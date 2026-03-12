Trumpovo bogatstvo eksplodira: Njegova imovina porasla za 1,4 milijarde dolara u jednoj godini

Kriptovalute i sudske odluke su u protekloj godini učinile američkog milijarderskog predsjednika mnogo, mnogo bogatijim.

Trumpov drugi predsjednički mandat se do sada pokazao kao vrlo unosan za milijardera i šefa države. Bilo da sklapa poslove na Bliskom istoku, promovira svoju kriptovalutu ili ugošćuje dostojanstvenike na svojim imanjima, Trump je pokazao da su on i njegova porodica i dalje vrlo aktivni u poslu. Prema najnovijoj Forbesovoj listi svjetskih milijardera, predsjednikovo bogatstvo dostiglo je 6,5 milijardi dolara, što je povećanje od 1,4 milijarde dolara u odnosu na prošlu godinu. On se nalazi na 645. mjestu među 3.428 milijardera na planeti, dok je 2025. godine bio na 700. mjestu.

Poslovni partneri

Trump ima veliki dio tog skoka na zaslugama, zahvaljujući svom poslovanju s kriptovalutama. Procjenjuje se da je u protekloj godini zaradio oko 550 miliona dolara od prodaje kripto tokena koje je izdala kompanija World Liberty Financial, kripto kompanija koju su on i njegova porodica pokrenuli u septembru 2024. godine. Zatim su on i njegovi partneri u kompaniji, uključujući njegovog milijarderskog specijalnog izaslanika Stevea Witkoffa i njegovu porodicu, navodno prodali 49 posto udjela u World Liberty Financial kompaniji Aryam Investment, investicionoj firmi koju podržava savjetnik za nacionalnu sigurnost Ujedinjenih Arapskih Emirata i kraljevski član Emirata, šeik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan. To je Trumpu donijelo dodatnih 200 miliona dolara, prema Forbesu. „Lideri Zaljeva znaju kako da se nose s ovim američkim predsjednikom“, rekao je prošle jeseni za Forbes bivši diplomata s iskustvom u regiji. „To su naučili prvi put, ali tada je bio donekle ograničen u tome koliko otvoreno je mogao tražiti novac. Sada to nije slučaj.“

Glavni generatori rasta

Trump i dalje posjeduje milione kripto tokena, uključujući World Liberty Financial ($WLFI) i vlastiti $TRUMP memecoin. Forbes ih vrednuje konzervativnije, ali zajedno i dalje vrijede gotovo 570 miliona dolara za predsjednika. Tu je i vrijednost njegovog preostalog udjela od 38 posto u World Liberty Financial (koji izdaje stablecoin od 1 USD) kao operativnom poslovanju, za koji Forbes procjenjuje da vrijedi 240 miliona dolara. Trump je također dobio veliki poticaj prošlog augusta kada je Apelacioni sud poništio građansku kaznu koju je morao platiti u slučaju građanske prevare u New Yorku. To ga je oslobodilo plaćanja 517 miliona dolara koje je dugovao u tom slučaju, uključujući kamate, uklanjajući veliku obavezu iz njegovih knjiga dok se državna tužiteljica New Yorka Letitia James žali na odluku.

Trumpova i druga lična imovina je procvjetala, jer mnogi ljudi pokušavaju pridobiti njegovu naklonost ili barem pokazati svoju podršku. To uključuje Mar-a-Lago, njegov privatni klub u Palm Beachu, koji je profitirao od politike više nego bilo koja druga nekretnina. Nazvan njegovom zimskom Bijelom kućom, to je mjesto gdje se sastaje sa svjetskim liderima (Zelensky i Netanyahu, između ostalih ), ugošćuje saveznike (Musk, Changpeng Zhao) i pokreće vojne napade (Sirija, Iran). Trump ga je kupio 1985. godine za procijenjenih 10 miliona dolara, a Forbes sada procjenjuje njegovu vrijednost na oko 560 miliona dolara, što je skoro 370 miliona dolara više nego prije godinu i više nego trostruko nego što je bio 2018. godine. U međuvremenu, Trumpovih deset golf terena u šest država također je zabilježilo značajan porast cijena jer pristalice nastavljaju hrliti ka njima, a profit raste. Nekretnine sada vrijede oko 550 miliona dolara, u odnosu na 340 miliona dolara prošle godine.

Donald Trump, Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Nije ga mnogo boljelo

Trumpovo bogatstvo bi bilo još veće da nije bilo nedavnog zahlađenja na tržištu kriptovaluta i pada dionica Trump Media and Technology Group, matične kompanije društvene mreže Truth Social. Bogatstvo predsjednika dostiglo je rekordnih 7,3 milijarde dolara u septembru. Procjenjuje se da je vrijednost njegovih zaliha od preko 15 miliona tokena World Liberty Financial pala za više od 64 posto od početka javnog trgovanja tog mjeseca. Forbes procjenjuje vrijednost Trumpovih tokena, uz određeni dodatak za likvidnost, na 175 miliona dolara.

U međuvremenu, dionice Trump Media and Technology Group pale su prošlog mjeseca na najniži nivo ikada, čime je vrijednost njegovog udjela u petogodišnjoj kompaniji pala na 1,2 milijarde dolara, u odnosu na 2,6 milijardi dolara prije godinu dana. Dionica pada mjesecima usred naglog pada bitcoina i drugih tokena, velikih gubitaka i slabih prihoda. Objava u decembru o spajanju TMTG-a sa kalifornijskom kompanijom za nuklearnu fuziju TAE, vrijednom 6 milijardi dolara, nije mnogo poboljšala raspoloženje investitora. Zatim, krajem februara, kompanija, koja se trguje pod oznakom DJT, prijavila je neto gubitak od 712 miliona dolara u 2025. godini, u poređenju sa 401 milion dolara godinu ranije, uz prihod od samo 3,7 miliona dolara. Istog dana, TMTG je objavio da razmatra izdvajanje Truth Sociala u novu javno trgovanu kompaniju.

Čak i ako cijeli niz Trumpovih novih poslovnih poduhvata završi u minusu, predsjednik će biti sasvim u redu, budući da je već unovčio stotine miliona dolara prije nego što su njegovi najodaniji investitori shvatili prazninu onoga što je prodavao.

Luisa Kroll i Giacomo Tognini, novinari Forbesa (link originalnog članka)