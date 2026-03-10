ChatGPT zna puno o vama, zato mu uz ovih pet upita tražite savjet kako da zaradite više novca

Možda biste upravo sada mogli zarađivati više. Pa zašto ne zarađujete? Najbolja verzija vas ne bira jeftiniju opciju. Oni ne traže kako smanjiti troškove. Oni traže kako da više troše. Najbolja verzija vas čak i ne gleda cijenu. Možda ste upravo vi prepreka vlastitom prihodu? I kako biste to mogli zaustaviti? Vaš sljedeći veliki nivo prihoda možda je udaljen samo pet upita (promptova).

Povećajte svoj potencijal za zaradu i otvorite nove izvore prihoda uz pomoć ChatGPT.

Iskoristite svoje trenutno znanje

Ne morate biti ekspert. Razmislite o onome što vas trenutno zanima. O projektima koji vas oduševljavaju. O načinima na koje provodite vrijeme kad sati samo proletu. Tamo postoji nešto. Slijedite svoju radost do novog izvora prihoda. Ja sam osnovala svoj prvi posao sa 22 godine nakon što sam shvatila da su vještine društvenih mreža koje sam učila iz zabave zapravo vrijedne pravog novca. Što god znate dobro raditi, neko će vam platiti za to.

Upitajte ga: “Na osnovu onoga što znate o meni, identificirajte 3 oblasti u kojima imam najviše znanja, iskustva ili entuzijazma. Za svaku od njih, predložite specifičan digitalni proizvod ili uslugu koju bih mogao stvoriti u roku od 30 dana. Uključite ciljnu publiku, radni naslov i cijenu. Uzmite u obzir moj postojeći sadržaj i razgovore za tragove o tome što ljudi već pitaju. Zatražite dodatne detalje ako je potrebno.”

Potpuno iskoristite postojeće poslove

Novac se skriva tamo gdje već idete. Imate li klijente kojima biste mogli više prodati? Kako biste mogli dobiti unapređenje na poslu? Kako vaš posao može dodati novi izvor prihoda? Nemojte biti toliko zauzeti gledajući negdje drugdje da zanemarite ono što je pred vama. To je zamka. Najbrži put do većeg prihoda je izvlačenje više vrijednosti iz onoga što već radite.

Upitajte ChatGPT: “Na osnovu onoga što znate o mom poslu, identificirajte 5 konkretnih načina na koje bih mogao povećati prihod od postojećih klijenata, uloga ili projekata bez pokretanja nečeg novog. Za svaku priliku, procijenite potencijalni prihod i navedite tačne korake da se to ostvari ovog mjeseca. Prioritet dajte prema uloženom trudu naspram prihoda. Zatražite dodatne detalje ako je potrebno.”

Prestanite gubiti vrijeme na stvari koje iscrpljuju vaš prihod

Otkažite pretplatu na Netflixu. Prestanite voditi prazne razgovore. Prestanite trošiti vrijeme na stvari koje ne vode naprijed. Vaš potencijal se troši na distrakcije. Ako zaista želite zarađivati, morate biti ozbiljni u vezi toga. Izbacite sve što ne služi vašim ciljevima prihoda i gledajte šta se dešava kada povratite te sate.

Zadajte mu prompt: “Na osnovu onoga što znate o meni, analizirajte kako trošim vrijeme svake sedmice. Identificirajte 5 najvećih gubitnika vremena koji ne donose prihod ili napredak. Za svaki, izračunajte koliko sati tjedno troši i predložite specifičnu aktivnost koja donosi novac kao zamjenu. Napravite revidirani sedmični raspored koji osigurava barem 5 sati rada na stvaranju prihoda.”

Uklonite ograničavajuća uvjerenja o novcu

Negdje usput ste razvili uvjerenje koje ograničava vaš prihod. Šta su vaši roditelji mislili o bogatim ljudima? Mislite li da je novac teško zaraditi? Zašto ne zarađujete koliko želite? Kada otkrijete svoje veliko uvjerenje o novcu, sve se mijenja. Podižete granicu svojih prihoda. Priče koje pričate sebi o novcu upravljaju vašim životom, želite li to priznati ili ne.

Zadatak koji možete postaviti: “Na osnovu onoga što znate o meni, analizirajte moj jezik i stavove prema novcu, uspjehu i zaradi. Identificirajte 3 potencijalna ograničavajuća uvjerenja koja možda imam, prema obrascima naših razgovora. Za svako uvjerenje objasnite odakle vjerovatno dolazi, kako ograničava moj prihod i dajte specifičnu promjenu mišljenja koju mogu koristiti svakodnevno. Zatim kreirajte 5 izazova koje mogu raditi ove sedmice da počnem razbijati svako od tih uvjerenja.”

Počnite graditi nešto odmah

AI alati olakšavaju stvaranje nečega vrijednog. Prozor je otvoren, ali neće biti zauvijek. Ciljajte da riješite jedan problem za jednu ciljnu publiku. Nakon što napravite nešto, recite 10 ljudi o tome. Iterirajte dok ne budu jedva čekali da se prijave. Vaša prva verzija ne mora biti savršena. Oni koji zarađuju sada su oni koji su počeli prije nego što su se osjećali spremni.

Upitajte: “Na osnovu onoga što znate o meni, predložite 3 jednostavna proizvoda ili alata koje bih mogao napraviti ovog vikenda koristeći AI. Za svaki definirajte problem koji rješava, ciljnu publiku i plan kako dobiti prvih 10 korisnika. Uključite vodič korak-po-korak koji mogu pratiti u jednom popodnevu. Održite opseg dovoljno malim da se može lansirati unutar 48 sati, ali dovoljno vrijednim da bi neko platio za to.”

Kako zarađivati više koristeći ono što već imate

Prestani birati jeftiniju opciju jer misliš da ne možeš priuštiti bolju. Samo zarađuj više. Paketiraj svoje znanje u nešto što ljudi žele kupiti. Maksimiziraj svaki postojeći klijent i ulogu. Izbaci gubitke vremena koji te sputavaju. Uništi uvjerenja o novcu koja te ograničavaju. Napravi nešto novo s AI prije nego što se prozor zatvori.

Jaz između mjesta gdje jesi i mjesta gdje želiš biti manji je nego što misliš. Tvoj sljedeći nivo prihoda čeka da ga preuzmeš.

Jodie Cook, Forbes