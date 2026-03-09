Evropske banke pokreću stablecoin vezan za euro kako bi smanjile zavisnost od Amerike

Digitalni finansijski pejzaž u Evropi prelazi iz faze teorijskog istraživanja u konkretne strukturne promjene. Godinama su tradicionalne finansijske institucije posmatrale blockchain tehnologiju s mješavinom znatiželje i opreza. Međutim, prema riječima Jana-Olivera Sella, izvršnog direktora kompanije Qivalis, taj period oklijevanja je zvanično završen.

Osnovao ga je konzorcij koji trenutno čini dvanaest banaka, uključujući BNP, ING i UniCredit, Qivalis će izdati stablecoin vezan za euro u odnosu 1:1 i usklađen s regulativom MiCA, kako bi omogućio poravnanja na blockchainu 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici. Platforma djeluje kao neutralni interfejs između efikasnosti blockchaina i tradicionalnog finansijskog sistema kako bi se osigurao evropski monetarni suverenitet, a planirano je da bude pokrenuta u drugoj polovini 2026. godine.

Forbes je razgovarao o stanju stablecoina u Evropi, razlozima i načinu na koji se velike banke udružuju, te kako će to utjecati na širi ekosistem, uključujući i payment acquirere (posrednike u prihvatanju kartičnih plaćanja).

Izgradnja interneta vrijednosti

U svojoj suštini, Qivalis nema namjeru stvoriti još jedan spekulativni kripto-asset. Umjesto toga, Sell opisuje planirani stablecoin vezan za euro kao osnovni sloj za poravnanja koji povezuje efikasnost blockchain infrastrukture s tradicionalnom tržišnom infrastrukturom. Kako se stvarna imovina i finansijski instrumenti sve više tokenizuju, potreba za pouzdanom verzijom eura na blockchainu postaje operativna nužnost.

„Blockchain predstavlja internet vrijednosti“, kaže Sell. „Mi gradimo interfejs između blockchain sloja, koji donosi efikasnost u mnogim aspektima, i tradicionalne tržišne infrastrukture.“

Projekt se temelji na tri stuba: institucionalnom integritetu, otvorenom konzorcijskom modelu i neutralnosti. Djelujući kao potpuno regulisana institucija za elektronski novac (EMI), koja izdaje Ethereum Money Token (EMT) u okviru regulative Markets in Crypto-Assets (MiCA), Qivalis želi bankama pružiti pravnu sigurnost. Svaki euro token biće pokriven u odnosu 1:1 novčanim depozitima i visokokvalitetnom likvidnom imovinom, pod nadzorom Holandske centralne banke.

Brzina poravnanja kao nova kamatna stopa

Za korporativne klijente, glavna prednost eura na blockchainu je uklanjanje problema i kašnjenja u procesu poravnanja. U trenutnom sistemu, prekogranična plaćanja ili prebacivanje novca u i iz fondova tržišta novca može trajati danima. Sell tvrdi da u globalnoj ekonomiji koja funkcioniše 24/7 čekanje na batch obradu više nije održiva opcija.

„Brzina poravnanja je nova kamatna stopa“, objašnjava Sell. Kao primjer navodi njemačkog proizvođača koji plaća dobavljače. U postojećem sistemu to uključuje višednevni proces usklađivanja. Sa stablecoinom vezanim za euro kakav će izdavati Qivalis, ta „noćna mora“ mogla bi se svesti na aktiviranje jednog pametnog ugovora.

Cilj je prelazak sa T+1 ili T+2 ciklusa poravnanja na oko T+10 minuta, uz likvidnost dostupnu 24/7 čak i kada su tradicionalne banke zatvorene. Ova efikasnost je posebno važna za ekonomije Web3 i Interneta stvari (IoT), gdje plaćanja između mašina zahtijevaju izvorno digitalnu valutu.

Zaštita evropskog suvereniteta

Osim efikasnosti, u stvaranju Qivalisa postoji i geopolitička dimenzija. Trenutno tržištem stablecoina dominiraju strani, dolarom podržani digitalni tokeni. Sell upozorava da oslanjanje na platnu infrastrukturu izvan EU stvara ranjivost za evropske kompanije.

„Pravi suverenitet u 2026. i nakon toga nije samo pitanje granica“, kaže Sell. „Radi se o podacima i plaćanjima.“ Izgradnjom rješenja „napravljenog u Evropi“, konzorcij želi zadržati finansijsku sudbinu kontinenta u vlastitim rukama i osigurati da evropska integracija obuhvati i digitalni prostor.

Savjeti za payment acquirere

Kako regulativa MiCA bude stupala na snagu, Sell smatra da će payment acquireri morati da se prilagode ili riskiraju gubitak relevantnosti. On napominje da mnogi vodeći acquireri već osiguravaju licence za čuvanje kriptovaluta u okviru MiCA regulative kako bi legalno omogućili transfer stablecoina.

Uloga acquirera evoluira iz običnog procesora u „orkestratora likvidnosti“. Iako mogu izgubiti ulogu posrednika koji zarađuju na visokim naknadama za sporo kretanje podataka, dobijaju novu poziciju mosta između blockchain infrastrukture i prodajnih sistema trgovaca.

Sell također predviđa budućnost u kojoj agentna umjetna inteligencija upravlja programabilnim tokovima novca. To bi moglo uključivati AI agente koji samostalno odobravaju mikro-plaćanja za autonomna vozila ili izvršavaju složeno balansiranje korporativnih finansija bez ljudske intervencije.

Otvoreni standard, a ne zatvoreni sistem

Iako ga je osnovala grupa banaka, Sell naglašava da euro stablecoin koji izdaje Qivalis neće biti „zatvoreni vrt“ niti privatna knjiga transakcija. On ga opisuje kao javnu infrastrukturu namijenjenu fintech kompanijama, licenciranim posrednicima i zajednici decentralizovanih finansija (DeFi).

„Nismo ovdje da se takmičimo s bankama ili fintech kompanijama“, kaže Sell. „Ovdje smo da obezbijedimo digitalnu infrastrukturu koja će im omogućiti inovacije.“

Dok se Qivalis priprema za lansiranje svog stablecoina, poruka finansijskom sektoru je jasna: infrastruktura budućnosti gradi se upravo sada, i ona je izvorno digitalna, dostupna 24/7 i strogo regulisana.

Christer Holloman, Forbes