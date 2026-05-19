Rat između Irana i SAD-a prijeti AI industriji, tehnološki giganti pod pritiskom zbog rasta troškova i problema u lancima snabdijevanja

Tehnološki investitori bili su oduševljeni rezultatima kompanija tokom ove sezone objava zarada, ali rat između Irana i SAD-a sve više stvara pritisak na kompanije koje pokreću globalni AI bum.

Globalni sektor čipova suočava se s ozbiljnim izazovima zbog poremećaja u lancima snabdijevanja i rasta troškova, dok sukob na Bliskom istoku dodatno destabilizuje tržište. Iako rast ulaganja u umjetnu inteligenciju i dalje podiže vrijednost dionica, analitičari upozoravaju da bi produženi konflikt mogao izazvati ozbiljne probleme za proizvođače poluprovodnika.

Kompanije poput TSMC-a, koji proizvodi čipove za Nvidia-u, upozorile su da bi situacija na Bliskom istoku mogla negativno uticati na profitabilnost zbog rasta cijena hemikalija i industrijskih gasova. Foxconn, najveći svjetski proizvođač elektronskih uređaja po narudžbi, označio je događaje na Bliskom istoku kao jedan od ključnih izazova ove godine. Njemački Infineon također je saopštio da će rat povećati troškove plemenitih metala, energije i transporta.

Analitičar IDC-a Francisco Jeronimo izjavio je za CNBC da bi negativni efekti mogli biti još izraženiji u nastavku godine.

„Cijene gasa, energije i transporta dosegle su historijski visoke nivoe i vjerovatno će ostati visoke još nekoliko kvartala, čak i ako dođe do smirivanja sukoba. Čak ni eventualni prekid vatre ne može preko noći popraviti štetu nastalu u lancima snabdijevanja“, rekao je Jeronimo.

Jedan od najvećih problema za proizvođače čipova jeste nestašica helija, ključnog elementa u proizvodnji poluprovodnika. Katar, drugi najveći svjetski dobavljač helija, suočio se s ozbiljnim poteškoćama u izvozu nakon iranskih napada. Prema podacima S&P Globala, Katar je tokom 2025. godine pokrivao više od 30 posto svjetskog tržišta helija.

Pored helija, poremećen je i pristup drugim važnim sirovinama poput broma i aluminija. Evropski kupci čipova već su u martu plaćali više cijene i koristili rezervne zalihe zbog poremećaja u zračnom transportu izazvanih ratom.

Kompanije iz sektora poluprovodnika sada pokušavaju smanjiti zavisnost od pojedinih regija diversifikacijom dobavljača i stvaranjem dodatnih zaliha. Finansijski direktor TSMC-a Wendell Huang izjavio je da kompanija kontinuirano razvija višestruke izvore snabdijevanja kako bi izgradila stabilniju i globalno raznovrsniju mrežu dobavljača.

Švicarska kompanija VAT Group, koja proizvodi komponente za čipove, također je prijavila poremećaje u lancu snabdijevanja i preusmjeravanje pošiljki zbog rata. Kompanija navodi da je u prvom kvartalu pretrpjela gubitke između 25 i 32 miliona dolara.

REUTERS/Lisi Niesner

Analitičar William Blaira Sebastien Naji upozorava da su rastući troškovi energije trenutno najveći problem za fabrike čipova i proizvodne pogone, ali da bi dugotrajan sukob mogao imati još ozbiljnije posljedice po cijene komponenti, profitne marže dobavljača i ukupnu ekonomiju AI podatkovnih centara.

Ako blokade i sukob potraju tokom ljeta, analitičari očekuju da će se rizici dodatno povećavati u narednim periodima objava poslovnih rezultata.

Ipak, uprkos svim problemima, investitori za sada ostaju fokusirani na rast tržišta umjetne inteligencije. Dionice kompanija iz sektora čipova i dalje snažno rastu. Nasdaqov PHLX Semiconductor Sector Index, koji prati 30 najvećih američkih kompanija iz sektora čipova, porastao je čak 41 posto u posljednja tri mjeseca.

Michael Field iz Morningstara izjavio je da je optimizam oko umjetne inteligencije potpuno zasjenio dosadašnje negativne posljedice rata.

Prema riječima analitičara, kompanije koje imaju dovoljne sigurnosne zalihe, raznovrsne izvore nabavke i mogućnost povećanja cijena proizvodnje najbolje će podnijeti krizu. Ostale kompanije mogle bi se suočiti s kontinuiranim rastom troškova tokom ostatka 2026. godine.

