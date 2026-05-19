Xi i Putin ponovo zajedno, Peking šalje poruku svijetu nakon Trumpove posjete

Kineski predsjednik Xi Jinping svega nekoliko dana nakon dočeka američkog predsjednika Donalda Trumpa u Pekingu, danas prima još jednog važnog gosta, ruskog predsjednika Vladimira Putina, svog dugogodišnjeg saveznika. Posjeta dolazi u trenutku velikih geopolitičkih tenzija i predstavlja jasnu demonstraciju bliskosti između Kine i Rusije.

Putin danas stiže u Peking u okviru državne posjete koja je pažljivo tempirana kako bi pokazala jedinstvo Moskve i Pekinga u vremenu globalnih političkih previranja. I Kina i Rusija trenutno prilagođavaju odnose prema administraciji Donalda Trampa, dok istovremeno razmatraju moguću ulogu u pokušajima okončanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji ozbiljno utiče na globalno tržište nafte i skreće pažnju Vašingtona sa rata u Ukrajini.

Kineske vlasti svjesno koriste činjenicu da Si u razmaku od samo sedam dana prima dvojicu lidera koji su uključeni u ozbiljne međunarodne sukobe. Posebno pokušavaju predstaviti Kinu kao odgovornu alternativnu svjetsku silu, naročito nakon zaoštravanja odnosa između SAD-a i Irana.

I Peking i Moskva nastoje iskoristiti promjene u američkoj vanjskoj politici kako bi promovisali vlastitu viziju svijeta u kojem dominacija Sjedinjenih Američkih Država više nije presudna.

Ovo će biti Putinova 25. posjeta Kini tokom više od dvije decenije njegove vladavine. Tokom tog perioda Kina i Rusija značajno su ojačale saradnju u trgovini, energetici, sigurnosti i diplomatiji, prvenstveno zbog zajedničkog nepovjerenja prema Vašingtonu, ali i bliskog odnosa između Putina i Sija, koji se često međusobno nazivaju „dragim prijateljima“.

Putin je uoči puta poručio da su odnosi Rusije i Kine dostigli „zaista neviđen nivo“, naglašavajući da dvije države podržavaju jedna drugu po pitanjima suvereniteta i teritorijalnog jedinstva.

Prema najavama iz Kremlja, dvojica lidera razgovarat će o odnosima sa SAD-om, ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i o saradnji u oblasti energije, trgovine i sigurnosti. Očekuje se i zajednička deklaracija o „multipolarnom svijetu“ i „novom tipu međunarodnih odnosa“.

Posebna pažnja bit će posvećena energetici. Kina je već najveći kupac ruske nafte, posebno nakon zapadnih sankcija uvedenih Moskvi zbog invazije na Ukrajinu. Očekuje se i nastavak razgovora o gasovodu „Snaga Sibira 2“, projektu koji bi dodatno povezao dvije ekonomije.

Sukob između Irana i SAD-a također će biti jedna od ključnih tema sastanka. I Kina i Rusija imaju bliske odnose sa Teheranom i posljednjih godina pružaju mu političku i ekonomsku podršku uprkos američkim sankcijama. Postoje i nagađanja da bi upravo Peking i Moskva mogli imati određenu ulogu u eventualnim mirovnim pregovorima.

