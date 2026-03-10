Gdje se nalaze najčistije evropske plaže?

Plaže bez plastike nijesu važne samo za očuvanje morskih ekosistema. One su neophodne i za održavanje globalnog turizma. Zemlje širom svijeta konačno počinju da preduzimaju konkretne mjere.

To je djelimično odgovor na zahtjeve turista koji vode računa o životnoj sredini, a sada je sve lakše izabrati odmor na ekološki prihvatljivijoj destinaciji. S obzirom na to da turizam predstavlja važan dio ekonomije mnogih zemalja, čišćenje i sprečavanje otpada na obalama postaje prioritet.

Na primjer, Kanada, sa najdužom obalom na svijetu, pokrenula je Povelju o okeanskoj plastici tokom predsjedavanja G7 2018. Tu povelju potom su usvojili i Ujedinjeno Kraljevstvo i Evropska unija. Potpisivanje ove povelje pokazuje posvećenost konkretnim i ambicioznim akcijama u rješavanju problema. Konkretno, osigurava da plastika bude dizajnirana za ponovnu upotrebu i reciklažu.

Zabrana plastike za jednokratnu upotrebu

Iako nijedna plaža u svijetu ne zabranjuje upotrebu plastike u potpunosti, zakoni u vezi sa tim već su uvedeni i pokazuju određeni efekat. Švedska prednjači u borbi protiv zagađenja okeana plastikom. Više od 95 posto plastičnog otpada se reciklira ili pretvara u energiju u postrojenjima za proizvodnju energije iz otpada. Švedska sprovodi stroge zabrane za plastiku za jednokratnu upotrebu i prednjači u inovacijama sa biorazgradivim materijalima i praksama cirkularne ekonomije.

Direktiva EU o jednokratnoj plastici, koja je na snazi od jula 2021, zabranjuje prodaju 10 najčešćih plastičnih proizvoda pronađenih na evropskim plažama. To uključuje plastični pribor za jelo, tanjire, slamke, štapiće za uši, štapiće za balone i posude za hranu i piće od polistirena. Iako mikroplastika i dalje predstavlja izazov, vidljivi otpad je smanjen.

Evropske oblasti uz obalu na Kipru, u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Turskoj i Španiji pokazale su smanjenje nivoa plastičnog zagađenja zahvaljujući direktivi, ali i podizanju svijesti javnosti i efikasnoj obradi otpadnih voda. U Karibima, zemlje poput Barbadosa zabranile su jednokratnu plastiku kako bi zaštitile koralne grebene, koji su od ključnog značaja za njihovu turističku ekonomiju.

REUTERS/Benoit Tessier

Inicijative za zaštitu mora

Prema najnovijim podacima Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO), Turska je 2024. bila četvrta najpopularnija evropska destinacija. Stoga nije iznenađenje što zemlja preduzima značajne korake ka stvaranju čistijih plaža bez plastike kroz nacionalne inicijative i lokalne projekte.

Pokrenuta tokom Nedjelje klimatskih promjena u Njujorku 2025, inicijativa „Are You Blue Aware“ oslanja se na širu posvećenost Turske obalama bez plastike. Ovaj poduhvat podržava Fondacija Zero Waste, osnovana 2023. radi širenja i održavanja nacionalnog projekta Zero Waste. Zajedno, ove inicijative pomogle su u uklanjanju približno 245.000 tona morskog otpada tokom proteklih pet godina.

Murat Kurum, ministar za životnu sredinu, urbanizam i klimatske promjene, istakao je zabrinjavajuće činjenice kampanje: „U svjetskim okeanima nalazi se više od 150 miliona tona plastike, 70 odsto ajkula i raža je nestalo u posljednjih 50 godina, a više od milion morskih ptica i životinja godišnje umire“.

Obale i voda bez plastike

Turska je takođe uvela propise za smanjenje jednokratne plastike i podstiče učešće privatnog sektora, kampanje čišćenja i istraživanja zagađenja mora plastikom u okviru svojih obaveza u G20. Ovi napori odražavaju sve veći nacionalni fokus na održivi turizam i očuvanje morskog ekosistema.

Turske plaže, poput Konjaltıja i Serika u Antaliji, u fokusu su projekta „Obale bez plastike, vode bez plastike“. Projekat se bavi zagađenjem kroz uključivanje lokalnih volontera i turista. Inicijativa BlueAware ima cilj da prikupi milion digitalnih obećanja i razvije partnerstva u više od 30 zemalja. Od obala jezera Van i jezera Salda do dubina Izmitskog zaliva, turski projekti Zero Waste Blue dokazali su da je obnova životne sredine moguća.

Velika Britanija je takođe primijenila pristup zasnovan na lokalnim zajednicama, kroz inicijativu Plastic Free Communities, koja smanjuje jednokratnu plastiku na plažama uključivanjem skoro 30 miliona ljudi.

Gdje se nalaze najčistije evropske plaže?

Plaže s najmanje plastike u Velikoj Britaniji identificirane su putem službenog praćenja kvalitete vode od strane Agencije za okoliš i prepoznate su nagradama kao što su Plava zastava i Seaside Awards. Plaže u Devonu i Cornwallu konstantno se rangiraju među najčišćima. Istovremeno, više od 98 posto od 155 praćenih lokacija ispunjava visoke standarde kvalitete vode. Sandbanks u Dorsetu svake godine od uvođenja nagrade postiže status Plave zastave, dok Tynemouth Longsands u Sjevernom Tynesideu osvaja nagradu već 30 godina zaredom. Druge plaže koje su visoko rangirane uključuju Weymouth Beach, Exmouth Beach i Croyde Bay.

Izvan Velike Britanije, laguna Oludeniz u Turskoj je popularna zbog kristalno čiste vode i stroge zaštite okoliša. Plaže Patara i Iztuzu na jugozapadnoj obali su zaštićena područja kao mjesta za gniježđenje kornjača. Karakteriziraju ih duge pješčane obale. Patara je također zanimljiva za posjetiti zbog dobro očuvanih drevnih ostataka iz helenističkog i rimskog perioda.

Joanne Shurvell, saradnica Forbesa

Why Plastic-Free Beaches Matter For Global Travel

