Kako je Donald Trump investirao u Apple

Nedavna posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini, u društvu tehnoloških milijardera, izgledala je kao sasvim običan prizor, u kojem poslovni ljudi prate predsjednika u posjeti koja treba polučiti i sporazume sa drugom ekonomijom svijeta. Međutim, slika ima i drugu poruku, a ona je da predsjednik SAD-a ni na funkciji nije izgubio nerv za ulaganja i biznis.

U delegaciji su bili Elon Musk, prvi čovjek Tesle i SpaceX-a, direktor Applea Tim Cook, prvi čovjek proizvođača čipova Nvidia Jensen Huang kao i direktor Boeinga Kelly Ortberg. Svi oni su imali svoje poslovne inetrese u Kini. Jensen teške 50 milijardi. Upravo toliko se procjenjuje da će ove godine biti gubitak Nvidije ukoliko joj se ponovo ne otvori veliko tržište Kine. Ova kompanija, predvodi globalno proizvodnju čipova za vještačku inteligenciju, i nije imala probleme sa poslovanjem u Kini, sve dok američka vlada nije uvela izvozna ograničenja, a Peking kao odgovor naredio kompanijama da se okrenu kupovini tehnologija domaćih proizvođača.

Kada je o Trumpu riječ, prije nego što je s njim u avion sjeo Tim Cook, prvi čovjek Applea, Trump je u Apple investirao značajan novac. Prema podacima američke Agencije za etiku u vladi, od januara do marta ove godine Trump je uložio oko 7,2 miliona dolara u Apple. Najveća kupovina datira s početka februara i imala je vrijednost između jednog i pet miliona dolara. Iz podataka nije jasno da li je riječ o dionicama ili drugim finansijskim instrumentima.

Trump međutim, nije trgovao samo Appleovim vrijednosnim papirima, već i papirima drugih kompanija.