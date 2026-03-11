Vlada spremna na smanjenje akciza, distributeri iz BiH poručuju: Nema mjesta za paniku, imamo dovoljno nafte i naftnih derivata

Rat na Bliskom istoku ušao je u drugu sedmicu. Napadi SAD-a i Izraela na Iran poremetili su svjetsko tržište energenata. Iran je zbog ratnog stanja zatvorio Hormuški moreuz i dodatno destabilizovao tržište naftom i naftnim derivatima.

Države regiona i naši susjedi su već uveli preventivne mjere kako bi zaštitili tržište. Srbija je zabranila izvoz nafte i derivata do 19. marta, doka je Vlada Republike Hrvatske ograničila cijene dizela i benzina za domaće tržište. Nafta i naftni derivati koji se troše na tržištu BiH dolaze isključivo iz uvoza.

REUTERS/Turar Kazangapov/File Photo

BiH kao mala i uvozna ekonomija suočila se sa povećanim tržišnim cijenama nafte i naftnih derivata. Dizel i benzin su na pumpama širom BiH skuplji po litru, ali iz Terminala FBiH poručuju da je sve pod kontrolom. BiH raspolaže sa dovoljno energenata i rezervama nafte.

„Tržište naftnih derivata u Federaciji BiH, ali i u Bosni i Hercegovini trenutno je stabilno, te nema poremećaja u snabdijevanju“, kaže za Forbes BiH Damir Kreso, predsjednik Uprave Terminala Federacije Bosne i Hercegovine.

Rezerve kojima upravlja Operator formirane su, pojašnjava Kreso, s ciljem sprečavanja i ublažavanja velikih i iznenadnih poremećaja u snabdijevanju naftom i naftnim derivatima prvenstveno tržišta Federacije BiH, te Vlada FBiH odlučuje kada, kako i na koji način se te rezerve mogu koristiti.

Vlada FBiH pokušava kontrolisati lančana poskupljenja i dodatni udar na građane, dok distibuteri poručuju da nema mjesta panici. Zbog toga je danas u zgradi Vlade FBiH održan sastanak premijera Nermina Nikšića i predsjednika i vlasnika HIFA Oil kompanije Izudina Ahmetlića.

“Koliko god bilo nevjerovatno, moram reći da smo odgovorili zadatku i FBiH nije ostala bez naftnih derivata iako nemamo rafineriju. Nismo dobivali dovoljne količine naftnih derivata od susjeda, od strane primarnih dobavljača. Očito su svi pogođeni na isti način. Naša nesereća je u tome što je u ovom trenutku u remont rafinerije Rijeka koja je prevashodno okrenuta snadbijevanju BiH. Ono što smo uspjeli je da iz rezervi u terminalima intervenišemo i otpremimo ozbiljne količine derivata. HIFA Oil je bila jedan od stabilizatora kao i kolege iz drugih kompanija koji su načinili napore. Danas smo podvukli crtu i konstatovali da nema mjesta za paniku. Koliko god da je teško i složeno, procjenjujemo da u budućnosti ne može na ovom nivou biti složeno”, smatra Ahmetlić.

Ahmetlić je dodao kako su njihovi potez umnogome stabilizirali i tržište entiteta Republika Srpska.

Nikšić: Goriva ima dovoljno u cijeloj BiH uprkos rastu potražnje

Premijer je govorio snabdijevanju gorivom u BiH u trenutku povećane potražnje i poremećaja na tržištu. Rekao je da terminali i kapaciteti u Federaciji BiH trenutno nose najveći dio snabdijevanja, ne samo za FBiH nego posredno i za Republiku Srpsku, jer je iz RS blokiran izvoz.

“Kako bi osigurali urednu snabdjevenost tržišta u FBiH, ali rekao bih i u cijeloj BiH, jer su naši kapaciteti ključni i za snabdijevanje tržišta u RS”, izjavio je Nikšić.

Foto/F.Z.

Dodao je da je zbog rata i straha od nestašica potražnja porasla sa 1,7 na 3,1 milion litara dnevno, ali da je zahvaljujući distributivnom lancu gorivo i dalje dostupno.

“Ne možemo utjecati na svjetske cijene goriva, ali činjenica da iz susjednih zemalja dolaze točiti gorivo u BiH signal je da je ovdje povoljnije.”

Nova blokada granica može zakomplikovati snabdijevanje

Nikšić je upozorio na najavljenu blokadu graničnih prijelaza 23. marta, koja bi mogla dodatno zakomplikovati situaciju.

“Ta blokada bi mogla izazvati probleme, zato ključnu ulogu u snabdijevanju tržišta mogu odigrati Željeznice FBiH.”

Istakao je i da je Vlada ispunila obaveze prema transportnom sektoru, uključujući jedinstveni tag za autoceste u FBiH i RS, te inicijative prema državnom nivou vlasti.

Govoreći o kontroli tržišta, Nikšić je naglasio ulaganje u digitalni nadzor benzinskih pumpi.

“Vlada FBiH je uložila 800.000 KM za postavljanje sondi na svim pumpama, što nam omogućava da u realnom vremenu znamo cijene i kapacitete.”

Dodao je da će inspekcije pokazati fleksibilnost kako bi se izbjegle nestašice u kriznim situacijama.

Vlada spremna na smanjenje akciza

Nikšić je potvrdio spremnost Vlade FBiH da podijeli teret krize sa distributerima i građanima.

“Vlada FBiH podržat će inicijativu privremenog smanjenja akciza, za 10 ili 20 posto, kako bismo zajedno sa distributerima podijelili teret snabdijevanja tržišta.” Naglasio je da konačnu odluku o tome donosi državni nivo vlasti.

Upozorenje na rast cijena hrane

Na kraju je upozorio na moguće poskupljenje robe široke potrošnje. “Vrlo je moguće da zbog rasta cijena nafte dođe do povećanja cijena robe široke potrošnje.” Dodao je da će inspekcije pojačati kontrolu kako bi se spriječilo neopravdano povećanje cijena, te da bi lista proizvoda s ograničenim cijenama mogla biti proširena.

Please enable JavaScript

