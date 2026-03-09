Hercegovačka maslinova ulja među najboljima na svijetu – 11 medalja u 2026.godini

Maslinovo ulje proizvedeno u Hercegovini nastavlja svoj uspon na globalnom tržištu. Na ovogodišnjem Svjetskom takmičenju u maslinovom ulju NYIOOC održanom u New Yorku, koje se smatra najprestižnijim takmičenjem u kvaliteti maslinovog ulja, Bosna i Hercegovina je osvojila 10 zlatnih i jednu srebrenu medalju.

Kako se navodi na zvaničnoj stranici NYIOOC-a uzgoj maslina u Bosni i Hercegovini ograničen je na mala obalna i priobalna područja s mediteranskim utjecajem. Proizvodnja je i dalje mala i u razvoju, a maslinovo ulje pozicionirano je kao nišni poljoprivredni proizvod, a ne kao tradicionalna osnovna namirnica.

BiH do sada osvojila 33 medalje

Od 2018. godine do danas maslinari iz BiH osvojili su 33 nagrade, od čega 26 zlatnih i sedam srebrenih.

Na listi zlatnih ekstradjevičanskih maslinovih ulja ove godine su: Filsonići Radišići Blend, Bošnjak by Murić, Dole by OPG Kažić, Risto by Medić, Narentas by AgroHerc organic, Krš by Škegro porodična vinarija, Narentas Oblica, Manastir Tvrdoš Chalkidiki, Manastir Tvrdoš Kalamata, Monastic Olive Oil by Manastir Tvrdoš. Kao i prošle godine ekstradjevičansko maslinovo ulje Ramljak osvojilo je srebro.

„Ovo je potvrda vrhunske kvalitete našeg rada i podneblja“, kazao je Andrija Markić, član Upravnog odbora Udruge maslinara Ljubuški.

Kako prenosi ljubuski.net, nagrađeni proizvođači bit će uvršteni u službeni vodič najboljih svjetskih maslinovih ulja koji izdaje stručni magazin Olive Oil Times.

Da razvoj maslinarstva u Hercegovini nije prošao neprimijećeno svjedoči i činjenica da je Bosna i Hercegovina 2024. godine postala 21. članica Međunarodnog vijeća za masline (IOC), institucije koja okuplja najznačajnije zemlje proizvođače maslinovog ulja na svijetu. Taj korak ne samo da donosi međunarodno priznanje, već i otvara vrata usklađivanju domaćih propisa s evropskim standardima, što predstavlja dodatni podsticaj domaćim proizvođačima.

Foto: Ivan Kuznetsov / Alamy / Profimedia

Devet pogona za proizvodnju maslina

„Potencijal maslinarstva u Hercegovini je ogroman, ali još nismo ni blizu maksimuma koji možemo dosegnuti“, kazao je ranije za Forbes BiH Ilija Miletić iz Čitluka, čije maslinovo ulje već godinama osvaja zlatne medalje na međunarodnim takmičenjima, dodajući:

„Maslinarstvo je u uzlaznoj putanji, ali i dalje imamo vrlo malu potrošnju maslinovog ulja, manje od pola litre po glavi stanovnika godišnje. Trebamo raditi na edukaciji i promjeni navika, ali i nastaviti sa sadnjom, jer se plantaže svake godine šire.“

Trenutno u Hercegovini postoji devet pogona za preradu maslina, a broj raste, baš kao iz godine u godinu i zlatne medalje za domaće maslinare.

Prije dvadesetak godina, masline su u Bosni i Hercegovini rasle na svega osamdeset hektara. Danas, to zeleno bogatstvo prekriva više od 500 hektara hercegovačkog tla, dok broj stabala i proizvođača raste iz godine u godinu.

Na Svjetskom takmičenju u maslinovom ulju u New Yorku ove godine u konkurenciji su bila ulja iz Hrvatske, Portugala, SAD-a, Španije, Italije, Turske, Tunisa, Alžira…