obezbijedile ravnopravan pristup zemalja mjerama za suzbijanje pandemija i uspostavljanje održivog finansiranja koje „ne zavisi od godišnjih političkih pregovora“.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

World Isn’t Ready For Another Pandemic And ‘Moving In The Wrong Direction,’ WHO Report Says

