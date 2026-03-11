Kako lanci brze hrane postaju tech kompanije

Sljedeći put kada naručite hamburger kroz drive-thru, možda vas neće poslužiti čovjek već algoritam umjetne inteligencije (AI). U 2026. to više nije novost već nešto što sve više postaje stvarnost.

Globalni lanci brze hrane u SAD-u prolaze kroz možda najuzbudljiviju transformaciju u svojoj historiji. McDonald's je pretvorio restorane u mini tehnološke platforme koje primaju narudžbe. Chipotle je razvio Autocado, robota koji samostalno guli i reže avokado. Brands, vlasnik Taco Bella i Pizza Huta, obradio je više od dva miliona drive-thru narudžbi putem glasovnog AI sistema i uveo digitalnog “trenera” za menadžere koji analizira podatke u stvarnom vremenu a Burger King je otišao korak dalje s internim AI sistemom “BK Assistant” koji stvara preporuke za osoblje, prati zalihe i pojednostavljuje upravljanje poslovnicom.

Brend kao “skupi automat”

Prema najvećoj svjetskoj konsultantskoj kompaniji Deloitte, 70 posto restoranskih operatera već primjenjuje ili testira AI, a čak 80 posto izvršnih direktora planira povećati ulaganja u taj sektor. Ovo nije trend već strukturalna promjena industrije vrijedne milijarde dolara.

Pitanje je hoće li algoritmi zamijeniti ljude? Odgovor, barem zasad, glasi: Ne u potpunosti, ali situacija se mijenja dramatično brzo.

Mike Perry, osnivač kreativne agencije Tavern upozorava da prevelika automatizacija može brend pretvoriti u “skupi automat”, dok primjeri poput Chick-fil-A-ja pokazuju da tehnologija i gostoprimstvo mogu koegzistirati. “Tehnologija djeluje iza scene, a čovjek je lice brenda”, kaže Perry za Business Insider.

Za investitore ove promjene su sjajne vijesti; niži troškovi rada, veća operativna preciznost i do sada neviđeno povećanje obima posla direktno se pretvaraju u bolju profitabilnost. Za potrošače slika je složenija. Gosti koji su osjetljivi na svaku izmjenu cijena dobit će brže i jeftinije usluge, dok oni koji traže autentičan doživljaj možda budu suočeni sa hladnim ekranom u omiljenim restoranima gdje ih je nekada dočekivao osmijeh.

Foto: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hoće li AI promijeniti restorane

Bosna i Hercegovina imala je vlastiti susret s globalnim brendom. McDonald's je otvorio prve restorane u Sarajevu i Mostaru između 2011. i 2012. godine, ali je napustio tržište 2022. nakon finansijskih malverzacija lokalnog franšizanta. Drugi lanci koji danas posluju u Sarajevu i dalje preferiraju model direktne usluge što, ironično, možda predstavlja konkurentsku prednost u dobu sve hladnijeg digitalnog iskustva.

Industrija brze hrane nikada nije bila kompleksnija. Pravo pitanje nije hoće li umjetna inteligencija promijeniti restorane. Oni se već mijenjaju. Pravo pitanje je: ko će profitirati: osmijeh za šalterom ili ekran na dodir?

Šerif Kapetanović, Forbes BiH