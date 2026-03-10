Šta se dešava: Još dvije bliskoistočne zemlje smanjuju proizvodnju nafte

Dva glavna bliskoistočna proizvođača nafte, Kuvajt i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), ograničavaju proizvodnju zbog gotovo potpunog prekida prometa kroz Hormuški moreuz u svjetlu borbi u regiji, izvještava Bloomberg.

Državna kompanija Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) iz UAE-a “regulira nivoe proizvodnje na moru kako bi zadovoljila potrebe za skladištenjem”, navodi se u saopštenju kompanije, bez navođenja detalja. Kuwait Petroleum Corp. saopštio je da smanjuje proizvodnju na svojim naftnim poljima i u rafinerijama nakon “iranskih prijetnji sigurnom prolazu brodova kroz Hormuški moreuz”. Kompanija je proglasila višu silu, koja joj omogućava da ne ispuni ugovorne obaveze zbog okolnosti koje su van njene kontrole.

Kuvajt je u subotu ujutro počeo smanjivati ​​proizvodnju nafte za oko 100.000 barela dnevno, a očekuje se da će se ta smanjenja do nedjelje gotovo utrostručiti. Dalja postepena smanjenja zavisiće od nivoa skladištenja i stanja Hormuškog moreuza, rekao je izvor za Bloomberg pod uslovom anonimnosti. Proizvodnja u kuvajtskim rafinerijama se također smanjuje kako se skladišta pune naftom.

Ova smanjenja proizvodnje pridružuju se nekoliko drugih. Irak je ove sedmice počeo smanjivati ​​proizvodnju jer su se skladišta počela brzo puniti. Saudijska Arabija, najveći proizvođač i izvoznik nafte u regiji, zatvorila je svoju najveću rafineriju, Ras Tanura, a Katar je zatvorio svoj jedini izvozni terminal za ukapljeni prirodni plin (LNG), Ras Laffan, nakon iranskih napada dronovima.

Drugi način

U januaru su Emirati crpili 3,5 miliona barela nafte dnevno, što ih čini trećim najvećim proizvođačem u regiji, iza Saudijske Arabije i Iraka. Kuvajt je u istom mjesecu crpio 2,57 miliona barela nafte dnevno, što ga čini petim najvećim proizvođačem u regiji, prema podacima Bloomberga.

Iako je jedina izvozna ruta Kuvajta preko Hormuškog moreuza, Ujedinjeni Arapski Emirati se također oslanjaju na naftovod do luke Fujairah. Ovaj naftovod može transportirati do 1,5 miliona barela nafte dnevno kroz moreuz. Adnoc kaže da operacije na kopnu teku nesmetano, izvještava Bloomberg.

Povećanje cijene

Bliskoistočni rat, koji je započeo prošle sedmice izraelsko-američkim napadima na Iran, paralizovao je saobraćaj kroz Hormuški moreuz, koji povezuje Perzijski zaljev s međunarodnim tržištima, jer je Iran zaprijetio napadom na brodove koji prolaze kroz moreuz. Iran je uzvratio napadima na američke baze i ambasade u regiji, kao i na energetsku infrastrukturu u državama Perzijskog zaljeva.

To je ugrozilo snabdijevanje naftom i plinom iz jedne od najvećih svjetskih proizvodnih regija, zbog čega su globalne cijene nafte porasle za više od četvrtine u protekloj sedmici, pri čemu je cijena sirove nafte Brent u petak dostigla gotovo 93 dolara po barelu.

Ako promet kroz moreuz nastavi biti paraliziran, trgovci naftom upozoravaju da bi cijena barela od 100 dolara uskoro mogla biti dostignuta, dok je katarski ministar energetike Saad al-Kaabi rekao da bi mogla porasti i do 150 dolara . To bi bilo dvostruko više od cijene prije rata i novi nominalni rekord cijena nafte.

