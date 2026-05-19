Šef Međunarodne agencije za energiju o rezervama nafte: Ostalo nam je još nekoliko sedmica

Komercijalne rezerve nafte nisu neograničene i trenutno se vrlo brzo iscrpljuju, upozorio je Fatih Birol, izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju.

Komercijalne zalihe nafte brzo padaju zbog kontinuirano smanjenih zaliha s Bliskog istoka, izjavio je danas izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA), ponavljajući upozorenja iz mjesečnog izvještaja agencije objavljenog prošle sedmice.

Otpuštanje strateških rezervi u martu od strane nekih glavnih ekonomija članica IEA donijelo je dodatnih 2,5 miliona barela od 159 litara dnevno, “ali komercijalne zalihe nisu neograničene”, rekao je Birol na marginama sastanka ministara finansija Grupe sedam (G7) najindustrijalizovanijih zemalja u Parizu.

„Komercijalne dionice toliko padaju… Mislim da trenutno rastu vrlo brzo“, rekao je, prema francuskoj novinskoj agenciji AFP. „Još imamo nekoliko sedmica, ali mislim da moramo biti svjesni ovog brzog pada“, dodao je.

Komercijalne zalihe su one rezerve nafte koje su dostupne za prodaju, a njihov pad podstiče strahove od nestašice goriva tokom ljetne sezone povećane potražnje u drumskom saobraćaju, kao i nestašice avionskog goriva. Istovremeno, takav razvoj događaja izaziva i strahove od dodatnih cijena goriva, koje su već naglo porasle od američko-izraelskog napada na Iran, prenosi STA.

Zalihe su u aprilu pale za dodatnih 117 miliona barela

Birolovi komentari odražavaju upozorenja iz mjesečnog izvještaja IEA objavljenog prošle sedmice, u kojem se navodi da zemlje koriste zalihe nafte i strateške rezerve rekordnim tempom zbog poremećaja u snabdijevanju uzrokovanih ratom na Bliskom istoku. Globalne zalihe su pale za dodatnih 117 miliona barela u aprilu, nakon što su u martu pale za 129 miliona barela.

Ministri finansija iz članica G7 i EU, kao i vodeći predstavnici nekih ključnih međunarodnih institucija, sastaju se danas u francuskoj prijestolnici kako bi pronašli zajedničke odgovore na ekonomske probleme uzrokovane dešavanjima na Bliskom istoku. Sastanak je ujedno i priprema za samit G7 sljedećeg mjeseca u Evianu na Ženevskom jezeru, prenosi STA.

