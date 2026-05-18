Švedska kreće u nuklearni zaokret: Blykalla podnijela zahtjev za prvi napredni reaktorski park

Švedska kompanija Blykalla podnijela je prvi zahtjev švedskoj vladi za izgradnju komercijalnog parka naprednih nuklearnih reaktora u mjestu Norrsundet blizu Štokholma, čime je pokrenut jedan od najambicioznijih energetskih projekata u zemlji u posljednjih nekoliko decenija.

Planirani kompleks uključuje šest naprednih modularnih reaktora hlađenih olovom, ukupnog kapaciteta 330 megavata bazne energije bez emisija ugljenika. Kompanija tvrdi da bi projekat svrstao Švedsku među vodeće evropske države u komercijalizaciji nove generacije nuklearne energije, u momentu kada Evropa traži stabilne izvore električne energije za digitalnu ekonomiju, elektrifikaciju transporta i razvoj umjetne inteligencije.

Izvršni direktor kompanije Jacob Stedman izjavio je da projekat predstavlja “historijski trenutak” za Švedsku i početak nove faze razvoja energetske infrastrukture.

“Energetski sistemi budućnosti moraju biti predvidivi, pouzdani i bez fosilnih goriva. Kako umjetna inteligencija i elektrifikacija rastu širom svijeta, potrebno je ubrzati razvoj stabilnih izvora čiste energije”, rekao je Stedman.

Kompanija navodi da je lokacija u Norrsundetu odabrana je zbog postojećeg lučkog kapaciteta, razvijene infrastrukture i blizine dvije ključne elektroenergetske zone, SE2 i SE3, što bi trebalo smanjiti troškove i kompleksnost izgradnje. Projekat sada ulazi u višegodišnji proces odobravanja koji uključuje više državnih institucija, među njima švedsku Agenciju za radiološku sigurnost i Sud za zemljište i okoliš, dok će konačno odobrenje morati dati i općina Gavle.

AI i energetska sigurnost vraćaju nuklearnu energiju u centar evropske politike

Švedska desničarska vlada posljednjih godina radikalno je promijenila energetsku strategiju, vraćajući nuklearnu energiju u središte dugoročnih planova zemlje. Vlasti procjenjuju da će se potražnja za električnom energijom udvostručiti do 2045. kako industrija i transport budu prelazili s fosilnih goriva na električnu energiju.

Vlada je ukinula ograničenja o lokacijama za gradnju novih reaktora, ubrzala regulatorne procedure i ponudila finansiranje do 5.000 megavata novih kapaciteta kroz povoljne kredite i garantovane cijene električne energije na više decenija.

To predstavlja potpuni zaokret u odnosu na 1980. godinu, kada je Švedska na referendumu odlučila postepeno gasiti nuklearnu energiju, nakon čega je zatvorila šest od ukupno 12 reaktora.

Foto: Render modularnog nuklearnog reaktora kompanije Blykalla

Evropske vlade sve više podržavaju male modularne reaktore kao brže i jeftinije rješenje za postizanje klimatskih ciljeva i jačanje energetske sigurnosti nakon poremećaja izazvanih ratom u Ukrajini i sukobima na Bliskom istoku.

Uporedo s najavljenim, Blykalla širi poslovanje i u Sjedinjene Države, gdje raste potražnja za električnom energijom zbog razvoja AI data centara. Kompanija je uspostavila saradnju s američkom firmom Oklo na tehničkim analizama za pilot-projekat reaktora koji je odobrilo američko Ministarstvo energetike.

Blykalla smatra da bi prisustvo na evropskom i američkom tržištu moglo ubrzati razvoj regulatornih standarda i skratiti rokove za implementaciju naprednih nuklearnih tehnologija, dok istovremeno raste globalni pritisak na države da pronađu stabilne izvore energije za ekonomiju zasnovanu na umjetnoj inteligenciji i visokim energetskim potrebama.