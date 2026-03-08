UN Women: Žene imaju svega 64 posto zakonskih prava koja imaju muškarci

Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) uputila je povodom 8. marta globalno upozorenje ukazujući da pravosudni sistemi, koji bi trebalo da štite prava i vladavinu prava, ne uspijevaju da zaštite žene i djevojčice širom svijeta.

„Žene na globalnom nivou imaju svega 64 posto zakonskih prava koja imaju muškarci, što ih izlaže diskriminaciji, nasilju i isključenosti u svim fazama života“, navodi se u saopštenju UN Women i dodaje da je to jedan od nalaza novog izvještaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija pod nazivom „Obezbjeđivanje i jačanje pristupa pravdi za sve žene i djevojčice“.

Isti izvještaj otkriva da u više od polovine zemalja svijeta, njih 54 posto, žena može biti silovana, a da zakon to ne prepoznaje kao krivično djelo. Djevojčice i dalje mogu biti primorane na brak, po nacionalnim zakonima, u gotovo tri od četiri zemlje.

Žene i dalje mogu zakonito biti manje plaćene za isti posao

U 44 posto država zakon ne propisuje jednaku zaradu za rad jednake vrijednosti, što znači da žene i dalje mogu zakonito biti manje plaćene za isti posao.

„Kada se ženama i djevojčicama uskraćuje pravda, šteta daleko prevazilazi pojedinačni slučaj. Povjerenje javnosti slabi, institucije gube legitimitet, a sama vladavina prava se podriva. Pravosudni sistem koji iznevjeri polovinu stanovništva ne može tvrditi da uopšte obezbjeđuje pravdu“, rekla je izvršna direktorica UN Women-a Sima Bahous.

Kako jača otpor prema dugogodišnjim obavezama u oblasti rodne ravnopravnosti, kršenja prava žena i djevojčica se ubrzavaju, podstaknuta globalnom kulturom nekažnjivosti, od sudova do interneta i ratnih područja, navodi UN Women.

Zakoni se mijenjaju kako bi ograničili slobodu žena

Zakoni se, dodaju, mijenjaju kako bi ograničili slobode žena i djevojčica, ugušili njihov glas i omogućili zlostavljanje bez posljedica.

Foto/Pexels

„Kako tehnologija napreduje brže od regulative, žene i djevojčice suočavaju se sa sve većim digitalnim nasiljem u atmosferi nekažnjivosti, u kojoj počinioci rijetko odgovaraju. U sukobima se silovanje i dalje koristi kao oružje rata, a broj prijavljenih slučajeva seksualnog nasilja porastao je za 87 posto za samo dvije godine“«“, saopšteno je iz UN Women.

Diskriminatorne društvene norme ometaju pravdu

Izvještaj generalnog sekretara UN pokazuje i da je napredak moguć: 87 posto zemalja usvojilo je zakone protiv nasilja u porodici, a više od 40 država u protekloj deceniji ojačalo je ustavne zaštite za žene i djevojčice, ali se upozorava da zakoni sami po sebi nisu dovoljni. Diskriminatorne društvene norme, stigma, okrivljavanje žrtve, strah i pritisak zajednice i dalje ušutkuju preživjele i ometaju pravdu, dopuštajući da čak i najteži oblici nasilja, uključujući femicid, ostanu nekažnjeni.

„Pristup pravdi ženama dodatno otežavaju svakodnevne prepreke poput troškova, vremena, jezika i dubokog nepovjerenja u institucije koje bi trebalo da ih štite“, navodi UN Women.

Ovog Međunarodnog dana žena 2026, pod sloganom „Prava. Pravda. Akcija. Za SVE žene i djevojčice“, UN Women poziva na hitno i odlučno djelovanje: okončati nekažnjivost, odbraniti vladavinu prava i obezbijediti jednakost u zakonima, u praksi i u svim sferama života, za sve žene i djevojčice.

Poručuju da ovogodišnje, 70. zasjedanje Komisije o statusu žena (CSW), najvišeg međuvladinog tijela Ujedinjenih nacija koje postavlja globalne standarde za prava žena i rodnu ravnopravnost, predstavlja priliku koja se pruža jednom u generaciji da se zaustavi nazadovanje ženskih prava i obezbijedi pravda.

„Sada je trenutak da ustanemo, budemo prisutni i progovorimo za prava, za pravdu i za akciju, kako bi svaka žena i djevojčica mogla da živi bezbjedno, govori slobodno i živi ravnopravno“, naglasila je Bahus.

Obilježavanje Međunarodnog dana žena i otvaranje CSW70 biće ove godine održani istog dana, jedno za drugim, 9. marta 2026. u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.