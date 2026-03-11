Američki startup traži radnika za “profesionalno maltretiranje umjetne inteligencije” 

Američka kompanija koja se bavi umjetnom inteligencijom (AI) objavila je oglas za posao koji bi mnogi nazvali poslom iz snova: Profesionalni siledžija umjetne inteligencije”, a plaća je prava sitnica: 100 dolara po satu.

Memvid, AI startup fokusiran na rješavanje problema memorije kod jezičnih modela, otvorio je prijave za jedinstvenu poziciju koja od kandidata zahtijeva samo jedno: da budu brutalno iskreni prema chatbotovima.

“Provodit ćete cijeli radni dan od osam sati u interakciji s vodećim AI chatbotovima a vaš jedini zadatak je biti brutalno iskren o tome koliko su frustrirajući”, stoji u oglasu, navodi Business Insider.

Posao uključuje sistemsko testiranje memorijskih sposobnosti popularnih AI alata. Pored toga, kandidat će postavljati pitanja, dokumentovati šta je chatbot zaboravio, te ponavljati upite simulirajući frustraciju s kojom se milioni korisnika svakodnevno susreću.

“Ljudi stalno moraju ponavljati iste stvari chatbotovima. Htjeli smo tu svakodnevnu frustraciju učiniti vidljivom”, rekao je Mohamed Omar, suosnivač i izvršni direktor Memvida, za Business Insider.

Kompanija nije nastala slučajno. Omar i njegov suosnivač 2024. Su započeli s razvojem AI agenta za selekciju zdravstvenih radnika, ali su naišli na dublji problem.

“Sva umjetna inteligencija živi na memoriji. To je sveti gral. No rješenja koja su postojala 2024. bila su nepouzdana. Botovi su gubili kontekst i počinjali bi halucinirati”, kazao je Omar. U zdravstvu, gdje se rukuje osjetljivim podacima, taj rizik je posebno ozbiljan.

Neobični oglas ovog startupa dio je marketinške kampanje podizanja svijesti o problemima AI memorije.

Što se tiče uslova koje radnik mora da ispuni, nikakva diploma nije potrebna niti radno iskustvo. Dovoljno je da je kandidat punoljetan, da ima bogato iskustvo sa razočarenjima u tehnologiju i strpljenje da istu stvar pita više puta. Kandidati će takođe biti snimani toko smjene u promotivne svrhe.

“Mnogi koji se prijavljuju su profesionalci koji svakodnevno koriste ovaj tip proizvoda”, zaključio je Omar.

