Uoči Svjetskog prvenstva: Očekivali navalu navijača, a ostali praznih ruku

Ponuđači smještaja u SAD očekivali su od Svjetskog prvenstva u fudbalu, koje ove godine ta država organizuje zajedno sa Kanadom i Meksikom, pune kapacitete po višim cijenama. Ipak, razočarali su se, jer su mnoge navijače odvratile visoke cijene ulaznica, putovanja i smještaja, ali i politička atmosfera u SAD, prenosi BBC.

Američko udruženje hotela i smještaja (AHLA), koje zastupa desetine hiljada klijenata, od velikih hotelskih lanaca do nezavisnih pansiona sa doručkom, utvrdilo je da osam od deset hotela u 11 američkih gradova domaćina bilježi manju tražnju od očekivane i upozorilo da turnir nije donio dobre rezervacije.

U anketi AHLA mnogi su turnir, koji počinje 11. juna, opisali kao „nedogađaj“, dok je većina navela da su rezervacije ispod nivoa uobičajenog za tipično ljeto.

Predsjednica i izvršna direktorica AHLA Rosanna Maietta rekla je za BBC da je djelimično kriv rat u Iranu. Dodala je i da neki navijači možda čekaju veću sigurnost oko toga gdje će njihova reprezentacija igrati prije nego što rezervišu smještaj.

Deidre Mathis, vlasnica butik-hotela Wanderstay u Hjustonu u Teksasu, rekla je za BBC da je njen hotel trenutno za vrijeme turnira popunjen 45 posto, u poređenju sa 70 posto popunjenosti u istom periodu prošle godine.

Slab učinak i na Airbnb-ju

Airbnb, platforma za privatni smještaj, opisala je Svjetsko prvenstvo kao „najveći domaćinski događaj“ u svojoj historiji. Međutim, kako piše Wall Street Journal – WSJ, više hiljada domaćina na platformi i dalje čeka rezervacije.

Trenutno je Boston jedini grad domaćin utakmica prvenstva u kojem je popunjeno više od polovine Airbnb smještaja, odnosno 55 posto, pokazuju podaci kompanije AirDNA. U Filadelfiji je popunjeno 42 posto kapaciteta, dok je u mnogim drugim gradovima taj udio još niži.

WSJ je razgovarao sa Mae Stewart iz Atlante, koja je u pripremi za Svjetsko prvenstvo uložila 60.000 dolara u renoviranje svog trosobnog stana. Za jul je cijenu postavila na 4.500 dolara sedmično, što je tri puta više od uobičajene tarife. Međutim, smještaj je i dalje bez rezervacije.

Koji su razlozi

Među razlozima za slabiju posjetu Svjetskom prvenstvu stručnjaci navode više faktora, među kojima su inflacija, rast cijena avionskog goriva zbog rata na Bliskom istoku i, na kraju, geografija: dok se prethodno Svjetsko prvenstvo u Kataru održavalo na malom prostoru, ovog puta se igra širom Sjeverne Amerike.

Matis iz Hjustona za slabiju posjetu krivi i „političku klimu“ tokom drugog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, naročito racije protiv imigranata koje sprovodi Agencija za imigraciju i carinu (ICE) u gradovima širom zemlje.

Tu su i astronomski troškovi odlaska na utakmice. Organizator FIFA ne objavljuje precizne podatke o prodaji, ali analitičari smatraju da zbog visokih cijena hiljade sjedišta ostaju neprodate. Ulaznice za grupnu fazu često koštaju više stotina dolara, dok se premium mjesta za finale 19. jula navodno prodaju i za 25.000 dolara. Prema navodima FIFA-e, interesovanje za turnir je „bez presedana“, a prodato je više od pet miliona ulaznica.

Hamish Husband, koji će putovati u SAD kako bi podržao reprezentaciju Škotske, rekao je za BBC da je 1.000 dolara za gledanje utakmice između Škotske i Haitija „skandalozno“.

Čak je i Trump, veliki pristalica Svjetskog prvenstva i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, na pitanje o cijenama rekao da „ni on ne bi platio“ takve iznose. Ulaznice za finale na stadionu MetLife u Nju Džerziju zvanično su nuđene po cijeni do 32.970 dolara, dok su se na sekundarnom tržištu prodavale za više od dva miliona dolara.

