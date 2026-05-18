Ryanair pod pritiskom krize, eksplozija cijena goriva prijeti novim poskupljenjima letova

Niskobudžetna aviokompanija Ryanair upozorila je da će njeni troškovi ove godine rasti zbog skupljeg goriva, većih ekoloških nameta i povećanja plata, dok je kompanija istovremeno obustavila godišnje finansijske prognoze zbog neizvjesnosti na tržištu avionskog goriva.

Kompanija je zaštitila oko 80 posto troškova goriva kroz hedžing ugovore, ali je cijena nabavke preostalih količina značajno porasla usljed sukoba s Iranom, piše Financial Times.

Iz Ryanaira su poručili da bi, ukoliko cijene goriva ostanu na sadašnjem visokom nivou, godišnji operativni troškovi mogli porasti za srednji jednocifreni procenat.

Dionice kompanije pale su gotovo tri posto na jutarnjem trgovanju u Dablinu, čime je ukupni pad vrijednosti dionica od početka godine dostigao oko 27 posto.

Uprkos tome, profit Ryanaira porastao je za 36 posto i dostigao 2,4 milijarde eura, dok su prihodi povećani za 11 posto, na ukupno 15,5 milijardi eura u periodu od 12 mjeseci zaključno s krajem marta.

Kompanija navodi da je potražnja za letovima i dalje snažna, ali da su cijene karata posljednjih sedmica blago ublažene zbog ekonomske neizvjesnosti izazvane rastom cijena nafte, strahom od nestašice goriva i rizikom od inflacije koja utiče na potrošače.

Ryanair smatra da je Evropa i dalje relativno dobro snabdjevena avionskim gorivom zahvaljujući velikim količinama koje dolaze iz Afrike, Sjeverne i Južne Amerike, kao i Norveške.

Kompanija je ranije očekivala umjeren rast cijena karata tokom ljetne sezone, ali sada navodi da su cijene za period od jula do septembra uglavnom stabilne, te da će konačan ishod zavisiti od broja rezervacija.

Poput brojnih drugih aviokompanija, Ryanair je zbog velike neizvjesnosti oko cijena i dostupnosti goriva suspendovao prognozu profita za narednu finansijsku godinu.

Kompanija je upozorila i na dodatnih 300 miliona eura novih ekoloških troškova, uključujući plaćanja u okviru sistema trgovine emisijama, čime je ukupan račun za ekološke namete porastao na 1,4 milijarde eura. Iz Ryanaira tvrde da to evropski aviosaobraćaj čini manje konkurentnim.

Istovremeno, kompanija je potvrdila početak pregovora o novom ugovoru za dugogodišnjeg izvršnog direktora Michael O’Leary, koji bi obuhvatio period od 2028. do 2032. godine.

Kao dio novog dogovora, O’Leary bi mogao kupiti 10 miliona dionica po tržišnoj cijeni prije izbijanja sukoba s Iranom, što trenutno vrijedi oko 700 miliona eura, ali samo ukoliko budu ostvareni ambiciozni ciljevi rasta profita ili cijene dionica.

